Лахин сияет в фарм-клубе чемпионов НБА, сын Хряпы удивил в NCAA. Как там россияне в США

Очередная неделя сезона в различных лигах позади, настало время говорить о наших талантах за океаном — в США. Что там с Владиславом Голдиным и Виктором Лахиным в Лиге развития НБА (G-лиге), Ильёй Ермаковым, Тимофеем Рудовским и другими талантами — в NCAA.

Начнём по порядку: Голдин на прошедшей неделе не принимал участия в играх «Су-Фолс Скайфорс» — фарм-клуба «Майами Хит». Зато Лахин отлично себя проявил — набрал восемь очков, семь подборов, две передачи и (!) шесть перехватов в матче с «Бирмингтоном» и 16 очков, семь подборов, три передачи и три блок-шота — с «Рио Гранде». «Оклахома-Сити Блю» с россиянином в составе очень обидно проиграла две встречи со счётом 101:103 и 119:120. Тем не менее наш центровой был лучшим в составе своей команды по показателю «плюс-минус» в этих двух играх — «+9» и «+16» соответственно. Хоть результаты клуба Виктора и не радуют, но сам Лахин выступает просто шикарно!

В NCAA сезон в самом разгаре, а Рудовский продолжает качественно выступать за университет Брайанта. Впервые в США Тимофей оформил дабл-дабл, набрав 17 очков, 11 подборов, четыре передачи, два перехвата и два блок-шота в матче с университетом Иона. Форвард великолепно себя показал и в следующем противостоянии с Маристским университетом — 17 очков, шесть подборов и три передачи, однако, к сожалению «бульдоги» с россиянином в составе проиграли обе встречи со счётом 63:69 и 74:82.

Илья Ермаков с мячом Фото: gobonnies.com

Илья Ермаков получил лишь шесть минут в одном из матчей, оформив лишь по одному ассисту и перехвату, а в другом — провёл три минуты на паркете, не отметившись результативными действиями. Не лучшая неделя для нашего 18-летнего таланта.

Тем временем неплохо показал себя Владимир Хряпа (сын легенды ЦСКА Виктора Хряпы). В одном из матчей на прошедшей неделе он набрал пять очков, три подбора и по одной передаче, перехвату и блок-шоту. Приличное количество полезных действий с учётом того, что форвард находится не на первых ролях в университете Теннесси в Мартине и получает небольшое количество времени. Университет Дрекселя Виктора Панова на прошедшей неделе не выступал в NCAA.

Вот таким получился недавний отрезок для наших талантов в США. Были, конечно, и взлёты, и падения, но без этого никуда в становлении профессиональным спортсменом. Продолжаем следить за нашими одарёнными баскетболистами.