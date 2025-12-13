Дэвис и Флэгг преподали урок «Бруклину». Дёмин был совсем незаметен

Встреча между «Даллас Маверикс» и «Бруклин Нетс» обещала нам вывеску, в которой фигурировали первый номер драфта НБА 2025 года Купер Флэгг и восьмой пик — Егор Дёмин. К сожалению, борьбы между топовыми проспектами мы не увидели, так как американец был в разы лучше конкретно сегодня.

«Бруклин» отлично начал игру, особенно выделялся Майкл Портер. Егор же, в свою очередь, получил технический за три секунды в «краске», сфолил на сопернике и лишь после этого реализовал трёхочковый. Казалось бы, не самый ужасный старт, однако затем последовала целая череда неудачных попыток с игры — не получалось забить как с дальней, так и с ближней дистанции. Флэгг же начал штамповать очки ещё в первой четверти, при этом не только завершая атаки, но и создавая их для партнёров.

Гости из Нью-Йорка хорошо смотрелись в первой половине, уступая лишь с отставанием в четыре очка до перерыва — 61:65. «Бруклин» даже выиграл третью четверть со счётом 31:25, заставив поверить в то, что победа возможна. Однако в заключительной четверти «сети», так скажем, «порвались». Если в обороне ещё хоть как-то удавалось сдерживать «Даллас», то отвечать в атаке не получалось. Энтони Дэвис взял дело в свои руки и довёл дело до выигрыша с результатом 119:111.

А что Дёмин? Егор провёл крайне блёклый матч, набрав всего лишь три очка, один подбор, одну передачу и два перехвата за 18 минут на паркете. Его показатель «плюс-минус» — «0». Получается, он кардинально ничего не испортил, но и пользы особой не принёс. Россиянин был полезен на подстраховке, часто выбивал мячи из рук соперников, тем самым стопоря нападение. В атаке — конкретно сегодня всё было плохо. Он не использовался в качестве основного разыгрывающего, а больше стоял в углу, ожидая скидку на дугу. Это происходило в большинстве своём после заслона: Егор ставил «скрин», а уже затем отправлялся в угол.

Статистика Егора Дёмина

Сегодня явно был не день Дёмина — ничего не получалось. Унывать не стоит, все мы видели, на что способен Егор. Да, на наш взгляд, ему необходимо набрать мышечную массу, чтобы комфортнее чувствовать себя в защите один в один и контактных проходах, однако с рабочей этикой у россиянина всегда всё было в порядке, поэтому переживать не стоит, думаем, работа определённо ведётся. Необходимо делать выводы, почему так произошло, и спрашивать в первую очередь с себя — как и поступают профессионалы. Портер закончил встречу с 34 очками, четырьмя подборами и тремя передачами. Дэвис оформил дабл-дабл: 24 очка, 14 подборов, три передачи, три перехвата и два блок-шота. Флэгг оставил о себе очень приятное впечатление, набрав 22 очка, пять подборов и восемь передач.

Без сомнений, Купер всё лучше справляется с ролью некого форварда-разыгрывающего, который в отсутствие Кайри Ирвинга взял на себя задачу по розыгрышу. Прогресс Флэгга очевиден по сравнению с тем, как он начал регулярку. Теперь ждём улучшений от Дёмина. Он точно способен и должен прибавлять! Благо в него верят и дают возможности даже ошибаться — процесс становления. Как говорится, Москва не сразу строилась. Далее — «Милуоки». Мы, как обычно, будем следить за Егором и его «Бруклином».