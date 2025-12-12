Скидки
Проблемы БК Уралмаш в Единой лиге ВТБ: причины, разбор, баскетбол, Гарретт Нэвелс, Тимофей Герасимов, Ростислав Вергун

Гроза топов «Уралмаш» буксует на старте сезона. Что происходит с клубом в Единой лиге?
Никита Бирюков
Что происходит с «Уралмашем» в Единой лиге?
Разбор проблем уральцев.

Есть клубы в Единой лиге ВТБ, от которых мы ждали большего в этом сезоне. «Уралмаш» точно один из них. Команда из Екатеринбурга в прошлом чемпионате приучила нас к тому, что с ней необходимо считаться. Уральцы часто давали бой даже грозной «большой четвёрке», но сейчас результаты почему-то ухудшились. Давайте разбираться почему.

Расписание всех матчей Единой лиги ВТБ — смотрите здесь

«Уралмаш» начал сезон с яркой победы в матче с «Локомотивом-Кубань» на выезде. Да, это тот самый матч, в котором Гарретт Нэвелс точной «двушкой» под сирену забрал игру для своей команды. Казалось бы, после такого старта в регулярке дела должны пойти отлично, ведь клуб получил огромную дозу дофамина и поверил в свои силы, с ходу обыграв одного из грандов нашего баскетбола. Правда, затем последовали три поражения в четырёх встречах. Да, там были в том числе УНИКС и «Зенит», но после этого нельзя сказать, что дела наладились, так как нестабильность в выступлениях всё ещё присутствовала. Подопечные Вергуна с трудом обыграли «Енисей» в овертайме (78:71 ОТ) и испытывали трудности во встрече с «Самарой» (79:72).

Уральцам не занимать характера, поэтому они стали первыми в сезоне, кто нанёс «Парме» домашнее поражение. Причём снова на последних секундах – 88:87. Вроде бы три победы в четырёх матчах, между которыми затесалась неудача во встрече с ЦСКА (72:95), — хороший показатель, но то, с каким трудом они добывались, говорило о том, что команда явно не в лучших кондициях. Следующие игры этот тезис, к сожалению, подтвердили — «Уралмаш» уступил «Енисею» (86:88), «Локомотиву» (69:87) и «Зениту» (79:86). Посреди этих неудач была и победа в матче с «Пари НН» (73:72). Нельзя сказать, что убедительная, особенно с учётом того, что нижегородцы являются одним из аутсайдеров Единой лиги.

Гарретт Нэвелс

Гарретт Нэвелс

Фото: Единая лига ВТБ

В чём же проблемы «Уралмаша»? Команда в оптимальном составе — ни у кого из лидеров не было травм на старте сезона. Конечно, Октавиус Эллис только набирал в форму после длительного отсутствия, но он в строю — это уже плюс. Поэтому сложно говорить, что клуб подкосили травмы. Получается, дело в игре. Уральцы плохо действуют на щитах, собирая 34,9 подбора в среднем за матч. Это предпоследний показатель в лиге, хуже дела только у «Самары» (32,2). Да, следом идёт целый ряд команд, которые незначительно обгоняют «Уралмаш», правда, это не отменяет того факта, что екатеринбуржцев не всё так гладко с передней линией.

Подопечные Вергуна часто нарушает правила, занимая третье место в лиге по этому показателю. В среднем у команды 22,5 фола за матч. Получается, «Уралмаш» даёт сопернику много лёгких очков. При этом больше вопросов по игре в обороне, нежели в атаке. Уральцы не лучшим образом действуют при сменах на пик-н-роллах, часто пропуская бигменов соперника под кольцо. К тому же не всегда наилучшим образом действует подстраховка. В общем, присутствуют проблемы в защите. Тимофей Герасимов, Хэйден Далтон, Тайрелл Нэльсон, Антон Карданахишвили, Джавонте Даглас, Нэвелс и Эллис — главные игроки «Уралмаша». У каждого из них своя задача на паркете, в последнее время Герасимов выглядит просто великолепно, поэтому, наверное, нужно строить игру через российского защитника.

Тимофей Герасимов

Тимофей Герасимов

Фото: Единая лига ВТБ

Хочется отметить, что бывают моменты, когда Нэвелс берёт на себя ненужные броски, выбивающиеся из ритма игры. Конечно, Гарретт — лидер команды, иногда он может и даже должен так делать, когда чувствует, что мяч точно угодит в корзину, но порой это попросту мешает команде найти лучший вариант для атаки. Ещё уральцам не хватает стабильности во втором юните. Стартовая пятёрка и несколько запасных делают разницу, однако другие игроки пока не особо впечатляют. К тому же баскетболисты ротации часто не берут на себя инициативу в тех моментах, в которых стоило бы, передавая мяч легионерам.

Если подводить итоги, то «Уралмаш» пока больше разочаровывает. Потому что у команды есть все ресурсы для того, чтобы быть как минимум пятой в Единой лиге, а пока – отрицательный баланс (46,2% побед). А дальше у уральцев встречи с МБА-МАИ, ЦСКА, «Пармой», «Автодором», УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» — очень сложный календарь. Естественно, в команде никто не опускает руки. Вергун является очень опытным тренером, прошедшим через многое в своей карьере. Ростислав умеет в нужный момент сказать правильные слова, положительно влияющие на его подопечных. Правда, пока механизм уральцев не работает в полной мере, и, честно, непонятно почему. Очень хочется лицезреть тот самый «Уралмаш», который не так давно называли «грозой топов». Команда может прибавить — для этого есть всё. Осталось только наладить игру.

