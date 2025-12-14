Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Локомотив Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Кубок НБА, сезон-2025/2026, Оклахома-Сити Тандер — Сан-Антонио Спёрс: обзор матча от 14 декабря, возвращение Виктора Вембаньямы

Вембаньяма вернулся ярко! «Спёрс» выбили «Тандер» из Кубка НБА, прервав их крутую серию
Артемий Берстенев
Виктор Вембаньяма вернулся ярко!
Комментарии
«Сан-Антонио» в финале сыграет с «Нью-Йорком».

В этой игре не требовались ни цифры, ни экскурсы в прошлое, чтобы почувствовать масштаб происходящего. Достаточно было смотреть, как «Оклахома» раз за разом отказывалась от бросков у кольца. Команда с рекордом 24-1 действовала осторожно, скатывалась к поспешным решениям и выглядела неуверенно. Причина была очевидна — Виктор Вембаньяма снова был на паркете.

Виктор Вембаньяма Подробнее

Полуфинал Кубка НБА в Лас-Вегасе стартовал по шаблону. «Тандер» быстро ушли вперёд, «Сан-Антонио» промахнулся 12 раз подряд из-за дуги, нападение разваливалось, а Вембаньяма всю первую четверть провёл на скамейке. При 31:20 казалось — фаворит спокойно доведёт. Однако именно этот запас оказался иллюзией. Стоило французу появиться в начале второй четверти, как игра перестала быть линейной. Пара подборов в атаке, блок, борьба за спорный мяч — и рывок, который не только сократил дистанцию, но и задал темп встречи.

Даже когда «Оклахома» снова уводила разницу к 16 очкам, матч не выходил из-под контроля «Спёрс». Каждый выход Виктор менял геометрию площадки. Защита «Тандер» перестраивалась, Шей Гилджес-Александер чаще останавливался на полудистанции, передачи разбивались о пустоту. Показатель «+20» за семь минут первой половины не нуждался в пояснениях — это было чистое влияние. Перед большим перерывом «Сан-Антонио» закрыл четверть рывком 13:0 и ушёл в раздевалку, уступая всего три очка — 46:49.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер»

«Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер»

Фото: Steve Marcus/Getty Images

Во второй половине игра превратилась в плотное, вязкое противостояние, где решали штрихи. «Спёрс» удерживали равновесие даже без своего лидера, а Вембаньяма, проведя после перерыва 13 минут, продолжал доминировать, несмотря на очевидную усталость. «Оклахома» держалась на индивидуальном таланте: 29 очков Гилджес-Александера и качественный перформанс Джейлена Уильямса не позволяли отпустить матч. Но это уже была другая команда — совсем не та, что несколькими днями ранее разнесла «Финикс» с разницей в 49 очков.

Решающим стал командный ресурс «Сан-Антонио». Четверо игроков набрали больше 20 очков — ещё одно подтверждение глубины. В этом сезоне нагрузка распределяется регулярно: были встречи, где семь, а то и восемь баскетболистов преодолевали порог в 10 очков. В Лас-Вегасе вклад пришёл со всех позиций — от давления Стефона Касла и хладнокровия ДеАарона Фокса до работы в защите Люка Корнета, чей блок в быстром отрыве стал одним из переломных моментов игры.

Финальные секунды стали наглядной иллюстрацией системной беды некоторых концовок сезона. Заключительные 25 секунд растянулись почти на 25 минут из-за цепочки умышленных фолов и остановок. Первые 46 минут были живыми и насыщенными, однако финал вновь превратился в набор ритуальных процедур. И всё же «Спёрс» выдержали. Осознанная тактика фолить, не позволяя «Тандер» бросать из-за дуги, сработала, а попытка спасти игру на последнем штрафном не удалась — 111:109.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отдельной линией прошла дуэль Вембаньямы и Чета Холмгрена. Преимущество француза в длине и охвате ощущалось постоянно. «Оклахома» сознательно избегала атаки в «краске», сковывалась и теряла уверенность. Холмгрен, без сомнения, будет регулярно входить в символические сборные, но потолок Вембаньямы — уже история масштаба лиги: при здоровье речь может идти о пяти-шести MVP.

Итог матча выходит за рамки одной встречи. «Сан-Антонио» в полуфинале обыграл команду с рекордом 24-1, прервал 16-матчевую победную серию, поднялся на четвёртую строчку посева и вышел в финал Кубка НБА. Баланс 18-7 — лучший старт клуба за первые 25 игр с сезона-2016/2017. Впереди финал с «Нью-Йорком» и ещё две игры с «Оклахомой» в ближайшие недели. И главное. Когда Вембаньяма на площадке, даже сильнейшая команда лиги вынуждена играть не в свой баскетбол.

НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
109 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Янгблад, Дорт, Уильямс, Холмгрен, Уильямс, Карузо, Дженг, Уиггинс, Уоллес, Митчелл, Уильямс, Хартенштайн
Сан-Антонио Спёрс: Маклафлин, Вембаньяма, Джонсон, Фокс, Касл, Корнет, Олиник, Сохан, Бийомбо, Васселл, Шампани, Барнс, Уотерс III
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android