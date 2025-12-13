Как «Оклахома» повторяет путь «Голден Стэйт»

Стартовый рывок «Оклахомы» уже давно перерос рамки просто удачного отрезка сезона. Их результат — 24 победы при одном поражении после 25 встреч — не только ставит команду на вершину конференции, но и повторяет выдающееся достижение: ровно такой же старт был у «Голден Стэйт» в сезоне-2015/2016, когда «Уорриорз» впоследствии переписали рекорд лиги по числу побед за регулярку. Такое совпадение нельзя не заметить. Оно слишком знаково.

Однако подлинная доминация «Тандер» прослеживается не столько в статистике побед и поражений, сколько во впечатляющем качестве этих побед. Например, после унизительного поражения, нанесённого «Финиксу» с разницей в 49 очков, разница набранных и пропущенных очков «Оклахомы» достигла «+437» за те же 25 матчей — это новый рекорд НБА. До этого высшим достижением считался показатель «+347» у «Бостона» образца-2007/2008. Такое серьёзное преимущество говорит о глубинном структурном превосходстве команды.

Шей Гилджес-Александер не отказывается обсуждать рекорды, признавая, что любые победы имеют ценность, однако неизменно подчёркивает главное — приоритет чемпионства и необходимость игнорировать внешний шум. Для «Оклахомы» это принципиальная позиция, если учитывать исторический контекст. Гонка «Голден Стэйт» за 73 победами не только стала частью легенд лиги, но и оказалась фактором, повлиявшим на концовку сезона.

Шей Гилджес-Александер, сезон-2025/2026 Фото: William Purnell/Getty Images

Тот факт, что подобная борьба требует колоссальных усилий, подтверждает и Харрисон Барнс — участник той самой команды. В 2016-м «Уорриорз» были вынуждены гнаться за рекордом до самой весны, ведь «Сан-Антонио» не давал шанса для передышки. У «Оклахомы» сегодня ситуация иная. Даже если рекорд окажется в пределах досягаемости, команда вряд ли станет жертвовать стратегией ради статистики — после досрочного лидерства в Западе логичными станут планомерное распределение игрового времени и снижение нагрузок весной.

Серия из 16 побед лишь укрепляет исторический статус «Тандер» и сближает их с величием «Лейкерс» начала 1970-х, выигравших 33 матча подряд. Примечательно, что внутри коллектива этот рекорд не рассматривается как главная цель. Гилджес-Александер, по его словам, и вовсе узнал о значимости достижения почти случайно, что отлично иллюстрирует внутренний настрой команды.

«Голден Стэйт Уорриорз», сезон-2015/2016 Фото: Doug Pensinger/Getty Images

Параллели с «Голден Стэйт» становятся неизбежными. Тогда — молодая команда, построенная на своих драфтовых талантах, чемпионство в 2015-м и исторический сезон через год. Сейчас «Оклахома» с похожим профилем развития, поднявшая трофей в 2025-м, демонстрирует такую же зрелость и глубину состава, ту же внутреннюю устойчивость.

Однако изменился контекст. Сегодняшняя НБА даёт «Тандер» шанс не только вписать своё имя в историю, но и избежать ловушек, в которые попадали их предшественники. Для этой команды рекорд — лишь отражение уровня игры. Пройдя путь до чемпионского титула, «Оклахома» лучше других понимает, что истинная ценность доминирования определяется прочностью системы и верностью собственным приоритетам.