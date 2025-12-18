«Парма» чувствует себя непобедимой». Джален Адамс — об НБА, Евролиге и Единой лиге

Летом 2025 года «Парма», как и многие команды, существенно пересобирала свой состав. Одним из новичков стал Джален Адамс — игрок из большой университетской программы UConn и с опытом выступлений в Евролиге. Он сразу стал одним из лидеров пермяков и душой команды. «Чемпионат» пообщался с американским защитником уральской команды.

— Как ты оказался в «Парме»? Почему выбрал именно этот клуб?

— В основном важно было совпадать с тренером в стиле игры. Мы разговаривали с ним до подписания и сошлись во мнении, что пик-н-роллы, свободная игра, быстрые отрывы — всё как раз в моём стиле. Так что это был очевидный выбор — приехать сюда, особенно когда в команде ещё четыре легионера и есть перспектива занять хорошие места в турнирной таблице, меня такое очень мотивирует.

— Как тебе уровень лиги?

— Когда смотришь матч дома, то не смотришь все 40 минут от начала до конца. Можешь отвлечься и пойти заняться чем-то. И это выглядит как: «Окей, эта команда должна выиграть». Но, когда ты действительно в игре — всё совсем по-другому. Мне всё равно, выиграем мы с разницей в 20 очков или в два — в этой лиге победу нужно заслужить, это точно. Причём речь идёт о каждой команде в лиге. Не имеет значения это команда с легионерами или только с русскими игроками — они все хороши. Так что здесь нет лёгких побед вообще, ни с одной командой. Мы уже сыграли почти со всеми, кроме «Енисея», но каждая игра для нас была в борьбе все 40 минут, это точно.

— У нас действительно интересные русские ребята. Как тебе те же Свинин, Фирсов?

— Они очень хороши, они потрясающие. И вне игры, вне площадки они отличные ребята. Слушают тренера. Слушают своих партнёров по команде. Они готовы учиться, принимают советы, и это хорошо для молодых игроков. А когда выходят на площадку — они голодные до игры. Они хотят показать результат. Им нужно показать, что они уже умеют и могут дать команде. Фирсов — он зверь. В защите пытается заблокировать все броски.

Забивает сверху при любой возможности, так что у него хороший спортивный менталитет. А Лев с такими природными данными… как только он станет немного сильнее и агрессивнее — это точно будет его лига. У него есть навыки, есть бросок, есть атлетизм. Он может вести мяч через всю площадку. Он также может врываться, поймать мяч в углу и бросать трёхочковые. Он может забивать сверху. Так что, я думаю, у него много потенциала, который скоро будет раскрыт. И он точно будет опасным для соперников игроком.

— Они спрашивают какие-то советы?

— Только по мелочам. В основном они понимают игру, что мы должны делать на площадке. У нас может быть разное построение защиты. Так что Глеб может спросить: «О, что мне делать здесь?» или «Мне ставить заслон так?» — или что-то в этом роде, и это хорошо, что они спрашивают и хотят развиваться. Думаю, это лучший признак того, что они пытаются развиваться и научиться чему-то новому, и они стремятся прогрессировать. Каждый день, когда прихожу в зал, я вижу Льва и Глеба, они уже работают на площадке. Это приятно видеть.

Джален Адамс (слева) и Микаэль Хопкинс Фото: Пресс-служба БК «Парма»

— Как тебе командная «химия»?

— У нас в команде отличные парни. Мы искренне хорошо друг к другу относимся. Нам комфортно в раздевалке, на площадке, где бы то ни было. Конечно, бывают моменты, может, после игры или после какого-то эпизода, когда можем разгорячиться в моменте, можем и поспорить, но через пару минут или после одного розыгрыша мы уже на нужной волне снова. Я первый бегу пожать руку тому, кто забил, и радуюсь за каждого. Это здорово — радоваться за парней, когда у них что-то получается. И это заразительно для всей команды.

— Ты в России уже несколько месяцев, как тебе здесь?

— Время точно пролетело быстро. Уже снег лежит, но мне здесь хорошо. Мне нравится. Всё это для меня в новинку — приехать в Россию, присоединиться к Единой лиге. Для меня это была новая возможность, новый вызов, который я мог бы принять. Я слышал хорошие отзывы о лиге. Конечно, я видел матчи Лиги ВТБ: ЦСКА, УНИКСа. Но это же просто взгляд со стороны, поэтому хотел попробовать лично. Я поиграл в Европе, так что Россия была для меня очень интересна, поэтому согласился. Я определённо тот парень, который открыт для нового, я был так воспитан.

Всегда выходил из зоны комфорта и шёл в неизвестное. Для меня баскетбол — игра моего детства, и я не мог даже подумать, сколько возможностей она мне даст. Никогда не думал, что окажусь в России. Никогда не думал, что смогу поехать во Францию, в Китай, так что всё это просто удивительно и открывает глаза, и это как писать собственную историю. Я определённо благодарен за это. Это нельзя воспринимать как должное, потому что всё может закончиться быстро, но баскетбол точно открыл для меня многие двери, которые, как я думал, никогда не откроются, так что я безумно благодарен этой игре.

— Были ли у тебя опасения перед приездом в Россию?

— Я точно немного нервничал поначалу, когда получил звонок и мой агент сказал, что мной заинтересовалась команда из России. Моей первой реакцией было: «Ни за что, я не поеду в Россию, мне всё равно, что ты скажешь, я не поеду». Но потом пообщался с другими игроками, например, с Виктором Сандерсом или Ксэвьером Ратэн-Мэйсом, у которых был опыт игры здесь, они рассказали, что в России всё нормально, здесь так же, как и везде, единственный нюанс — очень холодно, но я из Бостона, там тоже холодно, поэтому я привык к такому. Когда приехал в Россию, лично убедился в том, что всё, что они говорили, правда. Кстати, я также говорил и с Ройсом Хэммом, который играл здесь, и он сказал, что вообще хотел бы вернуться в Пермь, что это отличный город, он очень полюбил пермских болельщиков, и ему в целом понравилось отношение. Так что я точно стал ждать момент приезда в Пермь с нетерпением.

Я могу рассказать такую историю. Когда летел сюда и пытался сдать багаж в Москве, чтобы отправить его в Пермь, у меня не было с собой рублей. В какой-то момент я попытался использовать свою американскую карту, а мне отвечают: «Нет, мы это не принимаем. Она здесь не работает». А я: «О чём вы? Она здесь не работает?» Потом я попытался обменять наличные, но на тот момент обменная точка уже не работала. Мой рейс был через 35 минут, а точка должна была открыться только через 45 минут. Я буквально умолял женщину, чтобы мне обменяли деньги. Так что это была единственная вещь, которая застала меня врасплох — обмен валюты. Но кроме этого, всё вроде было хорошо.

— Как тебе именно Пермь?

— Когда я только приехал, много чего увидел. Вроде как больше гулял по торговым центрам, ходил в рестораны, и всё такое. Я также смог попасть на турнир 3х3, который был в центре. Так что это было круто. Не буду врать, я никогда не видел, чтобы так много людей собиралось на игру 3х3. Круто было увидеть такое, особенно вне Америки, так что для меня это было редкостью. Мне нравится в городе то, что здесь столько всего происходит: ты можешь пойти развлечься, можешь пойти отдохнуть. У меня появился любимый салон, где можно привести в порядок руки. Вот чего вам здесь очень не хватает — барберов, которые могли бы работать с волосами, как у меня. Я уверен, что кто-то есть, должен же быть.

Джален Адамс Фото: NCAA

— Давай немного поговорим про твою карьеру. Ты из большой студенческой программы — UConn. Иногда Единую лигу по уровню как раз сравнивают с NCAA. Можешь согласиться?

— NCAA — это студенческий баскетбол. Это не профессиональный спорт, но как раз для тех, кто о нём мечтает. Люди посещают занятия, а после идут на тренировку.

— В одном из матчей в NCAA ты в третьем овертайме попал бросок со своей половины за 0,8 секунды до сирены. Это твой самый яркий эпизод в карьере?

— Да, определённо. Каждый раз, когда я делаю в игре что-то подобное, этот момент всплывает в моей памяти. Я был молод, был первокурсником в колледже, новичком в этой игре, и тот бросок стал для меня большим моментом в карьере, возможностью заявить о себе. Так что это точно момент карьеры, о котором я всегда буду помнить.

— А как ты вообще попал в баскетбол?

— Благодаря родителям. Если посмотреть на мои детские фотографии, у меня всегда маленький баскетбольный мяч в руках. Мой первый матч состоялся, когда я был в третьем классе. Так что всё моё детство, мой ранний опыт в баскетболе — я всегда играл на класс старше. Мой папа всегда настаивал на этом, он говорил: «В конце концов ты выйдешь на профессиональный уровень, и тебе может быть 24, а будешь играть против 30-летних». Так что он всегда готовил меня к этому, он знал, о чём говорит.

— А есть баскетболист, на которого ты равнялся?

— У меня есть два примера. Один более реалистичный, из моего родного города — Шабазз Напьер, он тоже играл в UConn.

— Он даже успел совсем немного поиграть в Единой лиге за «Зенит».

— Да, он был в «Зените», точно. Шабазз Напьер из того же района, что и я. Его путь от школьного и студенческого баскетбола был просто невероятным. Я вроде как пошёл по тому же пути, тоже поступил в университет Коннектикута, но он точно был тем, на кого я равнялся, и я хотел достичь целей, которых достиг он. А второй мой любимый игрок — это Кевин Дюрант. Хотел бы я быть ростом семь футов, однако, к сожалению, я не такой. Но то, как он играет в баскетбол… он может делать всё и делает это на очень высоком уровне, я его очень уважаю.

А моя любимая команда — «Бостон Селтикс», я ведь оттуда. Они очень нравились, когда там были Рэджон Рондо, Рэй Аллен, Пол Пирс, Кевин Гарнетт. Когда была та команда, город был совершенно другим. Этот состав команды точно многое значил для города и для меня. Если честно, я был всего на двух матчах НБА в жизни как фанат. Первый — чтобы посмотреть, как Кевин Дюрант играет против «Селтикс», а второй я не помню. Но это было только дома, в «Гардене». Мне было трудно попасть на матчи, потому что обычно, когда они проходили, либо я был в школе, либо родители не отпускали меня поздно на игры.

— У «Бостона» есть шансы на чемпионство в этом году?

— Нет. Ни за что. Думаю, «Оклахома» выиграет снова.

Джален Адамс Фото: Пресс-служба БК «Парма»

— Тебе 29 лет, уже отпустил желание попасть в НБА? Или мечта сохранилась?

— На сегодняшний день уже нет. Раньше — да, была. Конечно, если бы представилась возможность играть в НБА, это было бы потрясающе, я бы точно оценил её. Но сейчас наслаждаюсь тем, где нахожусь, наслаждаюсь опытом познания разных культур и посещения разных стран и мест, о которых никогда не думал, что в них попаду. Так что сейчас я не очень об этом думаю. Особенно сейчас осознанно понимаю, что я не хотел бы попасть в НБА, сидеть на скамейке и смотреть матчи как фанат. Я хочу быть в игре. Я отыграл два сезона в «Бэй Хокс» в Лиге развития. Я бы сказал, что там другой стиль игры, отличающийся и от Единой лиги, и от Евролиги, но конкуренция там большая, очень много талантливых игроков. Например, один игрок может набирать 20 очков, и он может думать, что лучший игрок в G-лиге, но появляется другой парень, который точно так же хорош, но набирает, может, 13 очков, так как просто нет возможности из-за большой конкуренции. В команде могут быть парни по двустороннему контракту, позволяющему играть и в НБА, и в G-лиге. Я бы хотел, чтобы некоторые из них попробовали приехать в Европу, в разные лиги и поиграть в баскетбол, просто потому, что это ещё одна возможность, от которой им не стоит отказываться.

— В G-лиге ты играл с Наджи Маршаллом и другими игроками, которые сейчас в НБА. Следишь за ними? Может, общаешься?

— Да, мы общаемся. Не так часто, как раньше, конечно, когда мы были партнёрами по команде, но мы всё ещё на связи. Мой хороший друг Ноа Вонле только что перешёл в «Зенит». Он тоже из Массачусетса. Мы вместе росли, играли в AAU в молодёжных командах, так что я знаю его очень хорошо, баскетбольный мир тесен.

— Что запомнилось тебе больше всего за пределами США?

— Фанаты в Израиле. Там они просто безумные! Я играл на многих аренах в Штатах с детства, в том числе в Лиге развития НБА. Но там, когда выходишь играть, причём везде — «Хапоэль» Тель-Авив, «Маккаби» Тель-Авив, даже в Иерусалиме — фанаты просто с ума сходят, они запускают фальшфейеры на стадионах, кругом дым, дышать тяжело. Это просто совершенно другая обстановка, такое я видел только в Израиле. Атмосфера в Перми точно более безопасная, и это хорошо. Мне здесь очень нравится, фанаты классные, я жду каждую домашнюю игру. И могу сказать и за парней из команды — мы всегда ждём домашние игры. Мы чувствуем себя непобедимыми, даже если проигрываем, мы чувствуем, что у нас есть шанс выиграть. Болельщики дают нам эту дополнительную жизнь в играх. Иногда, допустим, у нас трудности с набором очков. Всё, что нам нужно — это просто один раз увидеть, как мяч попадает в кольцо. И мы знаем, что болельщики отреагируют и взорвутся эмоциями. Они помогают нам в защите, и вот тогда мы уже наполняемся этой энергией и начинаем чувствовать себя уверенно. Наши болельщики — это точно как шестой игрок на площадке.

Наши болельщики определённо понимают, что происходит на площадке. Что интересно, я захожу в продуктовый магазин или в ресторан, и там меня узнают часто и дают дружеские советы. Это прекрасно, потому что, как ты понимаешь, этот город не как Москва, не как Санкт-Петербург. Он не маленький, но он как бы собирает всех людей.

— Ты вспоминал этап карьеры в Евролиге. Как тебе этот опыт?

— Это точно была хорошая возможность для роста. Я благодарен судьбе за время, проведённое там. Фанаты в Израиле были безумные в хорошем значении этого слова. Персонал был тоже потрясающий, невероятные партнёры по команде, я играл со столькими великими ветеранами, у которых мог так многому научиться. К сожалению для меня, во-первых, я в итоге получил травму в конце года, а во-вторых, ветераны, которые были впереди меня — они были так хороши, что тренеру было трудно выпускать меня на замену и найти игровое время. Ну, понимаешь, нельзя выпускать меня вместо Лоренцо Брауна или же Уэйда Болдуина (смеётся). Но было здорово иметь возможность соревноваться с ними, тренироваться с ними каждый день. А в те моменты, когда я всё же выходил на площадку, просто пытался использовать эти минуты по максимуму. Это точно был важный опыт для меня.

— Ты играл с Энтони Беннеттом — некогда первым пиком драфта НБА. Как он тебе? Чем запомнился?

— О да, в «Хапоэле» в Иерусалиме. Да, он был выбран первым пиком на драфте НБА. Он самый классный, я люблю этого парня. Он отличный парень. Мы до сих пор поддерживаем связь. А на площадке он был зверем. Думаю, в некоторых местах он не получил той возможности, которую, может, хотел, или типа того. Но я знаю, всё то время, что мы играли вместе в Иерусалиме, этот парень был потрясающим. Он может бросать трёхочковые, может забивать сверху, может забивать откуда угодно. А ещё он отлично защищается. Отличный партнёр по команде. Желаю ему только самого лучшего.

— Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич в своё время сказал, что Евролига совершенно ничем не отличается от Единой лиги. Что на это скажешь?

— Давай исходить из текущего момента. Евролига, может, имеет небольшое преимущество. И единственная причина, по которой я так говорю, потому что там много опытных игроков. Предположим, у тебя есть ростер из 12-13 парней, 10 из них, может, даже 11-12, это такие игроки, которые легко могли бы быть в стартовой пятёрке во многих других командах. Если бы пошли играть куда-то ещё в Европе или если бы перешли в другую команду из Еврокубка, они могли бы быть лидерами. Я бы сказал, что в Единой лиге есть некоторые команды, которые такие же, они действительно хороши от начала и до конца. Но я думаю, что в Лиге ВТБ гораздо больше молодых игроков, которые действительно хороши. Парни в «Локо» очень хороши. Молодые ребята в нашей команде. Так что эта лига очень хороша, конкурентна, не пойми меня неправильно. И я думаю, как мы уже видели ранее, ЦСКА обыграл бы многие команды Евролиги. Так что точно есть некоторые команды в Лиге ВТБ, которые могут поехать и обыграть команды Евролиги.