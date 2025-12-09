Скидки
Главная Баскетбол Статьи

Уилл Харди грубо отчитал свою команду во время матча Юта Джаз — Оклахома-Сити Тандер: видео момента, сезон-2025/2026 НБА

«Да *****, соберитесь уже!» Тренер обложил свою команду отборным матом во время матча НБА
Артемий Берстенев
Комментарии
Наставник «Юты» не сдержался.

Кадр, снятый болельщиком у кромки, стал одним из самых жёстких эпизодов сезона. Во время тайм-аута главный тренер «Юты» Уилл Харди, обычно сдержанный, сорвался на повышенный тон и крепкое слово, требуя от игроков элементарной дисциплины и концентрации. Смысл момента – в контексте, поскольку команда вновь провалила старт.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube.

«Да *****, соберитесь уже! Задолбало каждый раз этим заниматься. Начните, *****, играть жёстче!»

«Оклахома-Сити» захватила инициативу с первых минут, без труда вскрывая оборону и навязывая высокий темп. Отрыв в 25 очков к концовке первой четверти фактически предопределил сценарий. «Джаз» были вынуждены подстраиваться, а не диктовать. К большому перерыву табло 74:48 оставляло тренерам простор лишь для разговоров о минимизации ущерба.

НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
101 : 131
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Юта Джаз: Филиповски - 21, Хендрикс - 20, Клейтон - 20, Бэйли - 13, Джордж - 8, Нуркич - 7, Михайлюк - 6, Уильямс - 4, Сенсабо - 2, Андерсон, Кольер, Чьебв, Лав
Оклахома-Сити Тандер: Холмгрен - 25, Уильямс - 25, Уиггинс - 19, Дженг - 14, Карлсон - 13, Уильямс - 11, Митчелл - 7, Уоллес - 6, Уильямс - 5, Янгблад - 3, Барнхайзер - 3, Джо

После паузы хозяева пытались выравнять игру, но редкие удачные отрезки не сокращали разницу ощутимо. Заключительная четверть вышла наиболее собранной, однако на общий рисунок это не повлияло: запас «Тандер» был слишком внушителен, чтобы речь шла о перемене хода встречи.

Поражение стало для «джазменов» 15-м в сезоне и вторым подряд с крупным разрывом — особенно резко на фоне недавней удачной серии из двух побед, которая могла бы стать фундаментом для прогресса. Вместо закрепления тенденций команда вернулась к результатам, напоминающим о прошлогодних проблемах.

После матча Харди отметил, что ключ всё же в стартовом отрезке: соперник не только бросал с высоким процентом, но и быстрее принимал решения, не оставив «Юте» шансов навязать конкурентный ритм. Раннее отставание определило качество выполнения последующих задач. Далее — «Мемфис». Конечно, не попытка «исправить» прошлое. Скорее, шанс показать базовую устойчивость, без которой разговоры о прогрессе лишены смысла.

НБА — регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Не начался
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
