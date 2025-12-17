Когда счёт не отображает содержание: ЦСКА пришлось помучиться с «Уралмашем»

Сегодня, 17 декабря, в Единой лиге ВТБ намечено три встречи. Игровой день начинался в Екатеринбурге, где местный «Уралмаш» принимал чемпиона ЦСКА. Что происходило в матче между командами — в материале «Чемпионата».

Армейцы на правах фаворита великолепно начали встречу, набирая очки практически в каждой атаке. Ярко себя проявил Самсон Руженцев, положивший две «трёшки». Форвард всего набрал восемь очков буквально за минуту с небольшим. ЦСКА рванул вперёд — 12:5. Ростиславу Вергуну пришлось реагировать тайм-аутом. После паузы «Уралмаш» заметно прибавил на обеих сторонах паркета. Джавонте Даглас и Тайрелл Нэльсон находили моменты для взятия кольца с разных дистанций, а Хэйден Далтон отправил в цель два трёхочковых кряду. Впрочем, гости не сбавляли оборотов, продолжая растягивать оборону и при этом находя возможности для проходов. Хоть уральцы и прибавили, но ЦСКА забрал четверть в свой актив — 26:21.

Андреас Пистиолис, похоже, поговорил со своими подопечными в перерыве между отрезками, так как ЦСКА вышел на вторую четверть с другим настроем прежде всего в обороне — армейцы не позволяли уже так просто пробираться к кольцу. В свою очередь, Семён Антонов положил две «трёшки», Антониус Кливленд оформил лэй-ап. «Уралмаш» прибегнул к вынужденной паузе, чтобы не пустить соперника далеко вперёд. Тайм-аут Вергуна сработал, потому что после выхода на паркет его подопечные стали приближаться к ЦСКА. Красивейший слэм-данк оформил Далтон. Нэльсон добил мяч в кольцо после промаха напарника, а Гарретт Нэвелс попал издали. 10:9 — «Уралмаш» повёл в отрезке, заставив Пистиолиса реагировать. Наконец-то включился Мело Тримбл, набравший семь очков для армейцев кряду. Правда, это не помешало уральцам удачно атаковать издали. Нэвелс и Кирилл Писклов оформили по «трёшке» — это позволило хозяевам выиграть десятиминутку со счётом 22:19.

Андреас Пистиолис Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

С первых минут третьей четверти стало понятно, что борьба в этой игре будет до последних секунд, потому что каждый из клубов бился в защите буквально в каждом владении. У ЦСКА на первый план вышли Лука Митрович и Каспер Уэйр, у «Уралмаша» — Даглас. Разница между командами сохранялась в районе пяти очков, но армейцы сделали качественный шаг вперёд, за счёт чего впервые в матче завладели преимуществом в 10 очков — 60:50. Тримбл сольным проходом закрыл четверть в пользу москвичей с результатом 17:7.

Нэльсон оказался тем, кто взял на себя игру на старте заключительной четверти. Тайрелл набрал семь очков подряд для «Уралмаша», однако у ЦСКА включились Александр Ганькевич и Антон Астапкович. Эта парочка на двоих оформила 12 очков кряду для армейцев. Москвичи ошеломили хозяев паркета своими молниеносными проходами и выверенными перемещениями. Разница увеличивалась на глазах — в итоге действующий чемпион Единой лиги выиграл встречу со счётом 86:64.

Самым результативным игроком стал Далтон — 18 очков и три подбора. Примечательно, что Хэйден оформил 17 очков в первой половине и лишь одно — во второй. Нэльсон был крайне полезен, записав на свой счёт 16 очков, четыре подбора и три передачи. У ЦСКА, как обычно, выделялся Тримбл — 16 очков, три подбора и столько же передач. Астапкович шикарно помог команде в заключительной четверти, в итоге завершив встречу с 15 очками и двумя подборами. Митрович практически собрал дабл-дабл: 12 очков и девять подборов.

«Уралмаш» великолепно смотрелся в первой половине. Команде удавалось проходить в «краску», занимать привычные позиции для «больших» в «посте», а во второй это всё пропало. Подопечные Пистиолиса прибавили в обороне, не позволяя уральцам практически ничего. 21 очко набрали хозяева за последние 20 минут в игре, это как за одну первую четверть, например. «Уралмаш» всё ещё ищет свою игру. Пока чемпион оказался клубу не по зубам.