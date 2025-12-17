Первая победа над топ-клубом, зато какая! «Зенит» покуражился в игре с «Локо»

В матче дня Единой лиги ВТБ встречались «Зенит» и «Локомотив-Кубань». В этом сезоне сине-бело-голубые уступили во всех своих четырёх играх с представителями «большой четвёрки». Но сейчас у петербуржцев уже нет всех тех проблем, которые ранее преследовали клуб. Какой получилась встреча с краснодарцами — в материале «Чемпионата».

«Зенит» начал феноменально — Ливай Рэндольф и Андрей Мартюк набрали на двоих 11 очков клуба кряду! После этого включились Лука Шаманич и Ненад Димитриевич, которые довели счёт до 16:5 в пользу хозяев. Антон Юдин прибегнул к тайм-ауту. Пауза пошла на пользу «Локо», потому что Майкл Мур набрал пять очков подряд. Правда, в это же время оборона краснодарцев страдала от натиска «Зенита». Сине-бело-голубые не оставляли шансов сопернику. Трент Фрейзер закрыл четверть своей точной «трёшкой» — 28:14.

Во втором отрезке «Зенит» совсем не сбавил обороты, а Александр Секулич в одном из тайм-аутов сказал, что сегодня команда тренирует нападение. Димитриевич не только сам набирал очки, но и ассистировал партнёрам. Ноа Вонле, Мартюк и Шаманич буквально разрывали «краску» «Локо». Хоть краснодарцы и не могли ничем ответить в защите на действия соперника, зато неплохо действовали в атаке. Винс Хантер, Би Джей Джонсон и Кирилл Темиров взяли на себя бо́льшую часть бросков. Впрочем, десятиминутка всё равно за «Зенитом», который действовал отменно, — 28:20.

Всеволод Ищенко и Ненад Димитриевич Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Димитриевич уже на старте третьей четверти оформил дабл-дабл! Если в первой половине клубы забыли о защите, то после большого перерыва о ней вспомнили — обилие очков на любой вкус прекратилось. У «Локо» на первый план вышли Джонсон, Хантер и Всеволод Ищенко, которые атаковали с разных дистанций. «Зенит» не давал разгуляться Патрику Миллеру, в свою очередь, сине-бело-голубые усилиями Мартюка, Владислава Емченко и Георгия Жбанова сохраняли преимущество в районе 20 очков. Гости заметно прибавили, особенно если говорить об обороне, но сократить отставание не удалось, так как хозяева с минимальным перевесом забрали десятиминутку — 19:18.

Решающая четверть проходила под контролем «Зенита». Мартюк, Фрейзер и Шаманич довели преимущество хозяев до 30 очков — 86:56, однако после этого включился «Локо», набравший 12 безответных очков. В этом отрезке ярко себя показали Ищенко, Мур и Хантер. Краснодарцы смотрелись недурно, правда, у петербуржцев Фрейзер в концовке включился на полную, в одиночку оформив 10 очков. Невероятно уверенная победа «Зенита» со счётом 98:69.

Наибольшей результативностью отметился Фрейзер, на счету которого 25 очков, четыре подбора и пять передач при лучшем показателе эффективности (34 очка). Шаманич набрал 18 очков и два подбора, Мартюк — 17 очков, восемь подборов и две передачи. Ещё ярко себя проявил Димитриевич, оформивший дабл-дабл: 12 очков, три подбора и 11 передач. Ещё ярко себя проявил Рэндольф, добавив от себя 12 очков и три подбора. У «Локо» сегодня лучше всех проявил себя Ищенко, закончивший матч со статистикой из 13 очков, пяти подборов, двух передач и трёх перехватов. Хантер был крайне полезен — 12 очков и шесть подборов. Хоть Джонсон и набрал 10 очков, но его процент реализации оставлял желать лучшего (33,3%).

Кубанцы проиграли встречу в первой половине. «Зенит» был настроен с самого старта биться на обеих сторонах паркета, а «Локо» провалился в обороне, давая слишком много свободы сине-бело-голубым. За это в итоге подопечные Юдина и поплатились. Как мы привыкли видеть, краснодарцы прибавили после большого перерыва, правда, уже было поздно — «Зенит» сделал разницу недосягаемой, к тому же не бросил играть, выкладываясь в каждом моменте. «Локо» уступил в третьем матче кряду в Единой лиге. В команде идёт небольшая перестройка, связанная с кадровыми изменениями. Тем не менее спад в игре очевиден. Нужно время — как и петербуржцам на старте сезона.