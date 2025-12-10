«Орландо» без еврозвезды пережил ужасный старт. Но неожиданный герой затащил концовку!

Старт четвертьфинала Кубка НБА вышел безальтернативным: «Майами» мгновенно унёсся в отрыв 15:0 и полностью диктовал ритм. Однако уже к середине второй четверти стало ясно, что «Орландо» не намерен мириться с ролью фона. Команда перестроила оборону, упорядочила владения и начала забирать короткие отрезки, превращая провальный дебют в управляемый сценарий.

Отсутствие немецкого лидера Франца Вагнера усложняло план, но глубины ротации хватило. Главным фактором стал Десмонд Бейн, проведший один из лучших матчей в сезоне: 37 очков, шесть подборов, пять передач, шесть из девяти из-за дуги. Он был стабилен на протяжении всей игры, а ключевой рывок пришёлся на четвёртую четверть — 15 очков, которые задали тон концовке . «Орландо» остаётся без поражений, когда у него 35+ очков: теперь 3-0.

Кубок НБА усиливает мотивацию фиксированной шкалой выплат: победители получают по $ 530 933, финалисты — по $ 212 373, полуфиналисты — по $ 106 187, выбывшие в четвертьфинале — по $ 53 093. В условиях плотного календаря и растущей роли молодёжи эти суммы становятся дополнительным фактором для тренерских решений.

«Майами» вновь упёрся в хроническую проблему периметра: 8 из 33 — цифры, которые перестают быть исключением. Провалы на дуге особенно заметны на фоне соперника, не славящегося железной стабильностью в дальнем броске: «Орландо» попал почти 47% из-за периметра и регулярно получал комфортные попытки — прямое следствие защитных сбоев последних недель.

И всё же успех хозяев не свёлся к удаче с дистанции. Преимущество на щите составило «+8», а при сопоставимом количестве потерь игра не рассыпалась. Энтони Блэк, вышедший в старте, дал качественный объём (10 очков, семь передач) и частично закрыл функции Вагнера в движении мяча. Тристан да Силва стал единственным по-настоящему результативным игроком со скамейки — 11 очков, семь подборов при стабильной агрессии в борьбе. Джейлен Саггс и Уэнделл Картер добавили нужные элементы контроля — дальние попадания, подбор и работу в контакте.

В контексте Кубка НБА матч органично вписался в общую канву турнира, сохранившего структуру прошлых лет: групповой этап до 29 ноября, затем домашние четвертьфиналы и финальная стадия в Лас-Вегасе. Лига фиксирует рост интереса к раннему отрезку сезона, хотя не утихают опасения насчёт дополнительной нагрузки. После триумфа «Милуоки» год назад в нынешнем розыгрыше эксперты выделяют «Оклахому» и «Нью-Йорк» как возможных финалистов. «Орландо» вышел в полуфинал, где встретится с победителем пары «Торонто» — «Нью-Йорк».