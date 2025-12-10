УНИКС вернулся на вершину, а «Зенит» после паузы выглядит убедительно. Итоги дня в ЕЛ

Сегодня топ-клубы Единой лиги встречались с аутсайдерами чемпионата — УНИКС на выезде играл с «Пари Нижний Новгород», а «Зенит» дома принимал «Самару». Подробности этих матчей — в материале «Чемпионата».

Игра началась с отличных действий Дишона Пьерра, который в одиночку набрал пять очков кряду. Маркус Бингэм положил два штрафных, а Александр Хоменко оформил 2+1, возвратив «Пари НН» в игру. Правда, ненадолго, так как Дмитрий Кулагин записал на свой счёт пять очков, а Михаил Беленицкий — два. УНИКС рванул вперёд — 14:3. Сергей Козин взял тайм-аут, во время которого не сдержал эмоций, накричав на своих подопечных. После выхода на паркет нижегородцы совсем расклеились: допускали нелепые передачи, не могли внятно создать момент для броска. Казанцы этим шикарно пользовались, особенно Кулагин, который положил в цель ещё две «трёшки», а всего за четверть набрал 11 очков. У «Пари НН» неплохо включился Хантер Дин, на счету которого было шесть очков кряду. Гости не оставили шансов хозяевам — 30:9.

Нижегородцы проявили характер и начали вторую четверть с огнём в глазах. «Пари НН» удалось оформить рывок 9:2, в котором шикарно смотрелись капитан клуба Евгений Бабурин и всё тот же Дин. Впрочем, УНИКС стремительно начал возвращаться в игру, в основном сделав акцент на трёхочковые броски. Бингэм реализовал три «трёшки», Андрей Лопатин добавил ещё одну от себя. У хозяев наконец-то начали помогать Айзея Вашингтон и Илья Карпенков, но даже мегаудачная четверть для подопечных Козина обернулась не лучшим результатом — 25:24. Казанцы остались впереди в отрезке.

Маркус Бингэм Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

УНИКС сделал выводы после неудачного старта во второй четверти — гости продолжили шикарно находить моменты для бросков из-за дуги, при этом контролируя ход игры. Правда, и «Пари НН» прилично прибавил в обороне, уже не позволяя сопернику чувствовать себя в «краске» как дома. Тем не менее под конец казанцы проснулись: Денис Захаров и Руслан Абдулбасиров забили в проходе, а Алексей Швед оформил точную «трёшку». Была равная игра в десятиминутке, но УНИКС в итоге сделал шаг вперёд и забрал её со счётом 20:14.

К заключительному отрезку в матче интрига совсем ушла в небытие — уже было понятно, что УНИКС доведёт дело до победы. Нижегородцы, конечно, не сдавались до последнего, пытаясь хотя бы не ударить в грязь лицом, так и получилось! Игроки «Пари НН» поняли, что с ближней дистанции больше получается угрожать кольцу, чем с дальней, поэтому начали этим пользоваться. Отлично вышел со скамейки 18-летней Александр Шендеров, который не только набирал очки сам, но и отдавал хорошие передачи. Впрочем, Бингэм и Швед никуда не делись, организуя огромное количество качественных попыток для себя и своих партнёров. В итоге УНИКС довёл дело до победы с результатом 100:69.

Самым результативным в матче стал Бингэм, набравший 21 очко, три подбора, три перехвата и два блок-шота. Лопатин отметился 16 очками, четырьмя подборами и тремя перехватами, став лучшим в игре по показателю эффективности (24 очка). Швед сосредоточился на розыгрыше — 10 очков и шесть передач, а Беленицкий — на отскоках — девять очков и восемь подборов. Кулагин после мегаудачной первой половины сбавил темп во второй, в итоге остановившись на 14 очках. В составе «Пари НН» встречу занесли себе в актив Хантер —13 очков и шесть подборов, Хоменко — столько же очков, как у Дина, а также Бабурин — 12 очков и три передачи.

УНИКС закрыл вопрос победителя в матче ещё в первой четверти. У «Пари НН» всё валилось из рук, игра не шла, как бы ни пытался Козин вернуть свою команду к жизни. Тем не менее нижегородцы проснулись и показали зубы. Да, потягаться с казанцами не удалось, однако три четверти точно можно занести себе в актив, так как клуб смотрелся очень недурно. УНИКС вернулся на первую строчку, обогнав ЦСКА.

В заключительном матче игрового дня «Зенит» встречался с «Самарой». Первая четверть показала, что хозяева намерены закрыть вопрос о победителе как можно скорее. Всего за одну минуту сине-бело-голубые совершили три подбора в нападении, а Андрей Мартюк с Ненадом Димитриевичем стали разрывать оборону волжан вблизи «краски». К этим двоим позднее подключились Ливай Рэндольф и Лука Шаманич, организовав рывок 11:2. Владислав Коновалов взял тайм-аут, чтобы сбить темп соперника, но особо не получилось помешать хозяевам делать то, что они хотят. Капитан «Самары» Михаил Кулагин, конечно, набирал очки со штрафной линии, впрочем, этого оказалось недостаточно, чтобы навязать борьбу «Зениту», который закончил четверть со счётом 21:8 в свою пользу.

Вот второй отрезок уже получился более-менее равным, так как «Самара» прибавила как по части нападения, так и в защите не давала хозяевам развернуться на полную. Проснулся самый результативный игрок Единой лиги Никита Михайловский, а под конец четверти Андрей Саврасов набрал семь очков кряду. Правда, это не помогло гостям выиграть десятиминутку, так как Ноа Вонле качественно действовал на щитах, Рэндольф, Андрей Воронцевич и Александр Щербенёв попали по «трёшке». Всё это позволило «Зениту» оставить за собой отрезок — 19:17.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Кажется, Александру Секуличу не понравилось, как его команда играла до перерыва, поэтому в перерыве была проведена точечная беседа, которая помогла его парням раскрепоститься и понестись вперёд. Димитриевич разрывал оборону соперника быстрыми проходами и точными пасами на «больших». Мартюк, Вонле и Шаманич только успевали ловить под кольцом шикарные передачи, после которых грех было бы не забить. У «Самары» что-то получалось в нападении, однако всё расклеилось в обороне, из-за чего клуб пропустил 29 очков, а набрал лишь 13 в третьей десятиминутке.

«Зенит» вёл с весомым преимуществом, поэтому особо не переживал за результат в концовке матча. Команда дала большое количество времени на паркете Павлу Земскому, которое он полностью оправдал, отлично прорываясь под кольцо. Владислав Емченко качественно действовал на обеих сторонах, а Шаманич, Щербенёв и Матрюк сделали всё от себя зависящее, чтобы «Зенит» не проиграл ни одной четверти в этом противостоянии. Уверенная победа сине-бело-голубых со счётом 95:56.

Наибольшей результативностью во встрече отметился Михайловский, на счету которого 14 очков и три подбора. Если бы не семь потерь Никиты, то матч точно можно было бы занести себе в актив. У Кулагина вообще не пошли броски — Михаил реализовал лишь одну из девяти своих попыток с игры. В составе «Зенита» сразу шесть игроков перешагнули порог 12 очков. Мартюк оформил дабл-дабл: 12 очков и 15 (!) подборов. Димитриевич был полезен на всех участках: 13 очков, шесть подборов и восемь передач, а молодой Земский провёл свой лучший матч в Единой лиге — 12 очков и два подбора