Проклятье или разница в классе? Нет, это невероятный ЦСКА, который снова прибил «Парму»

Московский ЦСКА после паузы в Единой лиге ВТБ в невероятном матче с овертаймом обыграл «Локомотив-Кубань», а «Бетсити Парма» одержала победу над «Пари Нижний Новгород». Пермяки нанесли армейцам первое поражение в регулярном чемпионате. В WINLINE Basket Cup подопечные Андреаса Пистиолиса уже отомстили своим обидчикам, выиграв с разницей в 38 очков. Какой получилась новая встреча ЦСКА с «Пармой»?

Ох уж этот Мело Тримбл… Не успел начаться матч, как разыгрывающий и лидер ЦСКА набрал пять очков кряду. После этого подключились Ливио Жан-Шарль и Иван Ухов, добавив на двоих шесть очков. «Парма» за три минуты умудрилась набрать лишь два очка — игра не клеилась — Евгению Пашутину пришлось прибегнуть к тайм-ауту. Брендан Адамс попал с дальней дистанции, но армейцы усилиями всё тех же Тримбла и Жан-Шарля продолжали удачно действовать в атаке — счёт стал 16:5. Как только эта парочка села на скамейку, то хозяева поубавили пыл в нападении. «Парма» была не похожа на себя, но Джален Адамс своим 2+1 помог своей команде в концовке поверить в то, что всё ещё не кончено. Тем не менее ЦСКА уверенно забрал отрезок — 19:12.

Во второй четверти у ЦСКА вышел на паркет Антониус Кливленд, который и стал героем первых четырёх минут в отрезке, набрав семь очков команды кряду. «Парма» отвечала усилиями Брендана Адамса, Александра Шашкова и Александра Захарова, однако точная «трёшка» Семёна Антонова отправила пермяков на тайм-аут. Пауза от Пашутина помогла гостям лучше почувствовать себя в нападении, так как с дальней дистанции попали Шашков и Станислав Ильницкий, но команда допустила несколько нелепых потерь, которыми воспользовались армейцы. Самсон Руженцев, Жан-Шарль и Тримбл стали разрывать соперника в «краске» своими молниеносными проходами. К слову, Мело не переставал «поливать» из-за дуги. Хозяева разгромили оппонента со счётом 29:13.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

На вторую половину «Парма» вышла с другим настроем, начав с первых минут активно: Брендан Адамс забил со средней дистанции, Виктор Сандерс — с дальней, а Террелл Картер — с ближней. Гости оформили удачный для себя рывок 9:4, однако армейцы после этого набрали 11 безответных очков. Включились Тримбл, Ухов, Лука Митрович и Каспер Уэйр. Армейцы действовали в атаке разнообразно, а пермяки никак не могли остановить одного из лидеров чемпионата. Резко успешный отрезок для «Пармы» оказался не таким уж и успешным. ЦСКА добился разницы в 30 очков — 69:39. Джален Адамс и Лев Свинин немного сократили отставание, но ситуация всё равно была в целом плачевной — 23:27, гости уступили в десятиминутке.

Заключительная четверть проходила в формате «одни не могли, другим — не надо». ЦСКА дал игровое время резервистам, а «Парма» не особо не пользовалась этим. Результативность упала, скорости снизились, команды спокойно доигрывали встречу. Лишь под конец отрезка армейцы набрали 13 безответных очков, поставив точку во встрече — победа хозяев со счётом 93:55.

Тримбл за 18 минут на паркете набрал 17 очков, два подбора, четыре передачи и три перехвата, при этом став не только самым результативным игроком встречи, но и вместе с Картером самым эффективным (22 очка). Ещё в составе ЦСКА шикарно себя показали Руженцев — 11 очков и три подбора, Кливленд — 13 очков, два подбора и две передачи — и Жан-Шарль — восемь очков, шесть подборов и четыре передачи. У «Прамы» неплохо смотрелись Брендан Адамс, на счету которого 12 очков, четыре подбора, три передачи и два перехвата, и Картер, оформивший дабл-дабл: 10 очков, 11 подборов, четыре передачи, два перехвата и три блок-шота. Террелл очень старался не дать соперникам разгуляться в «краске», но, как вы понимаете, особо не получилось.

ЦСКА победил с такой же разницей в счёте, как и в Basket Cup, — «+38». Кажется, армейцев задело то поражение на старте сезона, и на игры с «Пармой» теперь они выходят с совершенно другим настроем. Подопечные Пашутина с первых минут смотрелись откровенно слабее. Очень хотелось бы видеть от них совершенно другую игру, однако в Москве с действующим чемпионом у них вообще всё валится из рук. Надеемся, что в Перми всё будет по-другому. Ждём 18 января, когда будет шанс взять реванш за два откровенных разгрома.