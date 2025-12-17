Кто, если не «Парма»?! Наши остановили непобедимых сербов в Basket Cup

Сербская «Мега» неожиданно для многих стартовала в WINLINE Basket Cup c двух побед над нашими грандами — ЦСКА и «Локомотивом-Кубань». Клуб закрепился на вершине группы А. «Парма» же обыграла краснодарцев, но уступила москвичам. Настало время третьего матча для команд в международном турнире — детали в материале «Чемпионата».

Встреча началась с равной борьбы: «Парма» атаковала разнообразно — с дальней дистанции попал Джален Адамс, а в проходах четыре очка набрал Террел Картер, «Мега» же «поливала» издали — две «трёшки» в свой актив записал Саво Дрезгич, ещё одну добавил Кайрелл Люк. Никто из команд не мог вырваться вперёд. Лишь после выхода на паркет Глеба Фирсова, который набрал шесть очков кряду, пермяки стали понемногу перехватывать инициативу в свои руки. Десятиминутка за клубом из России — 24:21.

На старте второго отрезка «Мега» делала всё, чтобы не дать сопернику завладеть приличным преимуществом. Луиджи Суиго качественно действовал под кольцом, оформляя слэм-данки и добивая мячи в корзину после промахов. На счету итальянского центрового восемь очков кряду для сербской команды. Впрочем, у «Пармы» были свои герои — Виктор Сандерс и Джален Адамс, которые поочередно набирали очки как с дальней, так и ближней дистанции. Под конец четвертиу хозяев паркета включился Боголюб Маркович, однако пермяки в итоге оказались сильнее со счётом 23:18.

В перерыве Вуле Авдалович проделал качественную работу, потому что на вторую половину его команда вышла уже с другим настроем и намерениями. Асим Джулович и Маркович стали раз за разом наказывать «Парму». От былого преимущества пермяков не осталось и следа — 53:56. Но в нужный момент включились Картер и Джален Адамс. У Брендана Адамса особо не шёл бросок, поэтому он переключился на розыгрыш. Также шикарно действовал Александр Шашков, который собирал подборы как в атаке, так и в защите. Впрочем, в то же время «Мега» никуда не делась и продолжала наступать. Люк и Маркович сделали всё возможное, чтобы сербский клуб вернул интригу в противостояние. Так и вышло — четверть за хозяевами — 26:23.

Казалось бы, нас должна была ожидать яркая борьба в заключительной десятиминутке. У подопечных Евгения Пашутина было своё мнение на этот счёт! «Парма» взвинтила темп, с которым «Мега» не справлялась. К тому же у пермяков стало залетать практически всё в кольцо. Качественно подключился капитан Станислав Ильницкий, набравший несколько важных очков. Лев Свинин, Джален Адамс, Брендан Адамс и Сандерс делали своё дело на высочайшем уровне, разрывая оборону соперника. В какой-то момент сербы были на расстоянии в три очка, а уже — в 15. Как бы ни старались лидеры «Меги», но достать «Парму» им так и не удалось. Наши оказались сильнее со счётом 94:79.

Джален Адамс стал лучшим по результативности — 23 очка, два подбора, четыре передачи и два перехвата. Картер добавил от себя 17 очков, шесть подборов и две передачи, два перехвата и блок-шота. При этом самым эффективным игроком во встрече стал Шашков (28 баллов). Александр практически собрал дабл-дабл: девять очков, 12 подборов, пять передач и три перехвата — великолепный перформанс. В составе «Меги» выделялся Маркович, который тоже почти оформил дабл-дабл, — 18 очков, девять подборов и два перехвата. Джулович набрал 15 очков, шесть подборов и три передачи, Дрезгич — 14 очков и четыре подбора.

Кто, если не «Парма», могла одолеть лидера группы? В этом сезоне команда Пашутина приучила нас к чудесам на своём паркете — команда обыграла ЦСКА, УНИКС и «Локомотив-Кубань». Теперь же ещё на выезде нанесла первое поражение «Меге» в Basket Cup. В Перми в этом году собрался невероятный коллектив, который продолжает нас удивлять практически в каждом матче. Пожалуйста, не останавливайтесь!