Что ждёт Янниса Адетокунбо и какое будущее у Криса Пола?

Все слухи и сделки НБА до дедлайна — LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Начиная с 15 декабря в НБА игроки, недавно подписавшие контракты в межсезонье, становятся доступны для обменов. В это время возрастает и количество слухов о возможных сделках. А ещё обсуждается вероятность ухода Янниса Адетокунбо из «Милуоки» или возможный обмен Кэмерона Томаса из «Бруклина». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой собирает все новости и самые свежие слухи до окончания периода обменов — он продлится до 5 февраля 2026 года.