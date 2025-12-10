В Москве — жара. Платунов подарил МБА-МАИ победу точным броском! Видео

МБА-МАИ шикарно начала сезон Единой лиги ВТБ, но затем немного поубавила темп. «Автодор» перед игрой с москвичами уступил в 11 играх кряду. Команда из Саратова потеряла одного из лидеров Терренса Эдвардса, который улетел в США и решил не возвращаться в стан клуба. При таких проблемах удалось ли гостям проявить себя? Спойлер: ещё как!

На первых минутах игры казалось, что нас ждёт скучный и оборонительный баскетбол, но, кажется, многие ошибались в своих суждениях, так как «Автодор» с МБА-МАИ взвинтили темп, начав забивать практически всё. В составе москвичей выделялся Владислав Трушкин, набравший в одиночку 10 очков кряду для команды. Саратовцы усилиями Игоря Вольхина и Алена Хаджибеговича вышли вперёд 19:13, Василию Карасёву пришлось вмешиваться в ход противостояния. Впрочем, это не особо помогло его клубу в обороне, так как «Автодор» всё так же находил моменты для взятия корзины, забрав четверть со счётом 32:25.

Второй отрезок проходил в равной борьбе, однако «Автодор» чувствовал себя отлично. Артём Клименко охранял кольцо и набирал очки со штрафной линии. Малик Ньюмэн находил броски с дальней дистанции. МБА-МАИ за три с половиной минуты до конца отрезка уступала «-8», но буквально благодаря действиям Александра Платунова совершила яркий рывок, в котором разыгрывающий не только сам набрал семь очков, но и ассистировал своим напарникам. Хозяева выиграли четверть со счётом 23:14.

Александр Платунов и Малик Ньюмэн Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

После перерыва команды вышли с одним настроем — победить. Хаджибегович выделялся в составе «Автодора», делая разницу на обеих сторонах паркета. Платунов не остановил свой поток молниеносных проходов под кольцо. Его связка с Сергеем Балашовым приносила слишком много очков хозяевам. Подопечные Миленко Богичевича оставили интригу в матче, забрав отрезок со счётом 22:21. Концовка обещала быть жаркой.

Именно такой она и получилась! МБА-МАИ захватила преимущество благодаря точным «трёшкам» Зубкова и Трушкина, ведя с разницей в девять очков — 81:72. Именно в этот момент включился «Автодор», который набрал 12 безответных очков, перехватив инициативу. Вольхин, Хаджибегович и Ньюмэн отлично себя показали в этом отрезке. Зубков своими точными четырьмя штрафными снова вывел вперёд москвичей — 85:84. После этого произошёл обмен атаками, а Платунов дальним попаданием закрепил счёт в пользу хозяев — 90:88. Клименко сравнял счёт, дважды попав со штрафной линии. В заключительной минуте игры было всё, включая потерю у МБА-МАИ, которая могла привести к плохим последствиям, однако «Автодор» не воспользовался этой возможностью. Зато кто воспользовался, так это Платунов. Александр за четыре секунды до финальной сирены положил «трёшку», которая стала ключевой. Победа хозяев с результатом 95:90.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Эта игра имени Платунова. Защитник набрал 27 очков и четыре передачи за 27 минут на паркете, реализовав самый важный бросок в матче. Тем не менее без Трушкина — 19 очков, семь подборов и пять (!) перехватов и Зубкова — 14 очков и четыре передачи — этой победы не было бы. Очень много игроков внесли свой вклад, но именно Платунов выделялся. У «Автодора» сразу три игрока набрали как минимум 20 очков — Вольхин, Ньюмэн и Хаджибегович. Каждый из них провёл шикарный матч, полностью отдаваясь на паркете. Малик и вовсе отдохнул всего две с небольшим минуты! «Автодор» заслуживал победы, однако один герой в составе МБА-МАИ был против этого. Шикарная игра получилась в Москве. Спасибо обеим командам!