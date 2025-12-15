Россияне заметно прибавили, а Тримбл — тащит. Кто был лучшим на 10-й неделе в Единой лиге?

Героем девятой игровой недели в Единой лиге ВТБ, по мнению читателей «Чемпионата», стал форвард МБА-МАИ Андрей Зубков. Команды вернулись в ритм регулярного чемпионата и продолжают решать свои задачи. На прошедшем отрезке было немало ярких противостояний, так кто же из игроков выделялся больше других?
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме. Вы можете отдать голос как за одного игрока, так и за всех.
Мело Тримбл — ЦСКА
Один из лучших игроков Единой лиги не перестаёт удивлять всех любителей баскетбола своей игрой на протяжении уже долгого отрезка, поэтому Тримбл и не вылезает из нашего топа. Мело за минувшие семь дней успел принять участие в разгроме «Пармы» – 17 очков, два подбора, четыре передачи и три перехвата, а также набрал в игре с «Самарой» аж 24 очка, при трёх передачах и четырёх перехватах. В обеих встречах Мело был лучшим по показателю эффективности, а ЦСКА буквально не ощутил соперников на своём пути. Лидер армейцев находится в невероятной форме и демонстрирует это каждую неделю.
Андрей Мартюк — «Зенит»
Питерцы на прошедшей неделе играли с «Самарой» и «Енисеем». В обоих матчах Мартюк проявил себя великолепно. В первом оформил дабл-дабл из 13 очков и 15 подборов. К этому Андрей добавил лучший показатель эффективности во встрече (27 баллов). Во втором у него 10 очков и шесть подборов. Хоть выступление и оказалось хуже первого, однако центровой показал шикарную бросковую эффективность и очень сильно помогал «Зениту» на обеих сторонах паркета. К тому же сине-бело-голубые одержали две уверенные победы.
Андрей Лопатин — УНИКС
Сложно себя проявлять, когда в составе есть Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс, которые выступают просто безукоризненно. Но Лопатину удалась! В игре «Пари НН» Андрей был на первых ролях, записав на свой счёт 16 очков, четыре подбора, две передачи и три перехвата — форвард был полезен во всём. Лучшие «плюс-минус» и эффективность в матче — тому подтверждение.
Александр Платунов — МБА-МАИ
Разыгрывающий буквально блистал в матче с «Автодором». Первая четверть от Александра получилась довольно блёклой, но затем Платунов раскрылся и выиграл встречу для МБА-МАИ. Его 27 очков и четыре передачи внесли колоссальный вклад в победу команды. Отдельного внимания стоит решающая «трёшка» за четыре секунды до финальной сирены. Просто великолепное выступление Александра!
Террелл Картер — «Бетсити Парма»
Пермяки продолжают удивлять в регулярном чемпионате, раз за разом побеждая топ-клубы. На этот раз пал «Локомотив-Кубань». А в игре шикарно смотрелся Картер, который отрабатывал на обеих сторонах паркета. Террелл собрал статистику из 23 очков, шести подборов, двух передач и двух блок-шотов, став самым эффективным игроком матча (24 балла). Даже семь потерь не омрачили его великолепный индивидуальный перформанс, благодаря которому «Парма» одержала важнейшую победу.