Единая лига ВТБ, сезон-2025/2026, Парма — Локомотив-Кубань: результаты матчей от 14 декабря, как сыграли

«Парма» снова побеждает топ-команду дома! «Локо» вернулся в игру, но обогнать не смог
Андрей Антсон
Отчёт «Парма» — «Локомотив-Кубань»
Пермяки уже во второй раз в сезоне переигрывают краснодарцев!

Сегодня, 14 декабря, в рамках Единой лиги ВТБ состоялся один матч: пермская «Парма» принимала у себя «Локомотив-Кубань». Уральский коллектив очень радует в этом сезоне: одолел несколько топ-клубов, в том числе и сам «Локомотив», а особенно силён именно дома — лишь одно поражение на своей площадке. У краснодарцев, в свою очередь, было девять дней, чтобы прийти в себя после драматичного поражения во встрече с ЦСКА. Однако в любом случае «Локо» в последние недели выглядел очень уверенно и занимает третье место в таблице.

В этом сезоне команды уже встречались: сначала — на Winline Basket Cup, где пермяки как раз дома смогли переиграть соперника, но затем краснодарцы оформили реванш уже в рамках Единой лиги. Теперь же встреча вновь проходила в Перми, а на матчах такого уровня здесь, конечно, потрясающая атмосфера. Не зря говорят, что Пермь — баскетбольная столица страны.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Если говорить об изменениях в составе, то в старте у «Пармы» вышли Джейлен Адамс и Александр Захаров, а у «Локо» — Кассиус Робертсон. У краснодарцев вновь получил минуты вернувшийся в команду Би Джей Джонсон, однако на этот раз провёл на паркете всего пять минут. Первая четверть получилась очень результативной: команды не боялись бросать трёхочковые, темп был высоким, движение мяча радовало, легионеры играли ярко, трибуны шумели — атмосфера была отличной. Пермяки забрали первую десятиминутку со счётом 27:24.

Во второй четверти случился перелом. «Парма» сделала большой акцент на подборах и работе под щитом, и за 10 минут хозяева собрали отскоков более чем в три раза больше, чем соперники! Из-за этого раз за разом пермяки получали простые броски, а реализация двухочковых долгое время держалась примерно на отметке 70%.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Доминирование хозяев привело к тому, что в какой-то момент разница в счёте достигла 20 очков, но на последних минутах «Локо» удалось сделать ситуацию менее катастрофической — 54:40. Две четверти подряд краснодарцы пропускали по 27 очков. Требовались изменения и в защите, и в работе на подборах.

После большого перерыва краснодарцы смогли решить главные проблемы и начали поступательно догонять соперника. Игра стала более вязкой, а у пермяков будто начали заканчиваться силы: в первой половине команда реально носилась по паркету, заряженная своими болельщиками. В итоге — всего 14 набранных очков за четверть, и к концу третьей десятиминутки счёт стал 68:62.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Казалось, что вот-вот краснодарцы обгонят соперника, но легионеры «Пармы» во многом за счёт индивидуальных действий вцепились в лидерство и не отпускали его. Здесь можно отметить Террелла Картера с 23 очками и Джейлена Адамса — с 18. Однако проблема в том, что команда слишком зависима от своих лидеров и они вынуждены проводить очень много времени на площадке. Тот же Адамс отыграл аж 35 минут, поэтому усталость нередко становится фактором для пермяков ближе к концовке.

В итоге дело дошло до клатча: разница нередко составляла лишь одно попадание, но пермяки смогли довести матч до победы под радость болельщиков, полностью заполнивших трибуны арены. «Локомотив» тем самым пустил «Зенит» на третье место, а «Парма» остаётся прямо позади лидеров — ещё несколько удачных результатов могут позволить пермякам серьёзно подняться в таблице. Ну а краснодарцам после двух поражений подряд предстоит выезд в Санкт-Петербург.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
93 : 85
Локомотив-Кубань
Краснодар
Бетсити Парма: Картер - 23, Адамс - 18, Шашков - 15, Адамс - 13, Свинин - 8, Сандерс - 6, Ильницкий - 5, Захаров - 5, Стафеев, Якушин, Фирсов, Егоров
Локомотив-Кубань: Мартин - 18, Миллер - 14, Темиров - 11, Квитковских - 11, Хантер - 11, Ищенко - 9, Робертсон - 5, Попов - 4, Джонсон - 2, Мур, Шеянов, Самойленко
