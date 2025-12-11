Скидки
Баскетбол

Кубок НБА, сезон-2025/2026, Оклахома-Сити Тандер — Финикс Санз: обзор матча от 11 декабря, Шей Гилджес-Александер набрал 28 очков

Да, «Оклахома» реально повторяет путь «Голден Стэйт». У тех рекорд 73-9 в регулярке!
Артемий Берстенев
«Оклахома» реально повторяет путь «Голден Стэйт»
«Тандер» вышли в полуфинал Кубка НБА и сравнялись с достижением «Уорриорз» на старте сезона.

Всё на площадке между «Оклахомой» и «Финиксом» будто следовало одному коду: ровная игра, ни единого случайного всплеска, точная передача импульса от эпизода к эпизоду. Серия из 16 побед, старт 24-1 и непрерывный темп — свидетельство того, что команда существует как цельный организм. Итоговая разница в счёте — наглядная демонстрация выстроенной конструкции, не зависящей от чьих-то персональных перегрузок.

НБА — регулярный чемпионат
11 декабря 2025, четверг. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
138 : 89
Финикс Санз
Финикс
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 28, Холмгрен - 24, Уильямс - 15, Дорт - 12, Дженг - 11, Карлсон - 11, Уоллес - 9, Митчелл - 9, Уиггинс - 6, Уильямс - 5, Янгблад - 3, Карузо - 3, Уильямс - 2
Финикс Санз: Брукс - 16, Гудвин - 15, Буей - 14, Аллен - 10, Уильямс - 9, Флеминг - 7, Игодаро - 6, Данн - 4, О'Нил - 4, Малуач - 2, Гиллеспи - 2, Ричардс, Хэйс

Шей Гилджес-Александер закрыл игру за три четверти: 28 очков, восемь передач, высокий процент реализации. Его влияние тонко выверенное. Он задаёт ритм, почти не задерживая мяч, открывая для партнёров чистые решения. Но важнее другое: система не привязана к его объёму. «Оклахома» стала механизмом, чья продуктивность не падает вне зависимости от сочетаний на паркете.

Тон встречи во многом задал Кейсон Уоллес. Перехват в первые секунды является продолжением его навыка считывать стартовые намерения оппонента. На фоне того, что в прошлом сезоне «Финикс» был в нижнем эшелоне по перехватам, дефлекшнам и вынужденным потерям, нынешний рост активности команды Джордана Отта выглядит особенно выразительно. Сейчас метрики «Санз» — одни из лучших в лиге, но отсутствие Девина Букера, проводящего наиболее эффективный сезон карьеры по числу штрафных и стабильности набора очков, убрало главный стабилизатор. Некому было подправить провалы в атаке. И это проявилось мгновенно.

Чет Холмгрен действовал строго в рамках роли. Он прагматично капитализировал преимущество в росте, избегая охоты за эффектом: точные броски поверх низкого опекуна, грамотные решения на периметре, три блок-шота сзади. Его результативность связана с неспособностью «Финикса» изменить исходные условия дуэли.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Мяч у «Оклахомы» двигался без задержек и без лишней декоративности. Показателен эпизод, где Джейлен Уильямс отказался от открытого броска ради паса в угол, что свидетельствует о том, что команда живёт принципом лучшего варианта. 32 передачи и лучший в сезоне процент попаданий — следствие последовательного выбора.

Старт 24-1 не является поводов для пророчеств и заявкой на повторение пути тех «Уорриорз» образца сезона-2015/2016. Это отражение процесса, который пока не даёт поводов сомневаться. Рекордная серия не накачивает эйфорию. Напротив, подчёркивает жёсткость внутренних стандартов. В этом и отличие нынешней «Оклахомы»: она не подгоняет события, а удерживает высоту, до которой соперники пока дотянуться не в силах.

«Тандер» вышли в полуфинал Кубка НБА, где в Лас-Вегасе сыграет с победителем пары «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сан-Антонио Спёрс». Тем временем со стороны Востока уже известна полноценная пара: «Орландо Мэджик» сыграет с «Нью-Йорк Никс».

Итоги других четвертьфиналов:
