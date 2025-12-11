Скидки
Реал Мадрид — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Баскетбол Статьи

Иск Кирилла Елатонцева к военкомату Краснодара: законность повестки, отсрочка для студентов и оценка процедур

Неожиданный поворот в деле Кирилла Елатонцева. На кого и почему он подал иск? Разбор
Артемий Берстенев
Баскетболист — между клубом, армией и судом.

Иск центрового Кирилла Елатонцева к военному комиссариату Карасунского и Центрального округов Краснодара знаменует качественный поворот в его противостоянии с клубом «Локомотив-Кубань» и государственными структурами. Внутриклубный дисциплинарный эпизод перерос в юридическую плоскость, где каждое действие подлежит оценке с точки зрения права. Речь уже не о спортивной форме или отношениях с тренерами, а о соблюдении процедур, имеющих в России прямую юридическую силу и последствия.

Поводом для обращения в суд стало вручение повестки на медосвидетельствование 10 ноября 2025 года — в период больничного. На тот момент игрок числился студентом очной формы обучения, что автоматически давало право на отсрочку от призыва. В иске указано, что действия военкомата противоречили федеральному законодательству, а сама процедура была инициирована без законных оснований. Юридическая позиция акцентирует внимание на нарушении установленного порядка, а не на мотивах участников.

Отдельным пунктом заявлена финансовая составляющая: организация медосвидетельствования при отсутствии правовых условий трактуется как неэффективное расходование бюджетных средств. Этот нетипичный для подобных дел аргумент расширяет рамки рассмотрения, вменяя ответственность не только перед конкретным гражданином, но и перед государством.

Параллельно развиваются процедуры Следственного комитета. В начале декабря Елатонцев был допрошен в Санкт-Петербурге по материалам, связанным с уклонением от службы. Его адвокат Андрей Ищук передал следствию документы о состоянии здоровья и статусе студента, а также подтвердил постановку игрока на учёт в Петербурге. По данным защиты, обращения в региональные инстанции ранее оставались без ответа, что и вынудило лично доставить бумаги в конце ноября.

Конфликт с клубом остаётся существенным в данном контексте. «Локомотив-Кубань», согласно данным «Спорт-экспресса», ещё в конце октября изъял у спортсмена загранпаспорт перед выездом на турнир в Сербию — попытки вернуть документ успеха не принесли. Контракт Елатонцева действует до конца сезона-2026/2027 с опцией продления до 2029 года. Намерение перейти в зарубежную команду упирается в позицию руководства: потенциальный трансфер оценивается, как утверждается в выше упомянутом источнике, примерно в $ 2 млн, что фактически делает текущий статус игрока зависимым от решений клуба.

Не менее показательно ходатайство клуба о переводе Елатонцева на очную форму обучения. Сам факт изменения образовательного статуса напрямую влияет на основания для отсрочки от призыва и становится частью юридической оценки. Пока неясно, как суд истолкует этот шаг и какое место он займёт в общей стратегии клуба.

Для наглядности последовательность ключевых событий выглядит следующим образом:

ДатаСобытие
Конец октября 2025 годаКлуб забрал загранпаспорт перед выездом команды
8 ноября 2025 годаВызов скорой помощи, после которого последовали дисциплинарные претензии
10 ноября 2025 годаВручение повестки на медосвидетельствование
21-24 ноября 2025 годаПередача документов в СК Краснодарского края адвокатом игрока
2 декабря 2025 годаДопрос Елатонцева в СК Санкт-Петербурга
10 декабря 2025 годаПоявление сведений об иске на сайте суда

Вся хронология демонстрирует формирование параллельных дисциплинарных, административных и правовых процессов. На каждом уровне решающими являются документы и процедуры, а не интерпретации. Суть иска Елатонцева — в проверке соответствия действий военкомата требованиям закона. Дальнейшая развязка зависит от судебной оценки правомерности повестки и сопутствующих процедур. Прецедент определит и положение самого игрока, и подход к аналогичным случаям на стыке спортивных обязательств, образовательного статуса и норм воинского учёта.

