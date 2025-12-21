Уральское дерби не могло быть другим: камбэк «Уралмаша», овертайм и победа «Пармы»

«Уралмаш» провёл четыре последних матча дома в Екатеринбурге. В пятом команде предстояло сразиться с «Бетсити Пармой». Хозяева победили лишь в одной из пяти недавних встреч, пермяки же в том же отрезке уступили один раз, проиграв только ЦСКА. Каким получилось уральское дерби — в материале «Чемпионата».

«Парма» стартовала с рывка 7:0. Джален Адамс реализовал трёхочковый бросок, а Лев Свинин и Александр Шашков удачно прошли под кольцо, набрав по два очка. Тайрелл Нэльсон ответил своими четырьмя очками, но гости ещё сильнее взвинтили темп, за которым «Уралмаш» не поспевал. Быстро к обилию результативных атак подключились Брендан Адамс и Террелл Картер, при этом никуда не делся Джален Адамс, приносивший пользу на обеих сторонах. После выхода со скамейки Айзея Риз набрал первые очки за уральскую команду. Октавиус Эллис старался под кольцом находить моменты, и у него получалось огорчать гостей. Правда, «Парма» была заметно лучше в первой четверти —30:18.

Защита вышла на первый план во втором отрезке — темп снизился и упала результативность. После «трёшки» Александра Шашкова «Парма» улетела вперёд на «+15». Ростислав Вергун взял тайм-аут, чтобы вернуть свою команду в борьбу. Долгое время у «Уралмаша» не получалось набрать очки, и лишь вторая пауза вернула хозяев в игру. Тогда Гарретт Нэвелс, Хэйден Далтон и Нэльсон стали поочерёдно вскрывать оборону гостей. Концовка в десятиминутке проходила в равной борьбе, поэтому ничья в четверти — 13:13.

Джален Адамс Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Команды вернулись на паркет после перерыва, и «Парма» сразу же отправилась увеличивать преимущество. Джален Адамс попал издали, а Свинин положил слэм-данк. Нэвелс ответил своей «трёшкой», однако защита всё равно превалировала в отрезке. Казалось, сейчас «Уралмаш» сделает шаг вперёд, но гости не позволяли хозяевам разгуляться в атаке. Подопечные Евгения Пашутина очень слаженно действовали в обороне. Брендан Адамс и Картер своими проходами стали кошмарить «краску» соперника. Риз оформил 2+1, правда, после дважды подряд потерял мяч. «Парма» выиграла отрезок с результатом 19:13.

Тимофей Герасимов открыл заключительную четверть своим точным трёхочковым, его поддержал Далтон, а Нэвелс и Нэльсон набрали по два очка. «Уралмаш» оформил рывок 9:2, вернув интригу в матч. На этом хозяева не остановились: Белянков и Нэльсон забили по «двушке», Антон Карданахишвили положил в цель три штрафных. У «Пармы» наступил некий ступор — команда ничего не могла организовать в атаке, а в защите теряла мячи в совершенно простых ситуациях. После одной из таких потерь Нэльсон оформил 2+1. Разница сократилась практически до минимума — 62:64. Картер в ответственный момент реализовал два штрафных. Оставалась одна минута, а «Уралмашу» необходимо было отыграть четыре очка. И с этим справился Нэльсон, который сначала был дважды точен с линии, затем — в проходе. Овертайм!

В дополнительное время лидерство переходило от одной команды к другой. Правда, лидеры «Пармы» Брендан Адамс и Джален Адамс действовали хладнокровнее. Эта парочка набрала на двоих девять очков. Нэвелс и Далтон пытались держать «Уралмаш» в игре, однако гости вырвались вперёд — 75:71. Вергун взял тайм-аут, после которого его команда сократила отставание — 74:76. Оставалось играть меньше минуты, Нэвелс не воспользовался своей попыткой со средней дистанции, а Джален Адамс оказался точен издали. Победа «Пармы» со счётом 79:74 ОТ.

Джален Адамс, принёсший победу «Парме», стал самым результативным игроком встречи. На его счету 24 очка, шесть подборов, три передачи и один перехват. Брендан Адамс провёл шикарную встречу, закончив её с показателями в 16 очков, семь передач и два перехвата. Картер оформил дабл-дабл: 11 очков и столько же подборов. Свинин набрал 10 очков и четыре подбора. Лишь Шашков из основного состава немного не дотянул до десятки в графе результативности, остановившись на девяти очках и семи подборах. В составе «Уралмаш» выделялись трое: Нэльсон — 20 очков и 10 подборов — дабл-дабл, Нэвелс — 19 очков, девять подборов и четыре передачи, а также Далтон — 15 очков и восемь подборов.

22:4 в четвёртой четверти встречи от «Уралмаша» — это было что-то с чем-то. Вряд ли те, кто видели игру от начала и до конца могли представить, что «Парма» позволит такому произойти, так как клуб полностью контролировал ход встречи до заключительного отрезка. За это мы и любим баскетбол, когда за какие-то 10 минут всё может перевернуться с ног на голову. Хозяева показали свою силу, однако в ключевой момент лидеры пермяков включились на максимум, добыв важнейшую победу. «Парма» отомстила за домашнее поражение от «Уралмаша», когда всё так же решалось в концовке. Шикарное уральское дерби!