«Парма» снова побеждает топ-команду дома! «Локо» вернулся в игру, но обогнать не смог

Сегодня, 14 декабря, в рамках Единой лиги ВТБ состоялся один матч: пермская «Парма» принимала у себя «Локомотив-Кубань». Уральский коллектив очень радует в этом сезоне: одолел несколько топ-клубов, в том числе и сам «Локомотив», а особенно силён именно дома — лишь одно поражение на своей площадке. У краснодарцев, в свою очередь, было девять дней, чтобы прийти в себя после драматичного поражения во встрече с ЦСКА. Однако в любом случае «Локо» в последние недели выглядел очень уверенно и занимает третье место в таблице.

В этом сезоне команды уже встречались: сначала — на Winline Basket Cup, где пермяки как раз дома смогли переиграть соперника, но затем краснодарцы оформили реванш уже в рамках Единой лиги. Теперь же встреча вновь проходила в Перми, а на матчах такого уровня здесь, конечно, потрясающая атмосфера. Не зря говорят, что Пермь — баскетбольная столица страны.

Если говорить об изменениях в составе, то в старте у «Пармы» вышли Джейлен Адамс и Александр Захаров, а у «Локо» — Кассиус Робертсон. У краснодарцев вновь получил минуты вернувшийся в команду Би Джей Джонсон, однако на этот раз провёл на паркете всего пять минут. Первая четверть получилась очень результативной: команды не боялись бросать трёхочковые, темп был высоким, движение мяча радовало, легионеры играли ярко, трибуны шумели — атмосфера была отличной. Пермяки забрали первую десятиминутку со счётом 27:24.

Во второй четверти случился перелом. «Парма» сделала большой акцент на подборах и работе под щитом, и за 10 минут хозяева собрали отскоков более чем в три раза больше, чем соперники! Из-за этого раз за разом пермяки получали простые броски, а реализация двухочковых долгое время держалась примерно на отметке 70%.

Доминирование хозяев привело к тому, что в какой-то момент разница в счёте достигла 20 очков, но на последних минутах «Локо» удалось сделать ситуацию менее катастрофической — 54:40. Две четверти подряд краснодарцы пропускали по 27 очков. Требовались изменения и в защите, и в работе на подборах.

После большого перерыва краснодарцы смогли решить главные проблемы и начали поступательно догонять соперника. Игра стала более вязкой, а у пермяков будто начали заканчиваться силы: в первой половине команда реально носилась по паркету, заряженная своими болельщиками. В итоге — всего 14 набранных очков за четверть, и к концу третьей десятиминутки счёт стал 68:62.

Казалось, что вот-вот краснодарцы обгонят соперника, но легионеры «Пармы» во многом за счёт индивидуальных действий вцепились в лидерство и не отпускали его. Здесь можно отметить Террелла Картера с 23 очками и Джейлена Адамса — с 18. Однако проблема в том, что команда слишком зависима от своих лидеров и они вынуждены проводить очень много времени на площадке. Тот же Адамс отыграл аж 35 минут, поэтому усталость нередко становится фактором для пермяков ближе к концовке.

В итоге дело дошло до клатча: разница нередко составляла лишь одно попадание, но пермяки смогли довести матч до победы под радость болельщиков, полностью заполнивших трибуны арены. «Локомотив» тем самым пустил «Зенит» на третье место, а «Парма» остаётся прямо позади лидеров — ещё несколько удачных результатов могут позволить пермякам серьёзно подняться в таблице. Ну а краснодарцам после двух поражений подряд предстоит выезд в Санкт-Петербург.