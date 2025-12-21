Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

НБА, сезон-2025/2026, Лос-Анджелес Клипперс — Лос-Анджелес Лейкерс: обзор матча от 21 декабря, Леброн Джеймс набрал 36 очков

Почти 41-летний Леброн по классике тащит один. Остальные в «Лейкерс» выбрали отдых
Артемий Берстенев
Почти 41-летний Леброн по классике тащит один
Комментарии
Даже 36 очков Джеймса не помогли «озёрникам» в дерби с «Клипперс».

Сразу стало ясно — «Лейкерс» сегодня сами не свои. Игроки те же, Леброн здесь, броски вроде есть, но игру смотреть скучно: первая половина просто тянулась. «Клипперс» легко справились, потому что соперник ничего не показывал.

Расписание всех матчей НБА — смотрите здесь

Никакой особой игры «Клипперс» не продемонстрировали, просто пользовались тем, что у «Лейкерс» не шёл бросок. Леброн пытался что-то делать сам, остальные только портили статистику. От защиты была только видимость, а в итоге за первую четверть — унылые 15 очков.

Казалось, что Дончич находится не в своей тарелке, а травма вообще испортила ему матч. После этого никакой борьбы уже не было: на площадке просто показывали, насколько ограничены «Лейкерс». Без Ривза, Хатимуры и Эйтона у них не осталось запасных, а без Луки — никого, кто мог бы завести игру. Как обычно, всё свелось к одному: Леброн и его битва с возрастом.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Клипперс» ограничились минимальным необходимым уровнем. Против рыхлой защиты «Лейкерс» они только-только добрались до сотни, да и то позволяли сопернику навязывать борьбу. Из-за травм и перестановок сразу было видно, что у команды практически нет резерва. С Данном и Коллинзом в старте говорить о серьёзной скамейке не приходится. Поэтому после большого перерыва «Клипперс» часто теряют контроль — и сегодня их удержало лишь бессилие соперника.

В четвёртой четверти «Лейкерс» на несколько минут оживились, сделали рывок 13:0 и почти догнали соперника. Однако это был всего лишь короткий всплеск. Команда снова начала бросать «трёшки» без попаданий, будто не умеет играть по-другому. «Клипперс» быстро ответили своей серией и снова ушли вперёд.

Леброн старался, но его игра больше напоминала выполнение нормы, чем настоящую борьбу. Команда его не поддержала, даже попытки что-то изменить не было видно. Так проигрывают не только матчи, так умирают идеи.

НБА — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
103 : 88
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 32, Харден - 21, Коллинз - 17, Лопес - 11, Данн - 8, Зубац - 5, Сандерс - 4, Батюм - 3, Богданович - 2, Кристи, Миллер, Браун
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 36, Ларэвиа - 12, Дончич - 12, Смит - 9, Хэйс - 8, Смарт - 5, Вандербилт - 4, Кнехт - 2, Тьеро, Винсент, Клебер, Хатимура
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android