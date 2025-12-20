Россиян в НБА стало больше! За Дёминым в лиге дебютировал Владислав Голдин

Формально это выглядит неважно — 55 секунд игры, даже минуты не набралось, да и статистику набрать не успел. С таких крохотных отрезков начинается путь молодых игроков, только-только пробивающихся в команду. Голдин как раз получил шанс в «Ти-Ди Гарден» и стал вторым россиянином, который дебютировал в НБА в этом сезоне.

24-летний Владислав Годин выступает за «Майами» в рамках двустороннего соглашения. Это предполагает, что бо́льшую часть времени он будет выступать в фарм-клубе «Хит» в G-лиге. В сезоне-2025/2026 Голдин заработает по контракту $ 85 300 (Spotrac).

«Бостон» уверенно захватил инициативу и пользовался промахами игроков «Майами». Деррик Уайт провёл один из лучших матчей, реализовав девять «трёшек», тем временем Джейлен Браун уверенно шёл в проходы, и к четвёртой четверти «Майами» уже едва держался.

«Майами» выезжал за счёт отдельных эпизодов. Вдруг появился Кел'эл Уэйр — бигмен стал попадать из разных положений и мешать подборы под щитом. Бэм Адебайо пахал на обеих сторонах. Но как только «Бостон» прибавлял в темпе — у «Хит» всё рушилось. Отличие заключалось не в таланте игроков, а в том, с какой скоростью и смелостью действовали «Селтикс».

Владислав Голдин вышел на площадку, когда победителя по факту уже определили. «Мусорное время» — возможность проверить, что умеют запасные. Голдин не стал геройствовать, не ломился на кольцо и не выделялся на площадке. Он вовремя сориентировался и отдал точный пас, который привёл к результативной атаке.

Статистика этого короткого отрезка получилась неожиданной: за 55 секунд «Майами» оказался чуть лучше соперника, а у Голдина оказался плюс в графе «плюс-минус». Не повод для громких заявлений, однако сигнал положительный. Обычно новички на двусторонних контрактах часто допускают ошибки — глупый фол, потеря или замешательство. У Голдина такого не было. Владислав спокойно вошёл в игру и не выпрашивал симпатий любой ценой.

Он выступает в лиге так же, как играл в NCAA. В университете Мичигана Голдин уверенно играл в защите и принимал правильные решения. В «Майами» такие качества у центровых особо ценят, потому что они не разрушают схему нападения. Тренер пока даёт ему лишь мизерное время на площадке, каждое появление — новый аванс доверия.

Егор Дёмин, в отличие от Голдина, начал сезон ярко и результативно. Это два разных примера, но оба показывают: что российские баскетболисты уже не выглядят как исключение — они органично смотрятся на уровне НБА.

В сезоне-2025/2026 Егор Дёмин принял участие в 24 матчах, в которых набирал в среднем 8,7 очка, 3,4 результативной передачи и 3,1 подбора за 23,1 минуты на площадке.

На этом фоне пойдут разговоры и о Викторе Лахине. В G-лиге за «Оклахому» он играет ровно, без всплесков или провалов, а его умение закрывать несколько позиций под кольцом делает его ценным запасным. В продолжительном сезоне шанс получить больше игровой практики у него наверняка появится.

В этом сезоне в НБА уже выступают два россиянина — и оба заслуженно. Голдин дебютировал — важный шаг для его карьеры, иногда он ценнее красивой статистики.