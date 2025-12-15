Егор Дёмин мощно ответил на критику. Россиянин провёл один из лучших матчей в НБА!

Уже до большого перерыва стало ясно, кто победит. «Бруклин» играл уверенно и с минимальным количеством ошибок. А вот «Милуоки» не удавалось поймать ритм и настрой. Но главное не в счёте, а в том, как команда справилась без главного тренера и кто особенно проявил себя в этой встрече.

Отсутствие Жорди Фернандеса не привело ни к оправданиям, ни к беспорядку. Стив Хетцел предложил ту же тактику: агрессивная защита, быстрый темп, постоянное движение игроков и требовательность к качеству игры. Команда выступала собранно и чётко. Поэтому реакция Егора Дёмина на недавнюю критику чётко бросилась в глаза.

Накануне Фернандес открыто раскритиковал его игру, не смягчая свою оценку. Для молодого баскетболиста это важное испытание. Дёмин выбрал самый прямой путь и с самого начала играл уверенно. Егор постоянно создавал опасные моменты. Все броски в первой четверти оказались точными, он уверенно реализовал трёхочковый после заслона, пару раз прошёл к кольцу, хорошо действовал в защите. В итоге наш защитник набрал 17 очков с хорошей реализацией, сделал два перехвата и задавал темп игре. Это только второй по-настоящему успешный матч в его карьере.

Важно и то, что Егор не пытался выделиться ради себя — он играл на команду, и в этом его главный плюс. «Бруклин» выглядел как слаженная машина, где нагрузка распределялась на всех. Сразу девять игроков набрали 10 и больше очков. У всех пяти игроков старта 10+ очков только во второй раз за сезон.

Статистика Егора Дёмина Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Это подтверждает и статистика. «Нетс» повторили самую крупную победу в истории клуба — «+45», как в январе 1993 года. 127 очков — второй результат в этом сезоне, а 82 пропущенных не было аж с 2018-го.

Стоит отметить и подход Фернандеса, даже несмотря на то что в этот раз он наблюдал за игрой со стороны. Судя по реакции, тренер хорошо понимает своих ребят. И Дёмин, и Ноа Клауни относятся к тем баскетболистам, кто воспринимает строгую критику как способ стать лучше. Подобный уровень доверия можно заслужить именно такими матчами.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

А вот у «Милуоки» всё, наоборот, пошло не по плану. Без Янниса Адетокунбо команда потеряла центр тяжести. Проявилось слишком много индивидуальных действий, запоздалых решений и провалов в защите на краях. Оборона стала формальностью, при этом атака превратилась в набор случайных попыток.

Для «Бруклина» эта победа важна не только крупным счётом. Все игроки получили шанс проявить себя и использовали его, а команда осталась единой даже без привычных лидеров. В таких матчах растут и сами баскетболисты, и тренеры, которые ими руководят.