Егор Дёмин во время матча НБА красиво ответил сопернику, который попытался вывести его из себя: момент из матча Бруклин — Милуоки

«Он на него лает». Дёмин блестяще осадил провокатора и подтвердил свою устойчивость
Артемий Берстенев
Егор Дёмин блестяще осадил провокатора
Егор красиво ответил сопернику во время матча НБА.

Егор Дёмин только начал играть в лиге, и пока у него слишком мало матчей, чтобы делать какие-либо выводы или торопиться с рейтингами. Сейчас для него всё только начинается, и хочется верить, что самые интересные моменты у него ещё впереди.

Егор Дёмин Подробнее

В НБА уже не считают Дёмина кем-то необычным — теперь в нём видят перспективного игрока, с которым нужно работать. Перед началом сезона тренеры некоторых команд Востока отмечали, что он умеет оставаться полезным даже в трудные моменты игры. Для новичков это редкость.

Тем не менее в последней встрече с «Милуоки» случился примечательный момент, когда особенно проявилась психологическая устойчивость игроков. В одной из атак защитник «Бакс» Гари Трент-младший перехватил мяч у Дёмина и завершил быстрый отрыв двумя очками, позволив себе после этого откровенную провокацию — он демонстративно похлопал в ладоши прямо перед ним.

В одной из следующих атак Дёмин, воспользовавшись заслоном, спокойно реализовал трёхочковый. После этого он эмоционально ответил сопернику, и американский комментатор в прямом эфире даже отметил: «Он на него лает». Для новичков такое поведение — редкость, потому что обычно комментаторы не выделяют их с такой стороны. Этот момент показал, что с уверенностью и характером у Дёмина всё в порядке.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Для самого Дёмина эта игра стала второй по результативности в карьере — он набрал 17 очков, став одним из девяти игроков своей команды с двузначным результатом. Ранее он набирал 23 очка в матче с «Филадельфией». Примечательно и другое: именно во встрече с «Бакс» Егор впервые за время совместной игры с главным скорером команды Майклом Портером стал самым результативным в составе.

НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
127 : 82
Милуоки Бакс
Милуоки
Бруклин Нетс: Дёмин - 17, Клауни - 16, Мартин - 14, Пауэлл - 13, Мэнн - 12, Портер - 12, Уильямс - 10, Шарп - 10, Клэкстон - 10, Вульф - 8, Уилсон - 5, Траоре
Милуоки Бакс: Трент-мл. - 20, Кузма - 13, Роллинз - 11, Портис - 10, Тёрнер - 9, Симс - 7, Портер - 5, Харрис - 3, Джексон - 2, Энтони - 2, Коффи, Нэнс, Адетокунбо

Следующую игру «Нетс» проведут с «Майами» в ночь на 19 декабря. «Хит» — команда, где подобные эпизоды проверяются особенно жёстко: там провокации редко бывают случайными, а реакцию новичков читают как открытую книгу. Для Егора это будет не столько баскетбольный, сколько ментальный тест. Это сильная команда, так что будет интересно посмотреть, с какими трудностями на этот раз столкнётся Дёмин.

НБА — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Майами Хит
Майами
