Леброна выбесили прямо по ходу игры. В концовке он ответил делом и принёс «Лейкерс» победу

Не прошло и минуты, как арбитры показали буковку «Т». Это Диллон Брукс опять поругался с Леброном Джеймсом. И прямо с этого момента матч «Финикс» — «Лейкерс» превратился в затяжное и личное противостояние. Отныне каждое действие вызывало жёсткую реакцию.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Брукс специально выбрал Леброна своей мишенью. Он толкал его без мяча, провоцировал разговорами и жестами и в принципе делал всё, чтобы вывести звёздного визави из себя. Леброн традиционно не реагирует на такие провокации, но в этот раз не сдержался уже к большому перерыву. К тому моменту на счету Брукса было четыре фола, включая нарушение в конце второй четверти, и стало ясно: дальше будет только жарче.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Кульминация наступила в третьем отрезке. После того как у Леброна отменили блок-шот, Брукс сбил мяч и бросил его в соперника. Судьи не увидели в этом умысла, однако технический фол дали самому Джеймсу — за слишком жёсткий толчок в ответ. Решение получилось спорным, но оно сильно повлияло на игру. Леброн отреагировал хладнокровно: спровоцировал пятый фол у Брукса и отправил его на скамейку, а «Лейкерс» спокойно продолжили наращивать отрыв.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

К началу четвёртой четверти разница выросла до 20 очков, а очередной дальний бросок Джеймса только закрепил лидерство гостей. В этот момент форвард позволил себе эмоционально высказаться в адрес Брукса. Но дальше произошло неожиданное: «Финикс» быстро сократил отставание и за 12 секунд до финальной сирены вышел вперёд после трёхочкового попадания — угадайте кого — того же Брукса.

Однако на этом Диллон решил не останавливаться. Сразу после броска у него снова произошла стычка с Леброном. Судьи посмотрели повтор и дали Бруксу второй технический фол, и он отправился в раздевалку.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Даже после этого удаления Джеймс чуть не превратил драму в фарс — он промахнулся с линии штрафных после технического фола. Однако тут же получил возможность исправиться: его сбили при попытке бросить трёхочковый, и Леброн реализовал два из трёх, вернув «Лейкерс» лидерство. Последняя попытка «Финикса» обернуть игру в свою пользу завершилась неудачно — Грейсон Аллен бросал под сирену, но попытку заблокировал тот самый человек, вокруг которого всё и закрутилось.

После сирены Джеймс говорил ровно:

«Он вышел сражаться, и я тоже. Мы шли друг против друга до конца, стараясь не переступить черту… и мне это почти удалось — почти до финального свистка».

А Брукс так и не появился перед журналистами. Он ушёл вместе со своими эмоциями, а на площадке всё решил тот, кто смог сдержаться в нужный момент.