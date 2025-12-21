«Пари НН» был в шаге от победы. Но «Локо» спас воспитанник!

«Локомотив-Кубань» в последнее время не радует своими результатами — у команды три поражения после паузы в Единой лиге ВТБ. Теперь краснодарцам предстоял нелёгкий выезд к «Пари Нижний Новгород». Каким получилось противостояние и для одних, и для других — в материале «Чемпионата».

«Локо» великолепно вошёл в игру: Майкл Мур набрал четыре очка, а Кирилл Темиров и Джеремайя Мартин удачно прошли к кольцу. Гости оформили рывок 8:2, в котором лишь капитан «Пари НН» Евгений Бабурин отметился результативностью у хозяев. Тем не менее подопечные Сергея Козина не упали духом, а напротив — заметно прибавили. Айзея Вашингтон положил три «трёшки», качественно действовал на обеих половинах Дин Хантер. У краснодарцев включились Би Джей Джонсон и Винс Хантер, набиравшие очки с различных дистанций. В итоге 2+1 от Александра Хоменко установили счёт в первой четверти в пользу хозяев — 26:23.

Обычно бывает, что после результативного первого отрезка наступает «засуха» во втором. Этот матч оказался не таким — команды держали высокий темп и попадали отовсюду. «Локо» начал ярче, потому что Антон Квитковских быстро набрал пять очков, Джонсон добавил от себя два, а Кассиус Робертсон положил «трёшку». У «Пари НН» включился Дмитрий Хвостов, который переключил своё внимание с розыгрыша на завершение. Защитник записал на свой счёт четыре очка кряду. Антон Юдин и Козин использовали тайм-ауты, чтобы дать своим подопечным новые установки в игре с постоянной равной борьбой. Мартин, Мур, Хантер и Патрик Миллер создали приличный задел «Локо» — 47:40, однако хозяева в концовке проявили себя шикарно, сократив до минимума всё отставание. Ярко себя проявил Вашингтон, набравший пять очков. Четверть за краснодарцами — 29:25.

Патрик Миллер Фото: Единая лига ВТБ

Даже после перерыва игра проходила в атакующем стиле. Команды действовали в нападении на любой вкус. При этом Вашингтон тащил на себе «Пари НН». Конечно, ему помогали Хантер, Хоменко и Илья Карпенков, но бо́льшую часть очков набирал именно Айзея. Мы не привыкли видеть столько ошибок от «Локо» в обороне, а они случались, и не раз! Впрочем, на чужой половине паркета краснодарцы действовали хорошо. Во многом за счёт качественных индивидуальных действий лидеров. Мартин, Миллер, Хантер и Джонсон вышли на первый план. В отрезке была равная борьба, с небольшим перевесом хозяева остались впереди — 24:22.

Дин Хантер и Кирилл Попов набрали по четыре очка каждый на старте заключительной четверти. Джонсон ответил своими четырьмя очками, но нижегородцы усилиями подключившегося Хоменко стали отрываться в счёте — 86:78. «Локо» спасли «трёшки» Мура и Всеволода Ищенко. Затем «Пари НН» снова рванул вперёд — 94:87. И краснодарцы снова отыгрались: Миллер попал издали и оформил лэй-ап, затем Мур реализовал трёхочковый бросок — 96:96. Бабурин взял важнейшую попытку с дальней дистанции на себя и не сплоховал — 99:96. Оставалось играть полторы минуты, однако за это время лидер успел дважды поменяться. Точные штрафные Хоменко установили счёт 101:100 в пользу хозяев. Миллер заставил на себе сфолить, но возможностью выйти вперёд не воспользовался, промазав дважды с линии.

Правда, и «Пари НН» не воспользовался шикарным шансом, так как Илья Платонов не реализовал два штрафных. У «Локо» осталось время на последнюю атаку, всё внимание было сосредоточено на лидерах, особенно на Миллере. Патрик стянул на себя всю защиту и отдал передачу на Ищенко, который реализовал дальнюю «трёшку» от «забора». Нижегородцы не смогли за пять секунд вывести мяч из-за боковой после тайм-аута, поэтому сразу пришлось фолить. Джонсон поставил точку во встрече своими удачными попытками с линии — 105:101.

В этом невероятном матче самым результативным стал Вашингтон — 27 очков, четыре подбора, семь передач и два перехвата. И это за 30 минут! Айзея оказался самым эффективным во встрече (31 балл). Ему сегодня отменно помогал Хоменко, на счету которого 21 очко и два подбора, при этом Александр вообще не промахивался, реализовав все свои семь бросков и шесть штрафных. В составе «Локо» сразу шесть игроков набрали больше 12 очков. Лучше остальных себя проявил Хантер — 17 очков и пять подборов, Миллер — 15 очков и важнейшие попадания в концовке, а также Джонсон — 15 очков и четыре подбора. Отдельно стоит выделить Ищенко, который практически оформил дабл-дабл: восемь очков и девять подборов. Добавьте к этому решающую «трёшку» — герой встречи!

«Локо» спасся от поражения в концовке, несколько раз переламывая ход противостояния. «Пари НН» показал себя крайне достойно и был очень близок к победе, но в решающий момент Платонов дважды промахнулся, когда мог принести команде победу. Выигрывает сильнейший, и сегодня это были гости из Краснодара. Ищенко продолжает удивлять своими выступлениями. Всеволод в матче с ЦСКА набрал 19 очков и пять подборов, а сегодня ключевое попадание издали — только хвалебных отзывов заслуживает 20-летний воспитанник «Локо».