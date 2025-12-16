«Безумный серб!» Николу Йовича унесли с площадки — а он лишь улыбался

Зрители уже доставали телефоны, а лица на скамейке «Майами» потемнели. Такие минуты затяжные — кажется, пауза длится вечно. Ведь один неправильный шаг — и сезон под угрозой. Так и случилось с Николой Йовичем в матче с «Торонто». Он попытался завершить быстрый прорыв, но неудачно упал на плечо.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Йович смело пошёл в проход, даже не оглядываясь, однако на трёхочковой его встретил Коллин Мюррэй-Бойлс. Серб попытался изменить траекторию в воздухе, не удержал равновесие и тяжело упал на паркет. Зал сразу замолк. Никола лежал на площадке довольно долго, к нему тут же подбежали медики, а возле борта уже готовили носилки. Ситуация выглядела тревожно, и даже бывалым наверняка стало не по себе.

Дальше всё получилось неожиданно. Никола сам поднялся и ушёл с площадки под аплодисменты, на руке у него была большая фиксирующая повязка. Это оказался Aircast — надувная ортопедическая шина, которую надевают и накачивают воздухом, чтобы зафиксировать повреждённую руку. Смотрится пугающе, однако на самом деле такую шину часто используют для подстраховки.

Момент с Николой Йовичем Фото: Кадры из видео

После матча Эрик Споэльстра говорил непривычно откровенно. В «Хит» уверены, что пронесло: рентген не выявил переломов. Тренер признал, что команда «увернулась от пули», а самого Йовича назвал «безумным сербом». Пока штаб приходил в себя, форвард улыбался и смеялся, как будто отлично понимал, какое впечатление произвело его падение. Единственным очевидным последствием оказался рассечённый локоть.

Для Йовича этот момент был ещё более напряжённым из-за всей ситуации. Сезон у него складывается неровно: Никола то выходит в стартовом составе, то вообще выпадает из ротации. После убедительного выступления на Евробаскете многие ждали, что форвард резко прибавит, но пока что статистика скромная — 7,6 очка, 3,7 подбора и 2,8 передачи, причём играет он не так много и нестабильно. Своё разочарование Йович не скрывает, а тренер Споэльстра говорит, что замечает его маленький прогресс и ждёт, когда тот проведёт такой матч, после которого наконец-то можно будет доверять ему больше.

«Безумный серб — я не мог поверить: он улыбался, смеялся… Наверное, видел выражения на наших лицах… локоть был рассечён», — сказал Споэльстра.

Когда пересматриваешь этот эпизод, становится спокойнее, чем в тот момент, когда всё только случилось. Да, падение было серьёзным, но ничего страшного не произошло. Сейчас у «Майами» больше оснований для осторожного оптимизма, чем для паники. Команда избежала худшего, хотя обычно такие ситуации в лиге заканчиваются куда хуже.