«Нью-Йорк» — в полуфинале Кубка НБА. А ещё у них есть игрок с рекордно плохими цифрами

«Торонто» сыграл встречу, ставшую наглядной иллюстрацией того, как стремительно меняется турнирный расклад. Недавно команда взлетела на второе место на Востоке, выиграв 13 из 14 матчей, а теперь захлебнулась после шести поражений в семи играх, опустилась на пятую строчку и пополнила лазарет. В таких условиях четвертьфинал Кубка НБА с «Нью-Йорком» был не шансом, а проверкой на прочность — и хозяева подошли к ней с урезанными ресурсами.

«Никс» без промедления и методично вскрыли слабости соперника. Джейлен Брансон диктовал темп и разбирал оборону «Рэпторс» в рабочем режиме: 35 очков, 13 из 19 с игры и шесть точных дальних — продолжение его ровного сезона. Уже на первом отрезке у него было 20 очков, и лишь ранние потери гостей не позволили им мгновенно уйти в отрыв. После стартовой четверти «Торонто» вёл 39:35, однако структура матча была на стороне «Никс».

Во второй двенадцатиминутке разница в дисциплине стала острее. Гости перестроили оборону, перекрыли дугу, сузили коридоры — и эффективность хозяев закономерно просела. Короткая ротация и отсутствие Ар Джей Барретта с Иммануэлем Куикли резко сократили варианты. В атаке «Нью-Йорка» поддержку Брансону обеспечили Джош Харт (21 очко) и Карл-Энтони Таунс, вернувшийся после паузы: 14 очков и 16 подборов, а также порядок на щите.

Отдельные баскетболисты «Торонто» цеплялись за ритм — прежде всего Брэндон Ингрэм и Джамал Шид, но без системной подмоги конструкция рассыпа́лась. Якоб Пёлтль тяжеловато двигался в контакте, запаздывал на сменах и уступал позицию под кольцом, что усиливало давление на периметр.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

На фоне выверенной командной игры «Никс» бросалась в глаза ещё одна деталь. Митчелл Робинсон снова резко контрастировал доминированием на подборе и… провалом на линии. Лишь два из восьми штрафных при средних по сезону около 20% — уровень, опасно близкий к историческому дну: даже антирекорд Бена Уоллеса (33,6% в сезоне-2000/2001) выглядит значительно солиднее . Впрочем, у Робинсона предостаточно времени, чтобы исправить ситуацию.

Дальше «Никс» уверенно держали двузначный перевес, не подпуская «Торонто» на расстояние атаки. Итог — 117:101 и путёвка в полуфинал Кубка НБА, где «Нью-Йорк» сыграет с «Орландо», обыгравшим «Майами» 117:108. Обе команды — первые участники полуфиналов в Лас-Вегасе и одни из главных бенефициаров декабрьского графика.