Главная Баскетбол Статьи

Единая лига ВТБ, сезон-2025/2026, Зенит — Енисей: счёт, кто выиграл, баскетбол, матч 13 декабря, Рэндольф, Фрейзер, Емченко

Реванш состоялся — «Зенит» поквитался с «Енисеем» за поражение в Единой лиге
Никита Бирюков
«Зенит» поквитался с «Енисеем»
Здоровые питерцы — очень грозная сила.

В прошлой очной встрече между «Зенитом» и «Енисеем» победу одержал клуб из Красноярска на домашнем паркете. Тогда сине-бело-голубые выступали в усечённом составе из-за обильного количества травм ключевых игроков. Какой встреча получилась сегодня — в материале «Чемпионата».

Расписание всех матчей Единой лиги ВТБ — смотрите здесь

«Енисей» ошеломил хозяев своим ярким стартом с рывка 7:2, но после этого «Зенит» проснулся и сравнял счёт — 11:11. В этом отрезке шикарно смотрелись Дмитрий Сонько и Данило Тасич с одной стороны и Андрей Мартюк, Ненад Димитриевич и Ливай Рэндольф — с другой. Команды практически не обращали внимания на оборону, забивая на любой вкус: слэм-данки, дальние «трёшки», быстрые проходы. Александр Секулич в определённый момент взял тайм-аут, чтобы напомнить своим игрокам, чтобы они выкладывались в защите. Правда, после выхода на паркет ситуация особо не изменилась — клубы обменивались результативными атаками. Под конец отрезка у «Енисея» включился Михаил Ведищев, набравший пять очков, а у «Зенита» — Трент Фрейзер, который оформил четыре очка. Десятиминутка за хозяевами с минимальным преимуществом — 31:30.

Во второй четверти уже лучше начал «Зенит». Фрейзер и Владислав Емченко положили по «трёшке», Андрей Воронцевич реализовал три штрафных кряду, а Лука Шаманич оформил лэй-ап. Хозяева добились весомого преимущества — 42:35. В этот самый момент принялся за дело Доминик Артис, который шикарно атаковал из-за дуги и в проходах. Тем не менее сине-бело-голубые не остановились на достигнутом, ещё сильнее взвинтив темп. Великолепно вышел с замены Рэндольф, набравший пять очков. Йовица Арсич взял тайм-аут, попробовав нарушить серию удачных действий соперника и попытаться вернуть своих подопечных в игру. Особо не получилось, так как «Зенит» понял, как защищаться против «Енисея», забрав четверть со счётом 26:12.

«Зенит» — «Енисей»

«Зенит» — «Енисей»

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Большой перерыв «Енисей» провёл очень содержательно, потому что на вторую половину команда вышла с шикарным настроем — клуб оформил рывок 9:2 на старте третьей четверти. Затем включился «Зенит»: Воронцевич, Фрейзер, Димитриевич, Рэндольф и присоединившийся к ним Ноа Вонле вернули команде привычную разницу в счёте. У «Енисея» же в большинстве своём солировали Артис и Тасич, но их качественных взаимодействий не хватило, чтобы выдержать в таком темпе всю четверть. Хозяева выиграли третий отрезок кряду — 23:18.

Концовка проходила совершенно спокойно, потому что «Зенит» контролировал ход игры, не давая «Енисею» приблизиться. Лидеры хозяев продолжали отлично взаимодействовать между собой, набирая очки как на дуге, так и в трёхсекундной зоне. Ярко себя проявил Емченко, реализовавший три трёхочковых броска подряд. Артис и Мэтт Коулмэн держали красноярцев на плаву, им помогал Дмитрий Сонько, однако питерцы оставили за собой и заключительную четверть — 25:21. «Зенит» уверенно победил со счётом 105:81.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 13:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
105 : 81
Енисей
Красноярск
Зенит: Рэндольф - 16, Емченко - 15, Фрейзер - 13, Димитриевич - 11, Мартюк - 10, Воронцевич - 10, Вонле - 8, Жбанов - 7, Шаманич - 7, Щербенев - 3, Узинский - 3, Карасёв - 2
Енисей: Тасич - 20, Артис - 19, Сонько - 12, Коулмэн - 7, Антипов - 6, Ведищев - 5, Рыжов - 4, Перевалов - 3, Долинин - 3, Шлегель - 2, Скуратов, Ванин

В составе «Зенита» сразу шесть игроков набрали как минимум 10 очков. Самым результативным из них оказался Рэндольф, на счету которого 16 очков, два подбора и четыре передачи. Емченко записал себе в актив 15 очков и два подбора, а Фрейзер — 13 очков и две передачи, став лучшим в игре по показателю «плюс-минус» — «+26». В «Енисее» выделялись двое — Тасич и Артис. Данило оформил 20 очков, два подбора и три передачи, а Доминик — 19 очков, пять передач и два перехвата. Ещё неплохо себя проявил Сонько, которому покорилась статистика из 12 очков и пяти подборов.

Пауза в Единой лиге ВТБ пошла на пользу «Зениту», так как почти все игроки вернулись после травм и набрали оптимальные кондиции. Три победы кряду тому доказательство. Теперь же подопечным Секулича предстоит серьёзная проверка в играх с «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом. В этом сезоне «Зенит» ещё не побеждал представителей «большой четвёрки». Настало время исправляться?

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
