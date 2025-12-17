«Нью‑Йорк» взял Кубок НБА — 2025. Вембаньяма провалил финал и признался в личном горе

Не было никакой сказки и громких сенсаций. Не было ни напряжённой интриги, ни неожиданных поворотов. «Нью-Йорк» просто взял победу — жёсткую, заслуженную, местами упорную — ту самую, которую фанаты ждали больше полувека (позволим себе тонкую иронию). Про прошлые неудачи забыли: этот титул команда выиграла за счёт выдержки, порядка и хладнокровия тогда, когда это было нужнее всего.

Этот финал вообще не пытался понравиться. Он не выглядел историческим в моменте и не требовал восхищения.

В первой половине «Спёрс» смотрелись более сыгранными, они аккуратно действовали с мячом, почти не теряли его и уверенно атаковали из-под кольца, поэтому на перерыв ушли с небольшим отрывом — 61:59. Формально «Никс» держались благодаря индивидуальным действиям О Джи Ануноби и Джейлена Брансона, но по игре чаще выглядели командой, которой приходится идти на поводке.

Переломить игру не помогли ни тактические перестроения, ни ускорения. По крайней мере, сразу — нет. Всё изменило давление, которое накапливалось весь матч. Митчелл Робинсон один за другим выигрывал подборы после промахов — 10 раз на чужом щите. Благодаря этим атакам «Нью-Йорк» набрал 32 очка со вторых шансов, и именно это стало главным козырем в концовке.

В последней четверти разница была в том, как команды принимали решения. «Никс» действовали проще и попадали тогда, когда нужно. Джордан Кларксон стабильно забивал, Тайлер Колек спокойно управлял мячом и хорошо защищался, а Робинсон молча делал свою работу под кольцом, не выпрашивая мячи. Иными словами, именно заключительный отрезок сыграл определяющую роль.

MVP Кубка ожидаемо достался Брансону — 25 очков, восемь ассистов, лучший показатель «плюс-минус», полное управление концовкой. Но Ануноби сделал не меньше: набрал 28 очков, был стабилен в бросках, отработал в защите и вообще не ошибся за игру. Его роль была не такой заметной на глаз, однако по важности — одной из главных.

У «Сан-Антонио» в этой игре больше всех не сложилось у Виктора Вембаньямы — 18 очков, 7 из 17 с игры, два из шести с дистанции и худший «плюс-минус» среди всех — «-18». Причина в обстоятельствах. После непростого матча с «Тандер» он был заметно перегружен. В концовке стал спешить, брал на себя трудные трёхочковые без явных шансов, что показало — с принятием решений пока не всё в порядке.

Француз после матча не мог сдержать слёз — он только что потерял близкого человека. Позже журналисты уточнили, что Виктор потерял бабушку накануне встречи.

Тем не менее «Спёрс» не выглядели безнадёжно. Дилан Харпер спокойно справился с концовкой и не потерялся под давлением, а в их игре виден задел для развития. Всё решило не отсутствие таланта, а умение держать удар в ключевые отрезки.

В решающие минуты «Никс» обошлись без лишних эмоций — и этим они сейчас особенно хороши. Никто не паниковал, не рвался выделиться, каждый точно знал, что от него требуется, и не отвлекался. Такая слаженность помогла сыграть аккуратно в самой концовке. Их победа не была шумной, зато показала главную черту нынешнего коллектива — порядок и дисциплину.