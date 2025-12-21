День баскетбола — время ЦСКА. Армейцы в праздник учинили разгром

Лидер нынешнего сезона Единой лиги ВТБ ЦСКА в день рождения баскетбола принимал МБА-МАИ. Армейцы в невероятной форме и после паузы в чемпионате ещё не проиграли ни одной встречи. Как прошло московское дерби — в материале «Чемпионата».

МБА-МАИ открыла счёт: Паша Исмаилов реализовал дальнюю «двушку». ЦСКА практически две минуты не мог набрать очков, но затем, как говорится, прорвало — Антон Астапкович и Мело Тримбл записали себе в актив по «трёшке», а Ливио Жан-Шарль оформил удачный проход. 8:2 — армейцы повели. Подопечные Василия Карасёва хорошо затрудняли жизнь чемпионам Единой лиги своей плотной обороной, однако при этом сами не могли себя проявить в атаке. Лишь Павел Савков, Евгений Воронов и Сергей Балашов изредка набирали очки. У ЦСКА же Астапкович ещё раз попал издали, Каспер Уэйр записал на свой счёт четыре очка. Хозяева забрали четверть со счётом 21:9.

Если первый отрезок начался осмотрительно и не особо результативно, то на старте второго всё изменилось. ЦСКА полетел вперёд. Никита Курбанов положил два штрафных, а также «трёшку», Антониус Кливленд оформил 2+1, Лука Митрович — удачный проход. Правда, МБА-МАИ в этот раз тоже проявила себя: Максим Личутин набрал четыре очка, Максим Барашков забил с дальней дистанции, Максим Огарков отвесил яркий блок-шот. Но после качественно отрезка у гостей наступил и неудачный, когда подопечные Карасёва не могли ничего попасть. В это же время ЦСКА прибавил — Жан-Шарль орудовал в «краске» соперника, Самсон Руженцев реализовал дальний бросок, а Мело Тримбл набирал очки со штрафной линии. Армейцы сделали разницу в счёте двукратной — 52:26. Команда под руководством Андреаса Пистиолиса оставила за собой десятиминутку — 35:20.

Мело Тримбл

На вторую половину МБА-МАИ вышла с другим настроем: команда не позволяла ЦСКА разгуляться в нападении, при этом Барашков быстро набрал пять очков, а Исмаилов — три. Уэйр ответил удачным проходом, однако после этого атака хозяев вновь застопорилась. Пистиолис взял тайм-аут, чтобы взбодрить своих подопечных. Это помогло армейцам, потому что после паузы Астапкович положил в цель четыре штрафных подряд и ещё Тримбл добавил два от себя. В целом хозяева поселились на линии и перехватили инициативу в четверти. Воронов боролся за каждый подбор и собирал на себе фолы, но усилий капитана МБА-МАИ оказалось недостаточно, чтобы забрать отрезок — 14:22.

МБА-МАИ на протяжении четырёх минут заключительной четверти не могла набрать очки. За это время ЦСКА оформил восемь очков. Преимущество армейцев уже перевалило за «+40» по ходу отрезка. Хоть исход противостояния уже был известен, но Савков и Воронов продолжали бороться. Павел положил «трёшку», а Евгений — 2+1, а после этого ещё набрал два очка со штрафной линии. К сожалению, МБА-МАИ не удалось выиграть и эту десятиминутку — 15:19. Уверенная победа ЦСКА со счётом 97:58.

Наибольшей результативностью во встрече отметились Тримбл — 16 очков, три подбора и пять передач — и Воронов — 16 очков и шесть подборов. У обоих не шёл бросок, однако они компенсировали это частыми выходами на штрафную линию. Шикарный матч провёл Астапкович, не промахнувшийся ни разу, — 15 очков и два подбора. А также Жан-Шарль с Лукой Митровичем. Француз набрал 13 очков и три подбора, серб — 12 очков, шесть подборов и две передачи. Из состава МБА-МАИ стоит выделить Исмаилова, который был крайне полезен на обеих сторонах паркета, собрав статистику из девяти очков и шести подборов.

Армейцы разогнались не на шутку, обыгрывая одного соперника за другим. На данный момент победная серия ЦСКА насчитывает шесть встреч. МБА-МАИ в этом сезоне ещё ни разу не выигрывала у представителей «большой четвёрки». При этом дальше у москвичей – УНИКС и «Зенит». Подопечным Карасёва не позавидуешь, однако необходимо выкладываться в любом случае. Тем более в этой регулярке красно-белые показали, что могут показывать отличный баскетбол.