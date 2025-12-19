Скидки
24-й матч Егора Дёмина в НБА: как россиянин выступил с Майами Хит, матч 19 декабря, Дёмин набрал 14 очков, статистика и видео

Дёмин испытал большие трудности в НБА. Соперник был жёсток, но россиянин набрал 14 очков
Артемий Берстенев
Дёмин испытал большие трудности в НБА
«Майами» оказался непростым соперником — зато Егор приобрёл важный опыт.

Бывает, что наступает просто неудачный день — с первой минуты ничего не выходит, и вся игра рассыпается на отдельные, не связанные между собой моменты. Матч «Бруклина» с «Майами» именно такой: много борьбы, мало точности и красивые моменты появляются редко. Итоговый счёт 95:106 — худший в сезоне для «Нетс», но тут важнее сам ход встречи, а не цифры на табло.

НБА — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
95 : 106
Майами Хит
Майами
Бруклин Нетс: Портер - 28, Клэкстон - 16, Дёмин - 14, Вульф - 9, Клауни - 8, Уилсон - 8, Мэнн - 4, Шарп - 4, Уильямс - 2, Мартин - 2, Пауэлл, Томас
Майами Хит: Пауэлл - 24, Уэр - 22, Жакез-мл. - 19, Уиггинс - 10, Митчелл - 10, Адебайо - 8, Фонтеккио - 7, Смит - 3, Якуционис - 3, Хирроу, Гарднер, Джонсон, Голдин

У команды Фернандеса больше нет ощущения катастрофы, однако баланс всё равно очень хрупкий. Как только что-то идёт не так, сразу возникают проблемы. Так случилось и в этот раз: Пауэлл получает травму через три минуты после выхода — и всё, на площадке уже не появляется. При этом летом он лечил другую ногу. Из-за его травмы игрокам пришлось тянуть нагрузку за двоих, и игра получилась труднее, чем планировалось.

«Майами» воспользовался слабостью соперника — быстро набрал очки, ушёл вперёд, и на лицах тренеров «Бруклина» уже были переживания. Казалось, сейчас команда развалится. Но нет — хозяева сумели собраться и к концу первой половины отставали всего на пять очков. Впрочем, игра так и оставалась нервной: броски не заходили, удачные атаки казались случайными.

В этой непростой игре особенно хорош был Ник Клэкстон. Он оформил 16 очков, 12 подборов и восемь передач, а также был полезен в защите. То, что он показал, встречается нечасто — даже в лиге. В истории «Нетс» так круто получалось только у двоих. В схватке с Адебайо Клэкстон был лучше по всем статьям: оставил Бэма практически без очков и с кучей фолов.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Основное внимание в этом матче привлёк Егор Дёмин. Ему пришлось столкнуться с, пожалуй, самой сложной задачей в его недолгой карьере: Митчелл постоянно держался рядом. Дёмин ошибался, но не боялся — бросал много, атаковал 18 раз (один из лучших его показателей в сезоне) и сохранял агрессию даже при плотной опеке со стороны «Майами».

Показательный эпизод случился в третьей четверти. Первая же потеря откровенно вывела Дёмина из себя, но Фернандес тут же отвёл его в сторону во время тайм-аута и спокойно разобрал эпизод. К тому моменту у 19-летнего защитника было восемь очков, и было видно, как много он осваивает прямо на ходу. Этот матч стал учебником с жёсткими иллюстрациями.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Несмотря на все проблемы, именно Дёмин подарил «Бруклину» последний шанс — за пять минут до конца сократил отставание до четырёх очков. Интрига вроде бы вернулась, но дальше «Майами» уже полностью контролировал игру. Кел'эл Уэр доминировал в трёхсекундной, набрал 22 очка, сделал 12 подборов и четыре блока, и этого хватило на фоне слабой игры «Нетс» с дуги. Фол Мэнна окончательно убил интригу, а болельщики уже поддерживали «Хит» скандированиями.

Статистика Егора Дёмина

Статистика Егора Дёмина

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

После игры Фернандес говорил ровно и без самообмана. Отметил характер команды и качество созданных бросков, а судейство назвал «футбольным», подчеркнув при этом, что жёсткость была одинаковой для обеих сторон.

Жорди Фернандес
Жорди Фернандес
главный тренера «Бруклина»

«В целом, на мой взгляд, судейство было достойным — они судили именно как матч по американскому футболу, а не как баскетбольный».

«Бруклин» не выглядел жалко, но и не сумел спрятать свои ограничения. Команда стала крепче, однако против соперников уровня плей-офф по-прежнему расплачивается за каждую слабость.

Этот матч для Дёмина выдался максимально тяжёлым, но и дал ему очень многое. Да, он набрал всего 14 очков, и пришлось буквально выгрызать каждое из них, зато это отличный опыт и шаг вперёд. Подобные матчи не добавляют красивых цифр, однако реально закаляют.

На каком месте сейчас «Нетс»?
