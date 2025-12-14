Теперь в успех «Нью-Йорка» верится легче всего. «Никс» дошли до финала Кубка НБА

Самый яркий эпизод полуфинала Кубка НБА остался за пределами протокола. «Орландо» вырвался вперёд в третьей четверти, получил мяч — и тут же растерял контроль. Череда замен, сбитый ритм, несколько пустых владений, и уже через пару минут «Нью-Йорк» превратил потенциально равную игру в управляемую. С этого момента исход сомнений не вызывал.

Итоговые цифры 132:120 — больше закономерность. «Никс» взяли своё за счёт конструктивного превосходства. Они чётче понимали, куда давить, быстрее наказывали за промахи и не отходили от плана даже тогда, когда «Мэджик» ловили кратковременную волну. На каждый рывок «Орландо» следовал мгновенный и точный ответ.

Джейлен Брансон провёл матч уровня элитного плеймейкера лиги: 40 эффективных очков, восемь передач, минимум спорных решений. Его влияние выходило далеко за рамки набора очков. Он держал темп, выбирал, где ускориться, а где растянуть оборону. «Орландо», одна из трёх лучших защит сезона, так и не нашёл способ вывести его из ритма.

«Орландо Мэджик» — «Нью-Йорк Никс» Фото: Kirby Lee — Pool/Getty Images

Карл-Энтони Таунс стал вторым ключевым фактором — и важнее в контекстном смысле. Его 29 очков — лишь фрагмент картины. Он был собран, не форсировал и не ломал структуру нападения. В нынешних «Никс» Таунсу не нужно закрывать каждую паузу партнёров, поскольку атака у Майка Брауна распределена шире, а Брансон всё реже уходит в изоляции. На этом фоне разговоры о необходимости радикальных апгрейдов через сверхдорогие обмены звучат всё менее убедительно (Яннис не нужен!).

Отдельно — его работа без мяча и в защите. Дисциплинированный Таунс перекрывает пространство и позволяет партнёрам агрессивнее действовать на дуге. Особенно ярко это проявилось в тандеме с Митчеллом Робинсоном. По базовой статистике вклад неочевиден, однако четыре блок-шота за 17 минут и доминирование на щите резко урезали эффективность «Мэджик» в «краске». «Орландо» всё чаще уходил на сложные броски и терял баланс атаки.

Стартовая пятёрка «Нью-Йорка» выиграла встречу по классу. Брансон, Микал Бриджес, Джош Харт, О Джи Ануноби и Таунс набрали 121 из 132 очков, и у каждого процент реализации — 50 и выше! Для «Орландо», действовавшего без Франца Вагнера, это стало критическим разрывом: глубина не компенсирует системное преимущество, когда решения соперника стабильно точнее.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Теперь «Никс» ждёт финал Кубка НБА с «Сан-Антонио», подчистившего «Оклахому» в концовке — 111:109. В состав «Спёрс» вернулся Виктор Вембаньяма, этот фактор уже подробно разбирался нами ранее. Концовка хорошо просматривается, но главное — команда готова к ключевому матчу в ясном и устойчивом состоянии.

Этот полуфинал не выглядел пиком формы. Скорее, рабочей сменой коллектива, отлично знающей свои сильные стороны и границы риска. В таком состоянии «Никс» не нуждаются в громких тезисах. Достаточно того, что они неуклонно делают свою работу.