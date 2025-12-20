Просто гадко. Диллон Брукс будто нарочно ударил Карри — ради чего?

В баскетболе вроде как выигрывают головой, но иногда побеждают локтем. В этот раз Диллон Брукс не удержался: концовка получилась грязной, потому что он снова ударил Карри. Для Брукса это уже отработанная модель поведения. Причём регулярная.

Диллона называют «игроком с репутацией», а судейские бригады перед матчами отдельно проговаривают его манеру защиты — особенно с акцентом на контакт после броска и работу локтями. Контакт Брукса воспринимается иначе, чем тот же самый контакт от другого защитника. Планка реакции сдвигается: сначала у судей, потом — у остальных.

Это даже не про эмоции.

Видно же, что действия просчитаны наперёд: как сделать больно и не схлопотать за это красную. Здесь был тайминг. Карри уже приземляется, момент выбран идеально — ровно тогда, когда ответить невозможно.

НБА любит делать вид, что сначала всё решает паркет, а остальное — потом. Иногда это «потом» так и не наступает.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Санз» были бы победителями и так с игровой точки зрения. В послематчевых комментариях представители «Финикса» максимально ушли от темы эпизода. Ни партнёры, ни тренерский штаб не стали публично защищать Брукса.

В подобных случаях хотя бы кто-то выходит с формулировкой «это плей-офф баскетбол» — даже если это не плей-офф. Здесь не вышел никто. Это бросилось в глаза.

Игра перевернулась после того, как Брукс налетел на Карри после броска и ударил его в рёбра. Судьи ограничились неспортивным фолом первой степени, хотя ситуация выглядела болезненно. Карри согнулся, в зале наступила тишина, и встреча как будто остановилась.

Брукс давно строит образ игрока, который воздействует не только на счёт. Ещё в плей-офф с «Уорриорз» в форме «Мемфиса» он целенаправленно бил по травмированному пальцу Карри. Новый клуб, другая форма — набор приёмов тот же.

С Карри это отдельная история. Его невозможно выключить схемой, поэтому против него слишком часто идут другим путём. И каждый раз это подаётся как «жёсткий баскетбол», хотя все прекрасно видят разницу.

Зато свой поступок Диллон прокомментировал вот так: «Мне нужно переосмыслить своё внутреннее состояние».

Самое неприятное в подобных историях — они всегда обесценивают всё остальное: и хорошую защиту, и нервную концовку. Один момент стирает два часа работы.