Завтра Егор Дёмин сыграет с главным талантом драфта-2025. Что ждать от дуэли с Флэггом?

Матч «Даллас» – «Бруклин» примечателен прежде всего тем, что на паркете одновременно окажутся два топ-пика драфта‑2025, уже получившие весомые роли. Такие встречи — редкий шанс увидеть не только личный прогресс новичков, но и то, как они вплетаются в ткань командных схем.

Купер Флэгг стал одним из стержней «Маверикс» после возвращения на позицию лёгкого форварда. Эксперимент с ним в роли разыгрывающего в начале сезона выявил нестабильность решений под давлением. Возврат к естественной функции выровнял игру: качественное движение без мяча, грамотная работа на слабой стороне и более плотная и дисциплинированная оборона. Флэгг показывает, что может быть продуктивным без постоянного контроля мяча, особенно в отсутствие Кайри Ирвинга.

Егор Дёмин в «Нетс» — гибридный гард, ориентированный на организацию атаки. Его чтение площадки выделяется на фоне других новичков на периметре. Средние 3,7 передачи подтверждают склонность к рациональным выборам. При этом 38% с игры остаются уязвимым местом, но всплески уровня 23+9+5 демонстрируют способность Дёмина качественно влиять на темп. Рост и обзор позволяют ему видеть более глубокие варианты продолжения атаки, чем большинству гардов с сопоставимым опытом.

Егор Дёмин, сезон-2025/2026 Фото: Michael Reaves/Getty Images

Командный контекст заметно различается. «Маверикс» выиграли четыре из последних пяти матчей, и на фоне потерь в ротации нагрузка на Флэгга выросла. Дома его влияние особенно ощутимо. «Нетс» же всё ещё ищут ритм. Участие Дёмина стабилизирует движение на периметре и придаёт структуру атакам, которые без него часто распадаются на индивидуальные попытки.

Предстоящая дуэль новичков любопытна тем, как расходятся их методы при формально схожем росте. Флэгг берёт скоростью и вертикалью, охотно бежит в переход, вскрывая разрывы между линиями защиты. Дёмин действует через контроль мяча и распределение ролей в каждом владении. Эти стили способны задать ритм матча. Разгон выгоден «Далласу», аккуратные позиционные атаки — «Бруклину».

В обороне оба заметны. Флэгг играет на тайминге и длине рук — отсюда 1,3 перехвата и 0,7 блока. Он закрывает зоны, которые для многих молодых форвардов остаются проблемой. Дёмин реже идёт на риск, но грамотный выбор позиции приносит значимые эпизоды, включая блоки на периметре, что помогает компенсировать нестабильную пока защиту «Нетс» против пик‑н‑роллов.

Купер Флэгг, сезон-2025/2026 Фото: Ron Jenkins/Getty Images

Статистика подчёркивает контраст: у Флэгга 17,3 очка и 47,5% реализации, у Дёмина — 8,3 очка и 35,1% из‑за дуги. При этом разница в передачах (3,3 против 3,7) показывает, что вклад в созидание у них сопоставим, несмотря на разные роли. В переходе влияние Дёмина ограничено, зато в позиционном нападении он часто формирует каркас. Флэгг же заметнее, когда темп взвинчен. И ожидаемо высокая скорость игры может сыграть «Далласу» на руку.

Сейчас обе команды напоминают конструктор без инструкции, за штурвалом — подростки с разным взглядом на баскетбол. Дёмин — словно староста, собирающий всех за столом. Тем временем Флэгг — искра, которая разжигается даже там, где, кажется, нечему гореть. Сегодня не так важно, сколько они набросают или раздадут. Важно, кто поведёт за собой, когда всё начнёт трещать. Вот настоящая проверка и зрелище, ради которого включают игру.