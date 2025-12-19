Фанат написал письмо с критикой владельцу «Голден Стэйт» — и получил неожиданный ответ

После обмена Джимми Батлера в прошлом сезоне «Голден Стэйт» провёл довольно впечатляющий отрезок и показал зачатки игры высокого уровня, который в будущем может сделать команду реальным претендентом на чемпионство. Однако по ходу текущего розыгрыша «Уорриорз» испытывают серьёзные проблемы: 13 побед и 15 поражений, и даже со здоровым Стефеном Карри, который набрал 48 очков в матче с «Портлендом», «воины» проиграли.

Задача франшизы в последние годы понятна: попытаться выжать максимум из последних лет Карри в лиге, чтобы у него был шанс выиграть хотя бы ещё одно чемпионство. Но целый ряд решений, принятых руководством, оказался ошибочным — это касается и драфта, и подбора ролевиков, и обменов. В итоге получается ситуация, при которой Стеф всё ещё держит звёздный уровень, но просто не имеет реальной возможности бороться за титул.

Стив Керр и Джо Лэйкоб Фото: Ethan Miller/Getty Images

В итоге фанат «Голден Стэйт» из Панамы по имени Джастин Дутари решил выразить своё недовольство текущей обстановкой: он нашёл рабочую почту владельца франшизы Джо Лэйкоба и написал ему письмо следующего содержания.

«Пожалуйста, сделайте что-нибудь с этой командой. Что Стефу нужно делать, чтобы мы выигрывали каждый вечер? Набирать по 50 очков? Потенциал Джимми Батлера используется не полностью: из-за неукомплектованного состава он вынужден играть на позиции тяжёлого форварда. У нас нет настоящего центрового. Я просто в бешенстве».

Казалось бы, рядовой комментарий: тысячи подобных можно встретить в разных социальных сетях. Но в итоге панамскому болельщику последовал ответ от Лэйкоба — причём всего через две минуты после отправки!

«Ты не можешь быть разочарован сильнее, чем я. Я этим занимаюсь. Но всё не так просто: стиль игры, запросы тренера по составу, то, куда вообще сейчас двигается лига. Джимми — точно не проблема».

Жонатан Куминга Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Сам факт того, что владелец решил так оперативно и искренне ответить рядовому болельщику, уже вызывает удивление. Но в этом сообщении можно попытаться выцепить кое-что, что говорит о реальных проблемах команды. «Запросы тренера по составу» — и тут не может не прийти в голову Жонатан Куминга. С ним всё лето вели переговоры, он всё же остался в команде на сезон, но очень часто вообще выпадает из ротации Керра. То играет, то полностью пропускает матчи. Очевидно, что Стив недоволен игроком, и, возможно, у Лэйкоба другое мнение на этот счёт.

Эти догадки может подтверждать и то, как Лэйкоб позитивно высказывался о Куминге ещё в октябре.

Джо Лэйкоб владелец «Голден Стэйт» «Мне он нравится и как человек, и как игрок. Правда нравится. Считаю, что он отличный парень и за ним очень интересно смотреть. Да, иногда он не идеально вписывался в то, чего, возможно, хотел или хочет Стив Керр, но временами это работало очень хорошо. Поэтому, думаю, нам просто нужно дать ситуации развиваться. Сейчас время баскетбола. Мы можем сколько угодно обсуждать всё это, но важнее то, что происходит на площадке — и что будет дальше».

Но, видимо, Керр иного мнения об игроке — во всяком случае о его возможности приносить весомую пользу системе — и даже будто слегка намекал, что не был бы против его ухода. Такой исход действительно возможен: Кумингу можно будет обменять после 15 января и он остаётся самым обсуждаемым активом команды в плане сделок перед дедлайном. Вот что сказал Стив чуть больше недели назад.

Стив Керр главный тренер «Голден Стэйт» «Я хочу, чтобы Джей-Кей стал лучшим игроком, каким только может быть — независимо от того, где он в итоге окажется: здесь или где-то ещё».

История с письмом стала публичной: фанат не смог сдержаться и сохранить переписку в тайне. Из-за этого Керра на днях на пресс-конференции спросили про неё — на фоне неудачных результатов команды и его отношений с Кумингой.

«Мы все разочарованы. Джо разочарован. Я разочарован. Стеф и Дрэй — тоже. Разочарованы все, и в какой-то мере так устроена лига. Мне не нравится, когда люди выкладывают в публичное пространство личные письма. Представьте, если бы переписка каждого человека вдруг становилась достоянием общественности — насколько сложно было бы просто жить. Джо поддерживает меня на сто процентов. Я поддерживаю его. У нас отличные рабочие отношения».

Политический ответ Керра неудивителен, но команда и правда, похоже, нуждается в изменениях. Вопрос лишь в том, насколько радикальными они должны быть.