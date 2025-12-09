МБА-МАИ ударно начала сезон в Единой лиге. Но сейчас клуб ждёт проверка на прочность

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ вернулся после паузы, и настало время самого важного отрезка в сезоне. У команд даже не будет длительного перерыва, связанного с Новым годом. Кому будет нелегко в ближайшее время?

Речь о МБА-МАИ. Московский клуб великолепно начал регулярку, одержав шесть побед в восьми матчах чемпионата. Затем последовали три поражения кряду, которые заставили многих задуматься о том, хватит ли запала этому коллективу на будущее? «Красные» ответили на этот вопрос победой над «Автодором» ещё до паузы, а после перерыва выиграли у «Енисея» крайне убедительно — 93:61. Сразу было видно, что без дела игроки МБА-МАИ не сидели в момент простоя в Единой лиге, вызванной играми сборных.

В декабре МБА-МАИ ждёт очень (!) непростой календарь. Сначала клуб снова встретится с «Автодором», проведёт встречу с «Уралмашем», а затем — четыре сложнейших противостояния подряд. Подопечным Василия Карасёва предстоят две игры с лидером чемпионата УНИКСом и по одной — с ЦСКА и «Зенитом». Наверное, такого никому не пожелаешь на отрезке из 11 дней. На что команда может рассчитывать до наступления нового года?

МБА-МАИ Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

«Автодор» точно москвичам по силам. МБА-МАИ уже дважды встречалась с саратовцами, забирая победы. «Уралмаш» выглядит всё лучше с каждым новым матчем, но команда Карасёва обыгрывала клуб из Екатеринбурга в стартовой встрече сезона. Конечно, уральцев вряд ли устраивает то место, на котором сейчас они находятся, поэтому подопечные Ростислава Вергуна будут стараться больше обычного, чтобы наконец-то подняться выше в таблице. А вот с топ-клубами будет крайне трудно. ЦСКА находится в запредельной форме, вытаскивая такие противостояния в свою пользу, которые уже казались немыслимыми. УНИКС хоть и уступил «Парме» перед самой паузой, однако, конечно, сделал выводы и будет прибавлять ещё сильнее, потому что вернулся Дишон Пьерр, и в скором времени стоило бы ожидать Пэриса Ли и Си Джей Брайса.

«Зенит» с каждым днём смотрится всё лучше. Ноа Вонле и Лука Шаманич дали сине-бело-голубым размеров под кольцом, а к их способностям ни у кого и не было никогда претензий — великолепные исполнители. Возвращения Георгия Жбанова, Ненада Димитриевича и Ливая Рэндольфа тоже сыграли на руку, потому что они представляют угрозу на любом участке паркета. В общем, у МБА-МАИ две игры дома с клубами «большой четвёрки» — с УНИКСом и «Зенитом». Думаем, именно в них у москвичей больше всего шансов побороться за победу. Как оно будет — увидим, но в противостояниях с топ-клубами необходимо не выключаться ни на секунду. Матч с сине-бело-голубыми 12 ноября это и показал — МБА-МАИ хорошо смотрелась на протяжении трёх четвертей, однако в заключительной провалилась, из-за чего петербуржцы победили со счётом 83:69.

Василий Карасёв Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Конечно, каждому хотелось бы забрать четыре победы над «большой четвёркой», однако нужно смотреть в лицо реальности — это практически невозможно при нынешней форме клубов. Считаем, что выиграть хотя бы один матч уже можно было бы считать неплохим результатом. Будем рады ошибиться, так как сенсации в чемпионате делают так, что в каждом из нас просыпаются те самые чувства, за которые мы так любим спорт — когда аутсайдер разбивает фаворита. Правда, сейчас прям явных предпосылок к этому нет.

Да, МБА-МАИ в хорошей форме и может навязать борьбу любому в отдельно взятой встрече. Но и УНИКС, ЦСКА и «Зенит» в отменных кондициях. Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс — лучший фронт-корт Единой лиги на данный момент, Мело Тримбл просто неостановим и является лучшим баскетболистом чемпионата. Возможно, кто-то может с этим поспорить, правда, результаты его выступлений говорят сами за себя. Сине-бело-голубые пока ещё ищут себя, но уже виднеются стиль и вовлечённость каждого игрока в общий план Александра Секулича.

Впрочем, на четырёх играх подряд с топ-клубами сложнейший календарь для МБА-МАИ не заканчивается. Уже в новом, 2026 году москвичи дважды встретятся с «Пармой» и по одному матчу проведут с «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом. Клуб Андрея Зубкова, Евгения Воронова, Вячеслава Зайцева и других мастеров своего дела ждёт не только сложнейший декабрь, но и январь! МБА-МАИ готов к проверке на прочность, ждём результатов, о которых «Чемпионат» обязательно расскажет.