«Зенит» созрел для первой победы над топом. Впрочем, «Локо» просто так не сдастся

После паузы в Единой лиге ВТБ уже был невероятный матч топ-клубов между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА. Теперь настало время для другого — «Зенит» на домашнем паркете примет «Локо».

Кто сейчас находится в лучшей форме?

Определённо хозяева предстоящей встречи — «Зенит». Клуб с берегов Невы выиграл все матчи после обидного поражения от ЦСКА перед самой паузой в чемпионате. Поочередно сине-бело-голубые одолели «Уралмаш», «Самару» и «Енисей», причём два последних клуба были разгромлены (97:56 и 105:81). Подопечные Александра Секулича с каждой новой игрой показывали всё лучшие взаимодействия по сравнению с началом сезона, когда структура игры менялась практически в каждой встрече из-за обилия травм и частой смены ротации. Сейчас же ситуация выровнялась: были подписаны два качественных бигмена — Лука Шаманич и Ноа Вонле, каждый из которых уже приносит уйму пользы.

Ноа Вонле Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Что же касается «Локо», то до паузы команда смотрелась просто отменно, взяв пять встреч кряду и в том числе победив «Зенит» (89:80). После — невероятная концовка с ЦСКА и итоговое поражение от армейцев в матче, где краснодарцы были в 0,6 секунды от победы. Казалось бы, эта ситуация ещё сильнее должна была раззадорить команду во главе с Антоном Юдиным, однако клуб на выезде уступил «Бетсити Парме» (85:93), провалив вторую четверть, правда, затем включившись в заключительной половине. Тем не менее кубанцам не хватило усилий, чтобы достать пермяков.

Краснодарцы сейчас перестраиваются в связи с тем, что в команде прибавление: возвращение новичка-старичка Би Джей Джонсона и новый игрок — Майкл Мур. Ещё стоит отметить, что оправился от травмы Джеремайя Мартин, который уже набрал форму и выдал 18 очков, три подбора и две передачи в игре с «Пармой». Каждой команде нужно время, чтобы сыграться, поэтому «Локо» не исключение.

Кто фаворит?

Джеремайя Мартин Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Букмекеры отдают предпочтение «Зениту» в качестве фаворита. На это есть сразу несколько причин: впечатляющая форма команды, домашний паркет и, скорее всего, тот факт, что клуб ни разу в этом сезоне не побеждал представителей «большой четвёрки» — из-за чего будет невероятно мотивирован прервать эту серию. В целом так оно и есть — хозяева являются явным фаворитом по многим факторам, но никогда не стоит списывать со счетов «Локо». Клуб из Краснодара уже не раз за последние годы доказал, что, в какой бы форме команда не была, а на игры с топ-4 настраивается всегда на максимум. Например, никто в Единой лиге так часто не обыгрывал ЦСКА, как это делали железнодорожники за последние три года. На наш взгляд, «Зениту» можно отдать 65% на победу, кубанцам — 35%.

Принципиальности этой встрече добавляет тот факт, что в «Зенит» в последнее время перебрались сразу трое воспитанников «Локо» — Александр Щербенёв, Андрей Мартюк и Владислав Емченко. Плюс также перешёл Дмитрий Узинский. Конечно, клубы уже играли в Краснодаре, однако, скорее всего, на протяжении всего сезона каждое противостояние между соперниками будет выделено красным маркером в календаре для каждого из участников. Ожидаем красочный матч с борьбой и яркими моментами — всё, как мы любим!