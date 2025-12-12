Коротко о матче ЦСКА — «Самара»: избиение

Встреча одного из лидеров Единой лиги и аутсайдера — в большинстве своём боль для последнего. Иногда бывают чудеса, но чемпионский ЦСКА вряд ли был намерен делать скидку «Самаре» в связи с чем-либо. Каким получился матч — в материале «Чемпионата».

Уже на первой минуте ЦСКА набрал пять очков: Семён Антонов послал в цель «трёшку», а Мело Тримбл перехватил мяч у соперника и положил лэй-ап. Александр Кузнецов ответил своим дальним попаданием, но ещё по два очка от Антонова и Тримбла позволили армейцам комфортно себя ощущать уже на старте четверти — 9:3. Впрочем, «Самара» отлично себя начала проявлять, особенно Андрей Саврасов, набравший пять очков. Когда гости подобрались к армейцам, то москвичи снова стали возвращать былое преимущество, но на этот раз ярко себя показали Иван Ухов и Ливио Жан-Шарль. На этом качественные действия от хозяев паркета не закончились — вышла скамейка, среди которой выделялся Антониус Кливленд, записавший на свой счёт семь очков. У «Самары» под конец отрезка активизировались Никита Михайловский и Евгений Минченко, однако этого всё равно не хватило, чтобы выиграть четверть, — 19:31.

ЦСКА не собирался останавливаться ни на секунду — на старте второй десятиминутки команда организовала рывок 10:2. В этом отрезке Каспер Уэйр положил три «трёшки», заставив Владислава Коновалова взять тайм-аут. «Самара» пыталась отвечать, правда, получалось это крайне редко. Армейцы разрывали оборону волжан раз за разом, например, Самсона Руженцева вывели на свободный слэм-данк, а ещё он реализовал трёхочковый бросок. Никуда не делся и Мело Тримбл, собиравший на себе фолы и «поливавший» из-за дуги. Преимущество ЦСКА уже перевалило за 30 очков. Гости набрали лишь четыре очка во второй четверти — 4:27.

Мело Тримбл Фото: Единая лига ВТБ

После выхода с большого перерыва ЦСКА ещё сильнее взвинтил темп, к чему «Самара» оказалась полностью не готова. Жан-Шарль, Уэйр, Кливленд и Александр Чадов стали раз за разом находить моменты для взятия кольца. Гости отвечали усилиями Саврасова, Минченко, Данилы Походяева и Михаила Кулагина, но с каждой минутой преимущество армейцев всё больше росло. Под конец четверти подключился к празднику баскетбола Тримбл. Хозяева забивали на любой вкус и почти преодолели сотню за три отрезка — 96:45. ЦСКА выиграл десятиминутку со счётом 38:22.

Последний отрезок в матче не имел уже особого значения, потому что отыграть разницу в 50 очков попросту невозможно. Андреас Пистиолис дал игровое время Ивану Зайцеву и Даниилу Ключенкову — представителям молодёжки. «Самара» была близка к тому, чтобы оставить четверть за собой, но немного не хватило — 15:17. ЦСКА одержал невероятно уверенную победу с результатом 113:60. Практически двукратное преимуществе в счёте!

Тримбл буднично набрал 24 очка, сделал три передачи и четыре перехвата, став не только самым результативным игроком во встрече, но и самым эффективным (29 баллов). Кливленд отметился 19 очками, двумя подборами и двумя перехватами. На счету Жан-Шарля 17 очков и два подбора — за 12 минут на паркете! Уэйр добавил от себя 14 очков и два подбора. Хочется отметить, что каждый игрок в составе ЦСКА отметился набранными очками — по-настоящему командная работа. У «Самары» выделялся Саврасов, который записал себе в актив 14 очков и два подбора. Лидер команды Михайловский набрал всего лишь семь очков, три подбора и четыре передачи. Правда, Никита почему-то не пытался бросать много, предпочитая заигрывать партнёров.

ЦСКА провёл свой самый результативный матч в сезоне и вернулся на вершину Единой лиги, обогнав УНИКС по крайней мере до следующего матча, а там уже дело за казанцами. «Самара» потерпела самое крупное поражение в сезоне. До этого клуб с берегов Волги уступал с разницей в 50 очков «Парме» — 57:107. В сегодняшней игре — «-53».