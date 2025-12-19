Йокич установил невероятный рекорд НБА. И он простоит очень долго!

Передачи в баскетболе часто остаются в тени — резкие данки или эффектные блок-шоты привлекают куда больше внимания. Однако именно те, кто умеет раздавать пасы, на самом деле управляют игрой. Вот сегодня Никола Йокич сделал одну из таких незаметных, казалось бы, передач — и этим немного изменил историю НБА.

Передачи не в тени. Их туда загнали. Потому что думать на площадке — это попросту не продаётся. А вот прыжок продаётся. Крик продаётся. Йокич — нет. Он не для нарезок, он для тех, кто вообще понимает, что смотрит. И да, НБА с этим до сих пор некомфортно.

Передача Йокича на трёхочковый Пикетта в третьей четверти матча с «Орландо» стала для него 5661-й в карьере. Этого хватило, чтобы обойти Карима Абдул-Джаббара и стать лучшим центровым по ассистам в истории НБА. Кариму на это понадобилось 20 сезонов и 1560 матчей, а Йокичу — всего 11 лет и 771 игра.

Важно другое: этот рекорд сделал человек, от которого не ждут передач по определению. Центровой не должен так играть — так считали десятилетиями. Йокич просто не согласился. И лига проглотила.

Карим был звездой своего времени — он доминировал под кольцом, а атака «Лейкерс» строилась в основном через Мэджика Джонсона. Йокич — совсем другой центровой: он и командует под кольцом, и раздаёт пасы, и ведёт всю игру в нападении. Мяч у него всегда оказывается там, где соперникам труднее всего.

После игры Йокич, как обычно, просто пошутил и не стал делать из рекорда событие.

Никола Йокич центровой «Денвера» «Вот то самое наследие, о котором я вспомню на пенсии, когда буду сидеть на веранде с пивом и рассказывать своим детям преувеличенные истории».

Фраза звучит весело, однако за ней видно спокойствие человека, которому уже давно не нужно ничего доказывать.

Смысл не в рекорде, а в том, что для Йокича всё только начинается. Ему 30 — столько же было Леброну, когда он только выходил на свой пик. Если представить, что Йокич доиграет до 40 и будет раздавать по 10 ассистов за игру, то добавит ещё примерно 6000. Получится больше 11 000 — кто ещё такое делал?

Есть ли кто-то, кто может подобраться? Эмбиид — топовый игрок, но делает ставку на результативность, у него только около 3000 передач, возможно, и будет. Адебайо хорош, однако его максимум — пять ассистов за матч. Вембаньяма невероятен, но даже с пятью-шестью передачами ему на такой рекорд потребуется 15 сезонов с минимум 700 пасами в каждом — что-то из области фантастики. Холмгрен и Мобли — в первую очередь защитники. Даже будущие таланты уровня Флэгга смогут подобраться, только если их изначально будут учить играть плеймейкерами.

Этот рекорд может стоять десятилетиями не потому, что центровые слабые. А потому, что такие мозги лига просто не производит серийно.

Карим держал свой рекорд так долго, потому что в 1970-1980-х центровые почти не отдавали передачи. Сейчас лига сильно изменилась, но «раздающий» на позиции пятого до сих пор — редкое исключение. Йокич не только вписался в новую моду, он сделал её ещё круче. Пока что похожих игроков не видно. Этот рекорд может простоять лет до 2045–2050-х, а то и дольше. До этого времени в лиге есть один центр, который видит игру лучше всех — и его цифры только продолжают расти.