Сходства между Оклахома-Сити Тандер сезона-2025/2026 и Голден Стэйт Уорриорз образца сезона-2015/2016 и их различия

Как «Оклахома» повторяет путь «Голден Стэйт»
Артемий Берстенев
Как «Оклахома» повторяет путь «Голден Стэйт»
«Тандер» даже не смотрят на свои рекорды.

Стартовый рывок «Оклахомы» уже давно перерос рамки просто удачного отрезка сезона. Их результат — 24 победы при одном поражении после 25 встреч — не только ставит команду на вершину конференции, но и повторяет выдающееся достижение: ровно такой же старт был у «Голден Стэйт» в сезоне-2015/2016, когда «Уорриорз» впоследствии переписали рекорд лиги по числу побед за регулярку. Такое совпадение нельзя не заметить. Оно слишком знаково.

Оклахома-Сити Тандер Подробнее

Однако подлинная доминация «Тандер» прослеживается не столько в статистике побед и поражений, сколько во впечатляющем качестве этих побед. Например, после унизительного поражения, нанесённого «Финиксу» с разницей в 49 очков, разница набранных и пропущенных очков «Оклахомы» достигла «+437» за те же 25 матчей — это новый рекорд НБА. До этого высшим достижением считался показатель «+347» у «Бостона» образца-2007/2008. Такое серьёзное преимущество говорит о глубинном структурном превосходстве команды.

Шей Гилджес-Александер не отказывается обсуждать рекорды, признавая, что любые победы имеют ценность, однако неизменно подчёркивает главное — приоритет чемпионства и необходимость игнорировать внешний шум. Для «Оклахомы» это принципиальная позиция, если учитывать исторический контекст. Гонка «Голден Стэйт» за 73 победами не только стала частью легенд лиги, но и оказалась фактором, повлиявшим на концовку сезона.

Шей Гилджес-Александер, сезон-2025/2026

Шей Гилджес-Александер, сезон-2025/2026

Фото: William Purnell/Getty Images

Тот факт, что подобная борьба требует колоссальных усилий, подтверждает и Харрисон Барнс — участник той самой команды. В 2016-м «Уорриорз» были вынуждены гнаться за рекордом до самой весны, ведь «Сан-Антонио» не давал шанса для передышки. У «Оклахомы» сегодня ситуация иная. Даже если рекорд окажется в пределах досягаемости, команда вряд ли станет жертвовать стратегией ради статистики — после досрочного лидерства в Западе логичными станут планомерное распределение игрового времени и снижение нагрузок весной.

Серия из 16 побед лишь укрепляет исторический статус «Тандер» и сближает их с величием «Лейкерс» начала 1970-х, выигравших 33 матча подряд. Примечательно, что внутри коллектива этот рекорд не рассматривается как главная цель. Гилджес-Александер, по его словам, и вовсе узнал о значимости достижения почти случайно, что отлично иллюстрирует внутренний настрой команды.

«Голден Стэйт Уорриорз», сезон-2015/2016

«Голден Стэйт Уорриорз», сезон-2015/2016

Фото: Doug Pensinger/Getty Images

Параллели с «Голден Стэйт» становятся неизбежными. Тогда — молодая команда, построенная на своих драфтовых талантах, чемпионство в 2015-м и исторический сезон через год. Сейчас «Оклахома» с похожим профилем развития, поднявшая трофей в 2025-м, демонстрирует такую же зрелость и глубину состава, ту же внутреннюю устойчивость.

Однако изменился контекст. Сегодняшняя НБА даёт «Тандер» шанс не только вписать своё имя в историю, но и избежать ловушек, в которые попадали их предшественники. Для этой команды рекорд — лишь отражение уровня игры. Пройдя путь до чемпионского титула, «Оклахома» лучше других понимает, что истинная ценность доминирования определяется прочностью системы и верностью собственным приоритетам.

