В этом УНИКСе зажигают все! Казанцы играючи расправились с «Уралмашем» в Basket Cup

УНИКС ещё не уступал в WINLINE Basket Cup, один раз одолев «Зенит». «Уралмаш» же в последнее время очень сильно хандрит и часто терпит неудачи. Как проходила встреча между нашими клубами в новом турнире с участием международных команд?

Говорят, дома и стены помогают, — это прекрасно было видно по УНИКСу, который шикарно начал игру в своём «Баскет-холле». Андрей Лопатин и Маркус Бингэм буквально разрывали «краску» соперника. У «Уралмаша» лишь Тайрелл Нэльсон редко отвечал своими попытками вблизи кольца. Ростислав Вергун уже на третьей минуте взял тайм-аут, так как хозяева совершили рывок 13:2. Джален Рейнольдс после выхода на паркет оформил 2+1, а затем воткнул сверху. Октавиус Эллис не справлялся с обороной против бигменов УНИКСа, зато отлично себя проявлял в атаке — девять очков. Правда, всё тот же Бингэм никуда не делся. Маркус набрал пять очков и закрыл своим броском четверть. Всё это время «больших» кормил передачами Алексей Швед. Отрезок ушёл в актив хозяев — 28:18.

Во второй десятиминутке игра выравнялась, потому что «Уралмаш» прибавил в обороне, не давая Рейнольдсу приближаться к кольцу. При этом гости создавали очень много открытых попыток, однако не реализовывали их. Счёт в отрезке был 9:8 в пользу УНИКСа. Но затем вышел Бингэм, и появилось больше пространства за счёт действий центрового. Ещё сильно помогал Дишон Пьерр своей игрой один на один. Тимофей Герасимов, Антон Карданахишвили и Эллис отвечали, однако защита УНИКСа оставалась на высоте. В итоге хозяева ушли на большой перерыв в отличном настроении, забрав отрезок со счётом 19:14.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Вторую половину открыла «трёшка» Дмитрия Кулагина, которая ознаменовала начало яркого отрезка для УНИКСа — казанцы качественно двигали мяч, находя возможности для бросков со всех дистанций. За розыгрыш отвечал Швед, который кормил передачами под кольцо бигменов и находил на дуге снайперов. «Уралмаш» хоть и старался действовать координированно в обороне, но не поспевал за молниеносными решениями подопечных Перасовича. У гостей в этом отрезке можно было выделить Нэльсона и Герасимова, которые генерировали на двоих бо́льшую часть очков, правда, УНИКС всё равно остановить не удалось — 15:27.

К заключительной десятиминутке хозяева подходили с весомым преимуществом в счёте — 74:47. Хоть результат уже был многим понятен, однако «Уралмаш» показал характер. Особенно Герасимов! Тимофей набрал 15 очков, реализовав при этом три «трёшки». Защитника никто не мог остановить, впрочем, УНИКС не отставал, отвечая своими удачными действиями. Рейнольдс снова стал кошмаром для «краски» соперника, Лопатин собирал на себе фолы и удачно бросал штрафные. Одна четверть за уральцами — 28:23, но итог неутешительный — поражение со счётом 75:97.

УНИКС настолько ярко проявлял себя, что сразу пять игроков набрали как минимум 14 очков — Бингэм, Кулагин, Пьерр, Лопатин и Рейнольдс. Маркус стал самым результативным во встрече — 20 очков и девять подборов. Рейнольдс также шикарно проявил себя: 18 очков и семь подборов. Андрей добавил от себя 14 очков, семь подборов. Ещё отдельно упомянуть стоит Шведа, который практически собрал дабл-дабл с семью очками, четырьмя подборами и 11 передачами при двух перехватах. В составе «Уралмаша» выделялись Герасимов — 20 очков, два подбора и три передачи, Эллис — 16 очков и три подбора, а ещё Нэльсон — 12 очков и три подбора. Остальные показали себя заметно хуже.

Казанцы провели первую домашнюю игру в Basket Cup — и сразу победа! УНИКС идёт без поражений в турнире, возглавляя группу B. В следующей встрече подопечным Перасовича предстоит снова сразиться с «Уралмашем», но на этот раз уже в Екатеринбурге.