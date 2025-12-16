В день рождения Шведа УНИКС не мог проиграть. Казанцы дома неостановимы!

16 декабря в Единой лиге ВТБ был запланирован лишь один матч — УНИКС на домашнем паркете принимал МБА-МАИ. Клубы после возвращения с паузы в чемпионате ещё не проигрывали, одержав по две победы, однако кому-то сегодня было суждено уступить. Как протекала встреча — в материале «Чемпионата».

Казанцы со старта действовали активно, особенно Маркус Бингэм, который за четыре минуты набрал семь очков. Дишон Пьерр и Андрей Лопатин тоже смотрелись шикарно. В составе МБА-МАИ лишь герой прошлой встречи Александр Платунов оформил 2+1, а Сергей Балашов ответил своим проходом. УНИКС рванул вперёд — 15:5. Произошли замены: вышли Джален Рейнольдс и Алексей Швед. Именно эти двое стали между собой взаимодействовать, находя шикарные моменты для себя и для всех. Хозяева сделали разницу уже очень внушающей — 23:6, заставив Василия Карасёва взять тайм-аут. Павел Савков положил «трёшку», но в целом это не повлияло на настой УНИКСА, который продолжил уничтожать как на дуге, так и в «краске». Рейнольдс набрал восемь очков, Захаров попал издали, МБА-МАИ сумела преодолеть десятку лишь благодаря точному броску Максима Личутина под сирену. 31:11 — первая четверть за казанцами.

МБА-МАИ прибавила на обеих сторонах на старте второго отрезка, не позволяя УНИКСу разгуляться в атаке. При этом Максим Барашков положил «трёшку», Личутин попал два штрафных, а Матвей Падиус добил мяч в кольцо после промаха напарника. Москвичи провели хороший отрезок — 7:3. В то же время казанцы посадили москвичей на фолы, раз за разом вставая на линию. За небольшое время подопечные Велимира Перасовича догнали оппонента — 9:9. Затем включился Швед, попавший издали, а также Рейнольдс с Пьерром, которые набрали по два очка в проходе. В итоге команды завершили вничью десятиминутку — 16:16.

После выхода с перерыва МБА-МАИ продолжила действовать активно, играя на равных с грандом российского баскетбола. Москвичи качественно действовали на щитах, собирая много подборов в атаке. У гостей качественный отрезок провели Паша Исмаилов и Данила Певнев, которые на двоих набрали 11 очков. Личутин, Платунов и остальные помогали чем могли. Тем временем лидеры УНИКСа никуда не делись — Рейнольдс, Швед и Пьерр отлично взаимодействовали между собой, находя моменты для взятия кольца. С минимальным преимуществом казанцам удалось забрать четверть — 18:17.

Заключительный отрезок в матче команды снова начали ровно — каждый из клубов отрабатывал в защите и старался находить моменты в атаке. Карасёв взял тайм-аут, после которого Савков положил две «трёшки» кряду. МБА-МАИ перехватила инициативу, правда, случилось это именно в тот момент, когда УНИКС уже понял, что выиграл встречу, и выпустил на паркет резервистов… Москвичи хорошо себя показали в четверти — 22:18, однако уступили в матче со счётом 66:83.

В составе УНИКСа шикарно действовали все игроки на паркете, но лучшими оказались Рейнольдс — 20 очков и четыре подбора, Пьерр — 18 очков, шесть подборов и две передачи, а также Бингэм — 13 очков, 10 подборов, четыре перехвата и два блок-шота. Отдельного внимания заслуживает сегодняшний именинник — Швед, который не лучшим образом бросал, однако отменно смотрелся в розыгрыше, собрав статистику из девяти очков, четырёх подборов и шести передач. У МБА-МАИ Платунов набрал 11 очков, четыре подбора, семь передач и четыре перехвата, выдав крайне солидный матч с точки зрения индивидуальной игры. Савков записал на свой счёт 11 очков и два подбора.

МБА-МАИ выступала без своего лидера Андрея Зубкова, который получил повреждение и не принимал участия в матче. УНИКС же с тремя легионерами в составе добился заметного перевеса ещё в первой четверти, начав встречу просто феноменально. Именно этого отрыва казанцам и хватило, чтобы контролировать ход игры на протяжении всего противостояния. Казанцы выиграли все домашние матчи сезона как в Единой лиге, так и в WINLINE Basket Cup.