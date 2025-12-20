Скидки
Диллон Брукс ударил Стефена Карри во время матча Финикс — Голден Стэйт: грязные приёмы Брукса и видео

Просто гадко. Диллон Брукс будто нарочно ударил Карри — ради чего?
Артемий Берстенев
Диллон Брукс будто нарочно ударил Карри
Скандальный форвард продолжает травмировать суперзвёзд.

В баскетболе вроде как выигрывают головой, но иногда побеждают локтем. В этот раз Диллон Брукс не удержался: концовка получилась грязной, потому что он снова ударил Карри. Для Брукса это уже отработанная модель поведения. Причём регулярная.

Диллон Брукс Подробнее

Диллона называют «игроком с репутацией», а судейские бригады перед матчами отдельно проговаривают его манеру защиты — особенно с акцентом на контакт после броска и работу локтями. Контакт Брукса воспринимается иначе, чем тот же самый контакт от другого защитника. Планка реакции сдвигается: сначала у судей, потом — у остальных.

Это даже не про эмоции.

Видно же, что действия просчитаны наперёд: как сделать больно и не схлопотать за это красную. Здесь был тайминг. Карри уже приземляется, момент выбран идеально — ровно тогда, когда ответить невозможно.

НБА любит делать вид, что сначала всё решает паркет, а остальное — потом. Иногда это «потом» так и не наступает.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Санз» были бы победителями и так с игровой точки зрения. В послематчевых комментариях представители «Финикса» максимально ушли от темы эпизода. Ни партнёры, ни тренерский штаб не стали публично защищать Брукса.

В подобных случаях хотя бы кто-то выходит с формулировкой «это плей-офф баскетбол» — даже если это не плей-офф. Здесь не вышел никто. Это бросилось в глаза.

Игра перевернулась после того, как Брукс налетел на Карри после броска и ударил его в рёбра. Судьи ограничились неспортивным фолом первой степени, хотя ситуация выглядела болезненно. Карри согнулся, в зале наступила тишина, и встреча как будто остановилась.

НБА — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
99 : 98
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Финикс Санз: Букер - 25, Брукс - 24, Гиллеспи - 16, О'Нил - 9, Гудвин - 9, Уильямс - 6, Данн - 4, Буей - 4, Игодаро - 2, Ричардс, Малуач, Флеминг, Хэйс
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 31, Подзиемски - 18, Карри - 15, Пост - 9, Грин - 7, Сантос - 6, Муди - 5, Хилд - 3, Куминга - 2, Мелтон - 2, Пэйтон II, Ричард, Карри, Джексон-Дэвис

Брукс давно строит образ игрока, который воздействует не только на счёт. Ещё в плей-офф с «Уорриорз» в форме «Мемфиса» он целенаправленно бил по травмированному пальцу Карри. Новый клуб, другая форма — набор приёмов тот же.

С Карри это отдельная история. Его невозможно выключить схемой, поэтому против него слишком часто идут другим путём. И каждый раз это подаётся как «жёсткий баскетбол», хотя все прекрасно видят разницу.

Зато свой поступок Диллон прокомментировал вот так: «Мне нужно переосмыслить своё внутреннее состояние».

Самое неприятное в подобных историях — они всегда обесценивают всё остальное: и хорошую защиту, и нервную концовку. Один момент стирает два часа работы.

Кто сейчас лидирует в НБА?
