НБА увидела уникальный казус. Команда не собрала пятёрку даже для тренировки

Календарь НБА не так часто балует команды роскошью дополнительного времени на восстановление и подготовку. Однако даже в самых сжатых отрезках удаётся выкроить место для тренировки. У «Клипперс» на этот раз не вышло даже этого. Запланированную сессию отменили не из-за усталости и не ради щадящего режима, а потому что банально некому было выходить на паркет.

Картина вполне будничная и оттого особенно тревожная. Вышло так, что ряд игроков стали попросту недоступны. Так, Николя Батюм уехал домой из-за болезни, и штаб отказался от привычной работы на площадке. Вместо неё организовали разбор видео и индивидуальные занятия для тех, кто вообще способен появиться в зале. Главный тренер Тайрон Лю не стал углубляться в детали, а лишь сухо отметил пользу теории. Для команды с претензиями это звучит как вынужденная пауза, для команды в кризисе — как тревожный симптом.

Тайрон Лю главный тренер «Клипперс» «Батюму пришлось уйти домой из-за болезни, а ещё несколько игроков тоже не смогли бы сегодня тренироваться. Поэтому мы сосредоточились на просмотре видео, который, на мой взгляд, оказался очень полезным — думаю, ребята поняли, чего мы от них ждём и над чем стоит работать. Надеюсь, что завтра мы сможем провести полноценную тренировку и больше игроков смогут принять в ней участие. Сегодня же мы ограничились видеоразбором, а те, кто был здоров, смогли поработать индивидуально и выполнить свою программу. Верю, что уже завтра у нас будет возможность провести полноценное командное занятие».

Нужно понимать, что у «Клипперс» проблемы именно в самой системе. Когда Пол Джордж летом 2024 года ушёл в «Филадельфию», команда потеряла в атаке и по цифрам, и по организации. Кроме того, травма Деррика Джонса-младшего лишила тренеров ещё одного важного игрока. Ветераны из-за возраста и ограниченных навыков неспособны полностью заменить ушедших и травмированных.

В такой ситуации Джеймсу Хардену и Каваю Леонарду приходится постоянно спасать команду. Харден тянет игру на себе, Леонард потихоньку набирает форму, но защита всё так же слаба, и поражения продолжают накапливаться. Восемь проигрышей в девяти матчах отбросили «Клипперс» на дно Западной конференции, где уже каждое новое повреждение игроков выглядит закономерно.

Отмена тренировки, может, и не главное событие недели, но для нынешних «Клипперс» это чуть ли не новый способ сплотиться. Сейчас хотя бы просто собрать пятерых здоровых игроков, которые смогут сами дойти до зала — уже успех.