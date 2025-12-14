Вембаньяма вернулся ярко! «Спёрс» выбили «Тандер» из Кубка НБА, прервав их крутую серию

В этой игре не требовались ни цифры, ни экскурсы в прошлое, чтобы почувствовать масштаб происходящего. Достаточно было смотреть, как «Оклахома» раз за разом отказывалась от бросков у кольца. Команда с рекордом 24-1 действовала осторожно, скатывалась к поспешным решениям и выглядела неуверенно. Причина была очевидна — Виктор Вембаньяма снова был на паркете.

Полуфинал Кубка НБА в Лас-Вегасе стартовал по шаблону. «Тандер» быстро ушли вперёд, «Сан-Антонио» промахнулся 12 раз подряд из-за дуги, нападение разваливалось, а Вембаньяма всю первую четверть провёл на скамейке. При 31:20 казалось — фаворит спокойно доведёт. Однако именно этот запас оказался иллюзией. Стоило французу появиться в начале второй четверти, как игра перестала быть линейной. Пара подборов в атаке, блок, борьба за спорный мяч — и рывок, который не только сократил дистанцию, но и задал темп встречи.

Даже когда «Оклахома» снова уводила разницу к 16 очкам, матч не выходил из-под контроля «Спёрс». Каждый выход Виктор менял геометрию площадки. Защита «Тандер» перестраивалась, Шей Гилджес-Александер чаще останавливался на полудистанции, передачи разбивались о пустоту. Показатель «+20» за семь минут первой половины не нуждался в пояснениях — это было чистое влияние. Перед большим перерывом «Сан-Антонио» закрыл четверть рывком 13:0 и ушёл в раздевалку, уступая всего три очка — 46:49.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер» Фото: Steve Marcus/Getty Images

Во второй половине игра превратилась в плотное, вязкое противостояние, где решали штрихи. «Спёрс» удерживали равновесие даже без своего лидера, а Вембаньяма, проведя после перерыва 13 минут, продолжал доминировать, несмотря на очевидную усталость. «Оклахома» держалась на индивидуальном таланте: 29 очков Гилджес-Александера и качественный перформанс Джейлена Уильямса не позволяли отпустить матч. Но это уже была другая команда — совсем не та, что несколькими днями ранее разнесла «Финикс» с разницей в 49 очков.

Решающим стал командный ресурс «Сан-Антонио». Четверо игроков набрали больше 20 очков — ещё одно подтверждение глубины. В этом сезоне нагрузка распределяется регулярно: были встречи, где семь, а то и восемь баскетболистов преодолевали порог в 10 очков. В Лас-Вегасе вклад пришёл со всех позиций — от давления Стефона Касла и хладнокровия ДеАарона Фокса до работы в защите Люка Корнета, чей блок в быстром отрыве стал одним из переломных моментов игры.

Финальные секунды стали наглядной иллюстрацией системной беды некоторых концовок сезона. Заключительные 25 секунд растянулись почти на 25 минут из-за цепочки умышленных фолов и остановок. Первые 46 минут были живыми и насыщенными, однако финал вновь превратился в набор ритуальных процедур. И всё же «Спёрс» выдержали. Осознанная тактика фолить, не позволяя «Тандер» бросать из-за дуги, сработала, а попытка спасти игру на последнем штрафном не удалась — 111:109.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отдельной линией прошла дуэль Вембаньямы и Чета Холмгрена. Преимущество француза в длине и охвате ощущалось постоянно. «Оклахома» сознательно избегала атаки в «краске», сковывалась и теряла уверенность. Холмгрен, без сомнения, будет регулярно входить в символические сборные, но потолок Вембаньямы — уже история масштаба лиги: при здоровье речь может идти о пяти-шести MVP.

Итог матча выходит за рамки одной встречи. «Сан-Антонио» в полуфинале обыграл команду с рекордом 24-1, прервал 16-матчевую победную серию, поднялся на четвёртую строчку посева и вышел в финал Кубка НБА. Баланс 18-7 — лучший старт клуба за первые 25 игр с сезона-2016/2017. Впереди финал с «Нью-Йорком» и ещё две игры с «Оклахомой» в ближайшие недели. И главное. Когда Вембаньяма на площадке, даже сильнейшая команда лиги вынуждена играть не в свой баскетбол.