Почти 41-летний Леброн по классике тащит один. Остальные в «Лейкерс» выбрали отдых

Сразу стало ясно — «Лейкерс» сегодня сами не свои. Игроки те же, Леброн здесь, броски вроде есть, но игру смотреть скучно: первая половина просто тянулась. «Клипперс» легко справились, потому что соперник ничего не показывал.

Никакой особой игры «Клипперс» не продемонстрировали, просто пользовались тем, что у «Лейкерс» не шёл бросок. Леброн пытался что-то делать сам, остальные только портили статистику. От защиты была только видимость, а в итоге за первую четверть — унылые 15 очков.

Казалось, что Дончич находится не в своей тарелке, а травма вообще испортила ему матч. После этого никакой борьбы уже не было: на площадке просто показывали, насколько ограничены «Лейкерс». Без Ривза, Хатимуры и Эйтона у них не осталось запасных, а без Луки — никого, кто мог бы завести игру. Как обычно, всё свелось к одному: Леброн и его битва с возрастом.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Клипперс» ограничились минимальным необходимым уровнем. Против рыхлой защиты «Лейкерс» они только-только добрались до сотни, да и то позволяли сопернику навязывать борьбу. Из-за травм и перестановок сразу было видно, что у команды практически нет резерва. С Данном и Коллинзом в старте говорить о серьёзной скамейке не приходится. Поэтому после большого перерыва «Клипперс» часто теряют контроль — и сегодня их удержало лишь бессилие соперника.

В четвёртой четверти «Лейкерс» на несколько минут оживились, сделали рывок 13:0 и почти догнали соперника. Однако это был всего лишь короткий всплеск. Команда снова начала бросать «трёшки» без попаданий, будто не умеет играть по-другому. «Клипперс» быстро ответили своей серией и снова ушли вперёд.

Леброн старался, но его игра больше напоминала выполнение нормы, чем настоящую борьбу. Команда его не поддержала, даже попытки что-то изменить не было видно. Так проигрывают не только матчи, так умирают идеи.