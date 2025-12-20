«Зенит» показал зубы, а УНИКС — характер. Казанцев невозможно сломить дома

«Зенит» в прошлом матче одержал первую победу над топ-клубом в этом сезоне, одолев «Локомотив-Кубань». Теперь же сине-бело-голубые пожаловали в гости в Казань, где местный УНИКС в регулярке ещё не проигрывал. Как проходила встреча между нашими грандами — в материале «Чемпионата».

Игра началась результативно: Ливай Рэндольф реализовал «трёшку», Алексей Швед навесил аллей-уп на Маркуса Бингэма, и всё тот же Швед отдал передачу на Андрея Лопатина. После пяти очков от Дишона Пьерра и удачного прохода от Бингэма УНИКС вышел вперёд — 11:3. Очевидно, нападение «Зенита» застопорилось — Александр Секулич взял тайм-аут, чтобы внести коррективы в игру. После паузы сине-бело-голубые заметно прибавили — отметились результативными действиями Лука Шаманич и Георгий Жбанов. Тем не менее УНИКС шикарно отвечал с дальней дистанции — «трёшки» на свой счёт записали Швед и Лопатин. Трент Фрейзер реализовал невероятно сложный бросок издали, однако хозяева особо не позволяли разгуляться гостям в атаке. В итоге казанцы оказались сильнее со счётом 23:14.

«Зенит» намного увереннее стал действовать на старте второго отрезка. Во-первых, гости смогли прибавить в обороне, во-вторых, заставляли УНИКС фолить, набирая очки. А две «трёшки» от Трента Фрейзера и Сергея Карасёва за пять секунд вынудили Велимира Перасовича прибегнуть к паузе. Сразу после выхода на паркет Лопатин ответил своим дальним попаданием, но Фрейзер вошёл в кураж: оформил 2+1 и практически с логотипа отправил мяч в цель. Ещё один трёхочковый реализовал Шаманич. Рывок «Зенита» 18:7 во второй четверти. И это за три минуты! Перасович снова взял тайм-аут, постаравшись разбудить своих подопечных. Быстрее остальных вышел из спячки Джален Рейнольдс, сначала отправив в цель два штрафных, а уже после набрав два очка в проходе. После этого лидерство стало переходить от одной команды к другой, то Швед попадёт издали, то Шаманич оформит лэй-ап, то Ноа Вонле — точный полукрюк. «Зенит» оставил за собой четверть — 34:23, выйдя вперёд перед перерывом — 48:46.

После выхода с большого перерыва оборона вышла на первый план. Конечно, ей ещё сопутствовал тот момент, что команды промахивались с выгодных позиций, тем не менее результативность заметно упала. Капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин в одном из моментов столкнулся со Жбановым. Защитник не мог самостоятельно опираться на ногу, прибегнув к помощи медштаба казанцев. Хозяева стали раз за разом проникать в «краску», заставляя «Зенит» фолить. Пьерр, Швед и Бингэм набрали по два очка каждый, Секулич взял тайм-аут. Под аплодисменты болельщиков вернулся на паркет Кулагин, похоже, повреждение оказалось несерьёзным. Рейнольдс взял на себя роль лидера в концовке отрезка, набрав четыре очка, у сине-бело-голубых Фрейзер и Андрей Воронцевич держали гостей на плаву. Вторую половину лучше начал УНИКС — 19:12.

Шаманич быстро набрал пять очков, казалось бы, «Зенит» сейчас полетит вперёд, однако УНИКС усилиями Бингэма и Пьерра ответил на это своими семью очками, вынудив Секулича взять паузу. Хозяева не остановились после тайм-аута — Рейнольдс перехватил мяч и вколотил смачный слэм-данк. У гостей особо ничего не получалось в атаке. Казанцы вели «+9» за пять минут до конца. В концовке УНИКС прибавил, заставляя сине-бело-голубых терять мяч. Лидеры же бело-зелёных качественно действовали на обеих половинах. В свою очередь, Лопатин оформил «трёшку», Пьерр — бросок сверху. Шаманич очень старался сделать всё, чтобы «Зенит» приблизился к сопернику, но усилий одного из лидеров оказалось недостаточно. УНИКС победил со счётом 88:75.

В матче недели Единой лиги самым результативным игроком оказался Пьерр, который завершил встречу с показателями в 24 очка, три подбора и две передачи. Ещё Дишон стал самым эффективным в игре (26 баллов). Бингэм оформил дабл-дабл: 19 очков, 12 подборов и три передачи. Правда, Маркус сегодня совершил целых семь потерь, что несвойственно ему. Рейнольдс набрал 16 очков, семь подборов и три передачи. Швед сосредоточился на розыгрыше, записав на свой счёт восемь очков, четыре подбора и 10 передач. Ещё качественно выступил Лопатин — 16 очков и два подбора. У «Зенита» сегодня сияли двое — Шаманич и Фрейзер. Лука набрал 20 очков и пять подборов, Трент — 19 очков и два подбора. Ещё можно выделить Вонле, который почти оформил дабл-дабл, — 10 очков, восемь подборов, три передачи и три перехвата.

УНИКС провёл матч усечённой ротацией из семи человек. Да, Абдулбасиров получил две минуты в игре, однако остальные игроки провели на паркете минимум по 20 минут, а стартовые — и того больше. У «Зенита» провалился Андрей Мартюк, который провёл всего семь минут на площадке, завершив встречу досрочно из-за перебора фолов. Ненад Димитриевич в своём первом противостоянии после возвращения в Казань, где он вместе с казанцами становился чемпионом, сыграл плохо — четыре очка за 26 минут при одном из худших показателей «плюс-минус» в команде («-14»). Разыгрывающий реализовал лишь один бросок из 11 с игры. Ужасный день для одного из самых одарённых игроков чемпионата. УНИКС в этом сезоне проиграл лишь один раз ЦСКА в матчах с «большой четвёркой». Пока «Локо» и «Зенит» не представляют угрозы для казанцев. Посмотрим, как будут развиваться события дальше.