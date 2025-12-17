Вембаньяма из-за травм может потерять целое состояние. О какой сумме идёт речь?

Скидки
Как Виктор Вембаньяма из-за травм может потерять в НБА $ 55 млн при подписании нового контракта: правило 65 матчей, как работает

Артемий Берстенев
Легко ли быть гигантом?

В НБА давно научились превращать здоровье в капитал — порой почти по ведомости. И да, в реальности это работает именно так. Для Виктора Вембаньямы недавняя травма икры стала именно таким случаем: несколько пропусков внезапно превратились в риск потерять десятки миллионов долларов.

Виктор Вембаньяма Подробнее

К тому моменту, как Вембаньяма выбыл, было понятно: этот сезон в защите он проводит просто великолепно. Француз в третий раз подряд стал лидером НБА по блок-шотам, был лучшим на подборах и главным столпом обороны «Сан-Антонио». Благодаря ему соперники часто меняли свои планы в атаке — его влияние на игру было заметно не только в хайлайтах, его признавали даже тренеры и букмекеры, а на момент травмы именно Виктор считался основным кандидатом на звание лучшего защитника сезона.

Неплохо для игрока, скорость развития оборонительных навыков у которого сопоставима с лучшими темпами роста элитных защитников прошлого, да? Причём для игрока такого роста и возраста — почти беспрецедентно.

Виктор Вембаньяма, сезон-2025/2026

Виктор Вембаньяма, сезон-2025/2026

Фото: Ethan Miller/Getty Images

Тем не менее одних ярких выступлений мало, как бы банально это ни звучало, поскольку для номинации на индивидуальные награды НБА нужно сыграть не менее 65 матчей за сезон. Вембаньяма вот уже второй год подряд упирается в это требование. В прошлом регулярном чемпионате — 46 игр из-за тромбоза, нынче из-за проблем с икроножной мышцей Виктор уже пропустил 12 матчей. До конца сезона максимум пять пропусков — или никакой награды.

На первый взгляд, речь идёт просто о наградах и красивых строчках в биографии. На самом деле — не совсем. В действительности всё серьёзнее, и это напрямую влияет на будущий контракт. Летом «Спёрс» могут предложить Виктору пятилетнее продление на $ 271 млн — это стандартный максимум. Но если он получит индивидуальную награду, например, станет лучшим защитником или попадёт в сборную сезона, а тем более если будет признан MVP, то сможет рассчитывать на гораздо более весомый контракт — уже на $ 326 млн.

Проще говоря, разница — $ 55 млн. Сухая дельта между двумя юридически разными документами. И теперь она напрямую зависит от того, сколько раз Вембаньяма физически выйдет на паркет до апреля.

Случайные примеры для понимания:

ИгрокСезонСыгранные матчиПотерянная возможностьНеобычный факт/финансовая потеря
Джоэл Эмбиид2023/202439MVP, All-NBA, супермаксимальный контрактПотерял шанс на $ 40 млн бонусов: вернулся преждевременно, рискуя здоровьем, но всё равно не квалифицировался
Джейлен Уильямс2025/2026~63All-NBA, супермакс-эскалаторУпустил $ 48 млн: его отсутствие помогло команде сэкономить на зарплатной ведомости
Билл Уолтон1977/197858MVP (ретроактивно, если бы правило применялось)Выиграл MVP с минимальным участием: сегодня такое невозможно, что показывает эволюцию лиги к «доступности»
Кайри Ирвинг2024/202550Все награды сезонаНе квалифицировался из-за травм: правило усилило дебаты о балансе между отдыхом и обязательствами

Конец сезона для француза приобретает непривычный подтекст. Не стоит говорить о статистике или тонкостях лидерства, однако важно понимать, что есть строгая арифметика регламента и календаря. Кем является на площадке, Вембаньяма уже показал — причём за весьма короткий промежуток нахождения в главной баскетбольной лиге мира. Теперь НБА требует другого доказательства — присутствия. И в этот раз цена вопроса определена заранее.

