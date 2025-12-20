Скидки
НБА, сезон-2025/2026, Миннесота Тимбервулвз — Оклахома-Сити Тандер: обзор матча от 20 декабря, третье поражение Оклахомы в сезоне

«Миннесота» довела «Оклахому» до третьего поражения в сезоне. Как такое получилось?
Артемий Берстенев
«Оклахома» потерпела третье поражение в сезоне
Энтони Эдвардс ярко проявил себя в концовке.

Иногда счёт на табло не рассказывает всей истории. 112:107 кажется обычным результатом для регулярки, но на самом деле этот матч получился необычным. Одна команда показала, что её рано списали со счетов, а у другой нашлись слабые места даже при сильной игре. «Миннесота» стала лишь третьей командой, одолевшей «Оклахому» в этом сезоне, и встреча получилась куда напряжённее, чем обычно бывает в декабре.

НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 05:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
112 : 107
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 26, Рэндл - 19, Дивинченцо - 15, Рид - 15, Макдэниелс - 13, Хиланд - 13, Гобер - 9, Шеннон - 2, Диллингэм, Инглс, Джузэнг, Миллер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 17, Холмгрен - 14, Митчелл - 14, Дорт - 11, Карузо - 7, Джо - 6, Уоллес - 2, Хартенштайн - 1, Дженг, Карлсон, Уиггинс, Уильямс

Матч был жёстким с самого начала. Да, главного тренера хозяев Криса Финча уже удалили в первой четверти, игроки «Тимбервулвз» не растерялась — даже стали действовать увереннее и злее. Все прекрасно осознавали, что любое замедление против действующих чемпионов — шаг к поражению. Вероятно, в голове у части игроков ещё были воспоминания о прошлых сериях плей-офф. В общем, вряд ли кто-то относился к этой встрече как к проходной.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Победу «Миннесоте» принесла не только атака, хотя важные очки в конце набрал Энтони Эдвардс. После травмы он сыграл как настоящий лидер — не только по статистике (26 очков и 12 подборов), а по тому, как повлиял на встречу. В трудный момент он реализовал важный трёхочковый и потом сделал блок, который почти решил исход матча. Это, возможно, лучший момент в защите для «Вулвз» в этом сезоне.

Эдвардс вскрыл слабое место, о котором обычно не говорят вслух. Важный момент: «Оклахоме» была нужна «трёшка», мяч — у Гилджес-Александера. Эдвардс защищался очень жёстко и понимал, что Шею не хватает быстроты и прыжка, чтобы спокойно бросать в такой ситуации. Это не умаляет заслуг ШГА, однако в играх на таком уровне и мелкие детали могут быть решающими.

«Миннесота» взяла верх благодаря элементарной дисциплине: их защита работала идеально, игроки проявили себя слаженно, помогая друг другу своевременно. Не отдавали сопернику подбор. Помимо Шея, у «Тандер» практически не было шансов забить — отсюда и вытекает одна их худших результативностей «Оклахомы» в сезоне. Для атакующего коллектива это провал.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Что особенно интересно — само нападение «Миннесоты» провело неудачный матч: плохой процент с игры (38%), не лучшие решения, слабые штрафные (70%). Лидеры промахивались. Обычно при таких цифрах бывает поражение, но на этот раз вышла победа над лидером лиги. Значит, когда защита «Миннесоты» работает по-настоящему, команда способна на многое.

Джейден Макдэниэлс заслуживает отдельного упоминания и похвалы. Форвард отлично сыграл в защите против своего оппонента. Более того, судьи позволяли бороться обеим командам, а лишних фолов не было. В подобных условиях гостям было очень тяжело. При этом возможные жалобы болельщиков «Тандер» на отсутствие штрафных у Гилджес-Александера не имели значения.

Расписание всех матчей НБА — смотрите здесь

Результат становится ещё значительнее, если помнить, что «Вулвз» плохо играли с командами с хорошей статистикой, слабо проводили концовки и у них нет настоящего плеймейкера. Но, несмотря на это, они одолели «Оклахому», даже когда нападение плохо работало. Значит, команда сильнее, чем кажется.

«Тандер» проиграли второй за три встречи. И это наглядный пример того, что лучше избегать преждевременных разговоров о рекордах. Лига неоднократно видела, как, казалось бы, идеальные серии внезапно прекращаются. «Миннесота» наглядно показала, что в конференции есть кому бросить вызов лидерам.

