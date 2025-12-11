«Локо» оспорит концовку матча с ЦСКА. В клубе уверены: француз опоздал. Ваше мнение?

В Краснодаре считают, что Ливио Жан-Шарль не успел сравнять счёт за 0,6 секунды до конца основного времени.

В Краснодаре почти неделю как завершилась встреча, которую теперь обсуждают не ради счёта, а из‑за финального игрового эпизода. «Локомотив-Кубань» подал жалобу на момент с броском Ливио Жан-Шарля, полагая, что мяч был выпущен позже, чем позволял таймер. Те самые 0,6 секунды превратились в узловую точку спора, хотя сама игра была насыщенной и требовательной к деталям.

ЦСКА победил 95:90 в овертайме, но к такому развитию событий отнюдь не всё вело. Первая половина осталась за армейцами, а после большого перерыва «Локо» прибавил в интенсивности и сравнял счёт. За 0,6 секунды до конца основного времени хозяева повели 83:81 — и именно тогда произошёл эпизод, ставший основанием для жалобы.

Передача Никиты Курбанова пришлась точно в руки Жан-Шарлю. Форвард принял мяч и бросил — арбитры после видеопросмотра взятие засчитали. Краснодарский клуб настаивает: на официальной записи видно, что таймер запускается с задержкой, фактически предоставив армейцам более 0,7 секунды. Это критично: при корректном старте отсчёта движение вполне могло не уложиться в отведённый промежуток. Мы уже отмечали в раннем разборе, что 0,6 секунды — пограничное значение для действия «поймал — бросил», и любая временная сдвижка меняет допустимость эпизода.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Аргументация «Локо» основана на покадровом анализе официального видеопотока, где момент выпуска мяча и звуковой сигнал расходятся. С учётом применения технологий, фиксирующих тайминг с точностью до сотых, клуб рассматривает ситуацию как технический сбой оборудования. Именно такие случаи регламент допускает к протестам и жалобам.

Игровой контекст тоже требует скрупулёзного внимания. Мело Тримбл набрал для ЦСКА 35 очков, был особенно результативен в концовке и в овертайме, где москвичи контролировали темп. Но главной причиной появления дополнительной пятиминутки остаётся спорный бросок. Командные показатели близки: «Локо» точнее атаковал с игры, ЦСКА активнее действовал на щите. Поэтому любое решение по эпизоду, перевёдшему матч в овертайм, необходимо рассматривать с учётом его прямого влияния на исход.

Порядок подачи протестов строго регламентирован: капитан может подать протест по игровому времени и протоколу в течение 15 минут после матча (ст. 63.1.1). Тем временем жалоба на судейство подаётся клубом в течение семи дней и сопровождается взносом 30 000 руб. (ст. 46).

Материалы наверняка изучатся специальной комиссией. Для лиги принципиально важно не толкование эпизода, а точное соответствие тайминга правилам. Итоговое решение прояснит, признать ли момент корректным или зафиксировать технический сбой, повлиявший на матч. Вопрос остаётся открытым.

А что думаете вы — успел ли Жан-Шарль совершить тот самый бросок?

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.