УНИКС — страшная сила в Единой лиге. Пора это признать

УНИКС стабильно делит с московским ЦСКА первую строчку в турнирной таблице. Однако ещё до старта чемпионата в это не сильно верилось. ЦСКА казался на голову сильнее, а «Зенит» и «Локомотив-Кубань» топово закупились.

У УНИКСа тоже было отличное лето: казанцы сохранили главного тренера Велимира Перасовича, несмотря на то что были слухи о его уходе. Состав пополнился игроками из Евролиги, Еврокубка и Лиги чемпионов. В столицу Татарстана приехали Дишон Пьерр, Пэрис Ли, Маркус Бингэм и Си Джей Брайс. Из игроков с российским паспортом казанскую команду пополнили Денис Захаров, Руслан Абдулбасиров и Иван Белоусов. Стоит отметить и большое число продлённых баскетболистов в лице Джалена Рейнольдса, Дмитрия Кулагина, Андрея Лопатина, Михаила Беленицкого, Александра Стуленкова и Романа Илюка. УНИКС мощно провёл предсезонную подготовку, одержав шесть побед в семи встречах. Единственной командой, огорчившей казанцев, стал «Зенит» в рамках Кубка Кондрашина и Белова.

Однако вокруг команды витало мнение, что Перасович и УНИКС дали друг другу всё что могли и глобально ничего не изменится по сравнению с прошлым сезоном. Да, казанцы играли в финале в 2024 году, но без шансов уступили ЦСКА. Вот только нынешний чемпионат оказался тем самым случаем, когда звёзды действительно сложились воедино. УНИКС стартовал с шести побед, а Маркус Бингэм предстал игроком с другой планеты, как итог — он был признан MVP сентября-октября в Единой лиге.

Джален Рейнольдс и Маркус Бингэм Фото: БК УНИКС

Впрочем, на этом громкие события вокруг казанцев не закончились. В начале ноября УНИКС выдал двухмесячный контракт главному скореру в истории лиги Алексею Шведу. Это было вынужденное подписание в связи с травмой защитника Пэриса Ли. И Швед действительно пришёлся ко двору в казанской команде. В дебютном же матче, пусть и с «Самарой», которая до сих пор не знает побед, Алексей оформил дабл-дабл — 11 очков и 11 передач. Уже в следующей встрече со своей бывшей командой ЦСКА он реализовал победные штрафные броски.

Прямо сейчас в рамках Единой лиги Швед сыграл шесть матчей, в которых у него в среднем 8,8 очка и 6,3 передачи. Да, это уже не топовые показатели от некогда одного из лучших игроков лиги, но всё равно он не опускается ниже определённого уровня. О его подписании объявили 4 ноября, и если отталкиваться именно от этой даты, то его контракт заканчивается 4 января. Будет ли он продлён — неизвестно. Однако сам Алексей после одного из матчей сказал, что ему все нравится в Казани, а президент клуба Евгений Богачёв заявил, что клуб начнёт обсуждение этого вопроса как раз на нынешней неделе.

Алексей Швед Фото: БК УНИКС

Многие действительно не считали УНИКС реальной силой по сравнению с ЦСКА, несмотря на многие достижения. Но эти опасения оказались напрасны. Ростер у казанцев действительно боевой. У УНИКСа практически идеальный баланс между задней и передней линиями, почти все игроки взаимозаменяемы. И очень хороший кор именно российских игроков, которые могут делать разницу в важных матчах. Велимир Перасович по-прежнему эмоционален, и как будто бы в этом сезоне атмосфера внутри команды намного лучше, чем была в прошлом сезоне, когда тренер не нашёл общий язык с Девоном Акун-Пёрселлом. Тогда от легионера ждали явно большего, но, по информации из различных источников, он не смог себя полноценно раскрыть именно из-за эмоционального давления со стороны Перасовича. На данный момент такая тенденция не прослеживается. УНИКС способен забирать важные матчи и не совершать осечек во встречах с командами слабее. Если глобально ничего не изменится, то казанцы будут страшной силой в плей-офф. Пришло время это признать.