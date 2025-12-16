Все слухи и сделки НБА до дедлайна — LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Начиная с 15 декабря в НБА игроки, недавно подписавшие контракты в межсезонье, становятся доступны для обменов. В это время возрастает и количество слухов о возможных сделках. А ещё обсуждается вероятность ухода Янниса Адетокунбо из «Милуоки» или возможный обмен Кэмерона Томаса из «Бруклина». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой собирает все новости и самые свежие слухи до окончания периода обменов — он продлится до 5 февраля 2026 года.
«Торонто» проявляет интерес к бигмену «Далласа» Дэниелу Гэффорду и уже интересовался возможностью его приобретения. Об этом сообщает TSN.
По информации ESPN, если «Кливленд» решит обменять Дариуса Гарлэнда, главными претендентами на него станут «Миннесота», «Орландо» и «Вашингтон».
Крис Пол, по информации Рамоны Шелберн, пытался заручиться поддержкой Брука Лопеса, чтобы вернуть себе место в составе «Клипперс».
«Около 11 вечера, в номере гостиницы Four Seasons, президент Фрэнк Лоуренс сообщил Полу о решении клуба отправить его домой, выразив при этом надежду, что они вместе смогут обсудить, как будет сделано официальное заявление. Он также добавил, что был бы рад, если в будущем клуб выведет из обращения игровой номер Пола. Пол был ошеломлён и попытался убедить руководство пересмотреть решение. В какой-то момент он пригласил в комнату Брука Лопеса, чтобы тот поддержал его своим авторитетом. По словам источников, Лопес и Леонард были самыми большими сторонниками Пола в команде. Крис напомнил Фрэнку, что ранее просил организовать дополнительную встречу с тренером Тайроном Лю, однако этого так и не произошло. Фрэнк с этим согласился, но остался при своём мнении: решение уже было окончательно принято».
«Бруклин» рассматривает возможность обмена Кэмерона Томаса, однако спроса на него практически нет — New York Post
«Ожидается, что «Нетс» оценят предложения по Томасу, который отклонил двухлетний контракт на $ 30 млн с опцией клуба на второй сезон, а также однолетнее соглашение на $ 9,5 млн с бонусами до $ 11 млн. Однако, по словам нескольких источников лиги, интереса к Томасу со стороны других команд сейчас практически не наблюдается».
По информации журналистки Рэмоны Шелберн, Кавай Леонард поддерживает тесный контакт с Крисом Полом после того, как «Клипперс» «отправили его домой» — отчислили.