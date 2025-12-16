Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Купер Флэгг стал самым молодым игроком в истории НБА с 40+ очками за матч: достижения и рекорды в сезоне-2025/2026, Даллас — Юта

Купер Флэгг уже в истории НБА. В таком возрасте 40+ очков за игру ещё никому не покорялись
Артемий Берстенев
Купер Флэгг уже в истории НБА
Комментарии
Юный форвард ворвался в легенды раньше 19 лет!

Ему всего 18, а против него — взрослые профессиональные игроки. И это не выдуманная история для рекламы или драфта — такой матч действительно прошёл сегодня. Когда прозвучала финальная сирена, стало понятно: Купер Флэгг не бросается громкими словами — его игра говорит сама за себя и звучит громче любой рекламы.

Флэгг прославился довольно неожиданно, но сам он говорит, что остался тем же человеком. Он считает, что знаменитости — такие же люди, и из-за известности не начинает вести себя по-другому. Так Купер утверждал, когда тренировался со сборной США перед ОИ-2024.

«Иногда это действительно кажется странным. Лично для меня все люди — просто обычные люди. Думаю, не все способны это увидеть. Даже если человек знаменит или популярен, в итоге он всё равно остаётся обычным человеком. Я стараюсь относиться ко всем именно так. Мне нравится узнавать самых разных людей и видеть, чем они занимаются».

Рекорд Леброна Джеймса, который продержался больше 20 лет, теперь побит. Это и делает выступление Флэгга по-настоящему важным. Одно дело — обыграть своих сверстников, а совсем другое — переписать достижения, где рядом с Джеймсом ещё и Дюрант. Это мощная заявка на уровень суперзвезды, тем более что Флэггу всего 18 лет 359 дней — за шесть дней до его дня рождения. Такой совпадение трудно назвать случайностью. Более того, Флэгг стал первым в истории 18-летним игроком НБА, набравшим 40 очков в одном матче, чего никогда ранее не случалось в лиге.

Забавно, что ещё пару месяцев назад разговоры о Флэгге шли осторожные — талантливый, да, однако без ажиотажа. Теперь этот тон уже не работает. А потом смотришь протокол и понимаешь, что рекорд, державшийся два десятилетия, исчез.

Контекст только добавил значимости моменту. У «Далласа» не было Энтони Дэвиса, команде пришлось искать новые варианты в атаке, и именно 18-летнему новичку доверили самые важные решения и концовку игры. В последней атаке основного времени Флэгг не пытался сделать что-то для эффектного заголовка. А поступил так: спокойно реализовал штрафной, потом специально промахнулся, организовал нужные действия и помог перевести игру в овертайм. Флэгг методично карал «Юту» там, где у них болит — в «краске» и с линии штрафных. Внутри дуги — девять точных из 17, со штрафных — 15 из 20.

Сейчас в НБА набирать очки совсем не сложно. Защищаться толком нельзя, ловить на фол — обыденность, защитники не понимают, ждать им прохода или броска, или соперник просто залетит им в корпус. В такой обстановке проще отпрыгнуть назад и надеяться, что мяч не попадёт в корзину, чем реально мешать атакующему — а Флэгг этим пользуется и делает свою работу уверенно.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

У него игра не сводится только к атакам — он и в защите хорош, и подбирает, и пасует. Трёхочковый пока нестабильный, однако бросает нормально, с прогрессом всё в порядке. Сейчас у него сильных минусов не видно. Может, он и не станет самым результативным игроком лиги, но слабых мест у него почти нет. Если ещё улучшит защиту и не сбавит в атаке, предела для роста почти не видно.

Ещё до его впечатляющих выступлений скептицизм вокруг него был заметен — правда, дело было не столько в сомнениях по поводу его таланта, сколько в вопросах о том, насколько его физические данные и умения пригодятся на уровне НБА. Сейчас многие из тех опасений кажутся поспешными или слишком односторонними.

Пусть «Даллас» и не выиграл, для Флэгга это лишь отправная точка. Его имя уже попало в реестр рекордов. Он заставил соперников напрячься, удивил зрителей и не устраивал праздника, будто случилось нечто из ряда вон. Ну а дальше — обычная работа. Посмотрим, как он с ней справится.

НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2025, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
140 : 133
ОТ
Даллас Маверикс
Даллас
Юта Джаз: Джордж - 37, Маркканен - 33, Филиповски - 25, Хендрикс - 11, Уильямс - 11, Кольер - 10, Бэйли - 7, Сенсабо - 4, Клейтон - 2, Андерсон, Михайлюк, Чьебв, Лав
Даллас Маверикс: Флэгг - 42, Вашингтон - 25, Маршалл - 15, Нембард - 14, Томпсон - 12, Кристи - 8, Пауэлл - 7, Сиссе - 6, Харди - 2, Гэффорд - 2, Уильямс, Мартин
Кто сейчас лидирует в НБА?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android