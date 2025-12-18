«Почему бы и нет?» Леброн Джеймс пошёл против указаний тренера. И даже не скрывает этого

В НБА обычно не обсуждают на публике, кто должен бросать в последние секунды — это определяется без слов, по негласным правилам команды, которые работают ровно до первого эго.

Но в игре «Лейкерс» — «Финикс» зрители смогли впервые увидеть, как идёт внутренний диалог. И выглядел он откровенно криво. Итог удивил не счётом, а тем, что происходило за кулисами.

Вся эта псевдосакральность клатча в НБА — просто красивая сказка для публики. Как только очередной баловень судьбы решает, что он важнее всей команды, от принципов и «неприкосновенности» не остаётся и следа. А руководство привычно делает вид, будто так и должно быть.

В концовке Брукс получил технический фол, у «Лейкерс» — штрафной и мяч. В таких случаях всё либо назначено заранее, либо решается по привычке. На практике — всё упирается в того, кто первым взял мяч.

Леброн сделал всё быстро — подошёл к линии, бросил и промахнулся, никого не спрашивая и не смотря на тренеров. Что тоже многое объясняет.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После игры Джеймс не искал оправданий и не переводил разговор в плоскость коллективных установок. Спокойно признал: бросал, потому что считал это нормальным. Упоминание Луки Дончича прозвучало скорее как формальность, чем как реальное сомнение. Это не бравада и не поза — это привычка человека, который много лет решает сам.

«Чёрт, я просто вышел на линию штрафных, почему бы и нет? Да и если бы бросал Лука — вопросов тоже не было бы, мы оба умеем справляться с давлением. Да, промахнулся, но зато потом всё исправил».

Куда красноречивее оказалась реакция Джей Джей Редика. И тут началось интересное.

Тренер признался, что ждал броска от Дончича и узнал о выборе Леброна уже после факта. Более того, Редик напомнил, что вопрос технических штрафных обсуждался заранее и логика в этой ситуации указывала на иной вариант. Прямо, без сглаживания углов и без попытки спрятаться за общими формулами.

Джей Джей Редик главный тренер «Лейкерс» «Мы были на площадке, я поговорил с Лукой и думал, что он будет бросать. Поэтому я спокойно отошёл назад. В это время Леброн уже стоял на линии штрафных и выполнил бросок. Не знаю, о чём они договорились на площадке, ведь подобное у нас уже было в прошлом сезоне. В начале сезона мы решили, кто у нас будет исполнять технические, но у каждой команды свои правила. Кто-то отдаёт бросок звезде, кто-то — лучшему исполнителю штрафных, а иногда бросает тот, кому важно почувствовать уверенность. Всё зависит от ситуации. Но, если честно, этот штрафной должен был бросать Лука».

Контекст был непростым: Дончич свои штрафные реализовал почти безупречно, а у Джеймса броски не шли. Промах Леброна тут же дал «Финиксу» преимущество и мог всё поменять, однако игра сложилась очень символично. В таких матчах НБА иногда слишком любит иронию.

В концовке опять всё пошло через Леброна: он получил пас от Дончича, бросил трёхочковый, а Букер сфолил. В итоге — три штрафных. Первый промахнулся, зато два других реализовал чётко. Это дало «Лейкерс» небольшой перевес в счёте и полный контроль над игрой — Леброн в очередной раз всё решил сам.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Это не та игра, которую вспоминают как что-то особенное — это просто будни. Когда игрок может позволить себе игнорировать даже заранее оговорённые сценарии — это уже не про тактику.

Леброн управляет, остальные подыгрывают ему. Авторитет игрока в НБА по-прежнему главнее любых тренерских указаний. И лига это принимает — молча.

Для НБА это не новая ситуация, однако каждый раз она выглядит одинаково неуютно. Потому что публично лига продаёт образ управляемой системы, а в реальности всё по-прежнему держится на фигурах, которым позволено больше, чем остальным.