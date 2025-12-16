Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Никола Йович получил травму во время матча Майами — Торонто: сербский баскетболист улыбался после падения, видео, сезон-2025/2026

«Безумный серб!» Николу Йовича унесли с площадки — а он лишь улыбался
Артемий Берстенев
Йовича унесли с площадки — а он лишь улыбался
Комментарии
Получается, беды избежали шуткой.

Зрители уже доставали телефоны, а лица на скамейке «Майами» потемнели. Такие минуты затяжные — кажется, пауза длится вечно. Ведь один неправильный шаг — и сезон под угрозой. Так и случилось с Николой Йовичем в матче с «Торонто». Он попытался завершить быстрый прорыв, но неудачно упал на плечо.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Йович смело пошёл в проход, даже не оглядываясь, однако на трёхочковой его встретил Коллин Мюррэй-Бойлс. Серб попытался изменить траекторию в воздухе, не удержал равновесие и тяжело упал на паркет. Зал сразу замолк. Никола лежал на площадке довольно долго, к нему тут же подбежали медики, а возле борта уже готовили носилки. Ситуация выглядела тревожно, и даже бывалым наверняка стало не по себе.

Дальше всё получилось неожиданно. Никола сам поднялся и ушёл с площадки под аплодисменты, на руке у него была большая фиксирующая повязка. Это оказался Aircast — надувная ортопедическая шина, которую надевают и накачивают воздухом, чтобы зафиксировать повреждённую руку. Смотрится пугающе, однако на самом деле такую шину часто используют для подстраховки.

Момент с Николой Йовичем

Момент с Николой Йовичем

Фото: Кадры из видео

После матча Эрик Споэльстра говорил непривычно откровенно. В «Хит» уверены, что пронесло: рентген не выявил переломов. Тренер признал, что команда «увернулась от пули», а самого Йовича назвал «безумным сербом». Пока штаб приходил в себя, форвард улыбался и смеялся, как будто отлично понимал, какое впечатление произвело его падение. Единственным очевидным последствием оказался рассечённый локоть.

Для Йовича этот момент был ещё более напряжённым из-за всей ситуации. Сезон у него складывается неровно: Никола то выходит в стартовом составе, то вообще выпадает из ротации. После убедительного выступления на Евробаскете многие ждали, что форвард резко прибавит, но пока что статистика скромная — 7,6 очка, 3,7 подбора и 2,8 передачи, причём играет он не так много и нестабильно. Своё разочарование Йович не скрывает, а тренер Споэльстра говорит, что замечает его маленький прогресс и ждёт, когда тот проведёт такой матч, после которого наконец-то можно будет доверять ему больше.

«Безумный серб — я не мог поверить: он улыбался, смеялся… Наверное, видел выражения на наших лицах… локоть был рассечён», — сказал Споэльстра.

Когда пересматриваешь этот эпизод, становится спокойнее, чем в тот момент, когда всё только случилось. Да, падение было серьёзным, но ничего страшного не произошло. Сейчас у «Майами» больше оснований для осторожного оптимизма, чем для паники. Команда избежала худшего, хотя обычно такие ситуации в лиге заканчиваются куда хуже.

НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
96 : 106
Торонто Рэпторс
Торонто
Майами Хит: Адебайо - 20, Пауэлл - 20, Митчелл - 12, Смит - 11, Жакез-мл. - 10, Уиггинс - 10, Уэр - 6, Джонсон - 4, Фонтеккио - 3, Йович, Ларссон, Хирроу, Якуционис
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 28, Барнс - 17, Куикли - 15, Мамукелашвили - 11, Дик - 10, Пёлтль - 8, Шид - 8, Агбаджи - 5, Мюррей-Бойлс - 4, Могбо, Уолтер, Темпл, Баттл
На каком месте сейчас «Хит»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android