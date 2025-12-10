Скидки
Ратиофарм Ульм — Тюрк Телеком Анкара. Прямая трансляция
21:00 Мск
Главная Баскетбол Статьи

Кубок НБА, сезон-2025/2026, Торонто Рэпторс — Нью-Йорк Никс: обзор матча от 10 декабря, Джейлен Брансон набрал 35 очков, отчёт

«Нью-Йорк» — в полуфинале Кубка НБА. А ещё у них есть игрок с рекордно плохими цифрами
Артемий Берстенев
«Нью-Йорк» — в полуфинале Кубка НБА
Джейлен Брансон снова тащит.

«Торонто» сыграл встречу, ставшую наглядной иллюстрацией того, как стремительно меняется турнирный расклад. Недавно команда взлетела на второе место на Востоке, выиграв 13 из 14 матчей, а теперь захлебнулась после шести поражений в семи играх, опустилась на пятую строчку и пополнила лазарет. В таких условиях четвертьфинал Кубка НБА с «Нью-Йорком» был не шансом, а проверкой на прочность — и хозяева подошли к ней с урезанными ресурсами.

Расписание всех матчей НБА — смотрите здесь

«Никс» без промедления и методично вскрыли слабости соперника. Джейлен Брансон диктовал темп и разбирал оборону «Рэпторс» в рабочем режиме: 35 очков, 13 из 19 с игры и шесть точных дальних — продолжение его ровного сезона. Уже на первом отрезке у него было 20 очков, и лишь ранние потери гостей не позволили им мгновенно уйти в отрыв. После стартовой четверти «Торонто» вёл 39:35, однако структура матча была на стороне «Никс».

Во второй двенадцатиминутке разница в дисциплине стала острее. Гости перестроили оборону, перекрыли дугу, сузили коридоры — и эффективность хозяев закономерно просела. Короткая ротация и отсутствие Ар Джей Барретта с Иммануэлем Куикли резко сократили варианты. В атаке «Нью-Йорка» поддержку Брансону обеспечили Джош Харт (21 очко) и Карл-Энтони Таунс, вернувшийся после паузы: 14 очков и 16 подборов, а также порядок на щите.

Отдельные баскетболисты «Торонто» цеплялись за ритм — прежде всего Брэндон Ингрэм и Джамал Шид, но без системной подмоги конструкция рассыпа́лась. Якоб Пёлтль тяжеловато двигался в контакте, запаздывал на сменах и уступал позицию под кольцом, что усиливало давление на периметр.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

На фоне выверенной командной игры «Никс» бросалась в глаза ещё одна деталь. Митчелл Робинсон снова резко контрастировал доминированием на подборе и… провалом на линии. Лишь два из восьми штрафных при средних по сезону около 20% — уровень, опасно близкий к историческому дну: даже антирекорд Бена Уоллеса (33,6% в сезоне-2000/2001) выглядит значительно солиднее. Впрочем, у Робинсона предостаточно времени, чтобы исправить ситуацию.

Дальше «Никс» уверенно держали двузначный перевес, не подпуская «Торонто» на расстояние атаки. Итог — 117:101 и путёвка в полуфинал Кубка НБА, где «Нью-Йорк» сыграет с «Орландо», обыгравшим «Майами» 117:108. Обе команды — первые участники полуфиналов в Лас-Вегасе и одни из главных бенефициаров декабрьского графика.

НБА — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 04:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
101 : 117
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Лоусон, Дик, Могбо, Ингрэм, Барнс, Мюррей-Бойлс, Уолтер, Темпл, Пёлтль, Шид, Хепбёрн, Агбаджи, Мамукелашвили, Мартин
Нью-Йорк Никс: Кларксон, Харт, Ануноби, Маккаллар, Брансон, Колек, Эвбуомван, Робинсон, Бриджес, Ябуселе, Таунс, Диавара, Хукпорти
